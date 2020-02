Roest zorgt op 5000 meter voor Nederlands succes in Calgary

Patrick Roest na zijn winst in Calgary. Beeld AP

Roest zegevierde in een tijd van 6.07,40. Het betekende alweer zijn zesde opeenvolgende zege op deze afstand, al was hij niet tevreden na afloop. ‘Mijn benen, mijn lichaam voelden zwaarder dan ik wilde’, zei hij. ‘Hier kom ik volgende week niet mee weg.’

Hij doelde daarmee op de WK afstanden, volgende week in Salt Lake City. Om fit aan de start te verschijnen op het belangrijkste toernooi van het jaar liet Roest vrijdag in Calgary de 1.500 meter aan zich voorbij gaan, maar met een zwaarbevochten zege op de 5000 had hij alsnog een flinke inspanning moeten leveren. ‘Als je Ted-Jan zo ziet rijden, dan wil je voor de overwinning gaan. Het ging niet makkelijk, maar uiteindelijk heb ik alleen het laatste rondje in het rood gereden.’

Daarmee redde hij de eer voor Nederland, dat een slechte generale voor Salt Lake kende. Nadat alleen Koen Verweij vrijdagavond in de B-divisie de 1.500 meter had gewonnen (wel in een tijd waarmee hij ook in de A-divisie zou hebben gewonnen), was het zaterdag al niet veel beter. Op de 1.000 meter beten Kjeld Nuis en Thomas Krol zich stuk op de Rus Pavel Koelisnikov. Ze eindigden respectievelijk als derde en tweede.

Ook Ireen Wüst etaleerde op de 1.500 meter nog niet haar gewenste topvorm. Op de door de Japanse Miho Takagi (1.50,34, een baanrecord en derde beste tijd ooit gereden) gedomineerde afstand bleef ze steken op een derde plaats. Maar net als Nuis en Krol weigerde ze bij de pakken neer te gaan zitten. ‘Ik heb nog een week om accenten te zetten en om het wedstrijddier in mij te laten ontwaken. In het verleden heb ik vaak genoeg bewezen dat ik er sta als het moet. Daar vertrouw ik op.’

De Japanse Nao Kodaira was zaterdag de snelste op de 500 meter, nadat ze een dag eerder ook al de 1000 meter had gewonnen. Kodaira reed op de 500 meter naar 36.65. Sanneke de Neeling eindigde als elfde. Ze was de enige Nederlandse die op deze afstand in actie kwam.