Roestig Brazilië komt niet verder dan gelijkspel tegen Zwitserland

Een van de pijn gillende Neymar in plaats van een extatisch juichende Neymar na een excellente actie van Neymar. Dat was het overheersende beeld tijdens Brazilië -Zwitserland. Soms leek hij te overdrijven, de Braziliaanse vedette, vaak werd hij ook daadwerkelijk geraakt op zijn enkel of voet. Ook de rekbaarheid van zijn shirt werd geregeld getest. Drie gele kaarten leverden de Zwitsers dat op.

Foto AFP

Maar geen rood en wel een punt, want Brazilië scoorde slechts eenmaal via Coutinho en die prachtgoal werd geneutraliseerd door een doffe kopbal van de Zwitserse aanvaller Zuber. Er ging een duwfout aan het Zwitserse doelpunt vooraf, maar de treffer bleef staan. Later kreeg de Braziliaanse spits Jesus geen strafschop na een ruwe omhelzing. Het is niet de eerste misser van de arbitrage, ditmaal in handen van de Mexicaan Ramos, ondanks de aanwezigheid van de videoscheidsrechter.

Belle & Het Beest in voetbalvorm? Geenszins. Zo smerig speelden de Zwitsers ook weer niet. En Brazilië betoverde alleen even in de openingsfase met snel, soepel, aanvalsvoetbal, maar creëerde per saldo bitter weinig kansen.

Neymar sloeg al vanaf het begin aan het pingelen. Dat is op zichzelf toe te juichen gezien de voorspelbare mal waarin het hedendaagse topvoetbal is gegoten, maar het is ronduit naïef om dat net over de middenlijn te gaan doen. Maradona-achtige solo’s waren toch vooral voorbehouden aan Maradona in een tijd dat defensies minder rap, wendbaar en georganiseerd waren.

Foto Photo News

Teleurstelling

Neymar voerde zijn acties bovendien vaak uit in de breedte en ze fnuikten vaak waardoor het tempo er van lieverlee uit ging bij Brazilië. Pas vlak voor tijd stichtte de PSG-vedette serieus gevaar met wat vrije trappen die door ploeggenoten gemist werden.

De 1-1 voelt als een bittere teleurstelling voor de Brazilianen. Vier jaar de tijd was er om te herstellen van ‘de grootmoeder aller nederlagen’, de 7-1 tegen Duitsland in de halve finale op het eigen WK. Het was een afzichtelijke struikelpartij in de voor eeuwig vervloekte stad Belo Horizonte.

Brazilië, recordhouder qua wereldtitels (vijf) en met een schier onuitputtelijk reservoir aan technisch begaafde topatleten, kende daarna twee dramatische jaren vol ruzies, achterklap en nederlagen.

Foto Photo News

Chaos

Het is een permanente chaos bij de bond waar de ene na de andere voorzitter vervolgd wordt door justitie. Temidden daarvan werd nog wel een goede beslissing genomen: de aanstelling van bondscoach Tite, vaderfiguur en schaakmeester ineen, als opvolger van Dunga. Een innovator ook die Tite. In twintig interlands droegen liefst zestien verschillende spelers de aanvoerdersband. Op het WK zit die om de arm van Marcelo.

Marcelo is een van de zes overlevers van Belo Horizonte. Blikvanger Neymar zat dat duel niet in de selectie door een rugblessure. Grote paniek was er toen de aanvaller in januari van dit jaar een ernstige voetblessure opliep. Maar al vlot doken filmpjes op van een dansende Neymar die impliceerden dat de revalidatieperiode in zijn thuisland in ieder geval depressievrij verliep.

Honderd procent fit is hij nog niet, de 26-jarige Paris Saint-Germain-speler, uit wiens hoofd sinds kort bami lijkt te groeien.

Bij zijn rentree in de laatste oefenduels trof hij direct doel, gisteravond begon hij uitdagend met brutale dribbels en creatieve passeerbewegingen, maar al rap doofde het vuur mede door Zwitserse ingrepen die de overtredingen slim verdeelden over verschillende spelers. De Alpenbewoners bewezen waarom ze de laatste jaren tot de zesde plaats op de FIFA-ranking zijn opgeklommen, het is een gedisciplineerd, topfit geheel, met de onvermoeibare Behrami, Lichtsteiner en Shaqiri als voorgangers.

Foto REUTERS

Samba

Brazilië hoopte vooral gerijpter en veelzijdiger voor de dag te komen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van de technisch begaafde middenvelder Coutinho, waar Barcelona afgelopen winter 120 miljoen euro voor uittrok. Het oogde al snel toch weer steriel, een verwijt dat Brazilië ondanks het eeuwige sambastempel, de laatste decennia vaak krijgt. De 1-0 in de twintigste minuut van Coutinho was een juweel van een curvetrap in de verre hoek, maar de bal belandde wat gelukkig voor zijn voeten.

De 1-1 kort na rust vanaf het hoofd van Zuber na een hoekschop van de makkelijk trappende Shaqiri was niet onverdiend, al ging er dus wel een duw in de rug van Miranda aan vooraf.

Brazilië mocht zich uitgebreid beklagen over de arbitrage, het zal de roestige indruk niet wegnemen die de ploeg, en sterspeler Neymar in het bijzonder, achterliet.