Roest sleept baanrecord op 5 km op nippertje over de streep

Patrick Roest is op de 5 kilometer 0,04 seconde sneller dan het oude baanrecord van de Rus Semerikov. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het publiek in Thialf ging staan en schreeuwde Patrick Roest zaterdagmiddag tijdens de laatste ronden van zijn 5 kilometer vooruit. Hij lag op koers om het baanrecord, dat de Rus Danila Semerikov een dik jaar geleden reed, terug te pakken. In een orkaan van geluid drukte Roest zijn schaats over de finish en blikte naar boven, naar het scorebord. ‘Toen zag ik hoe close het was’, vertelde hij. Er stond 6.08,92. ‘Het was met vierhonderdste genoeg.’

De 24-jarige Roest, die vrijdag al brons had behaald op de 1.500 en zondag de ploegenachtervolging zou winnen, was niet met het baanrecord in gedachten gestart. Hij had de tijd van Sven Kramer gezien, 6.10,76, en verwachtte dat hij met 6.09 veilig het goud zou kunnen binnenslepen. ‘Maar halverwege voelde ik me goed en toen ben ik vol aangegaan.’

Bijna moest hij zijn versnelling bekopen en was de naam van Semerikov op het bord met baanrecords blijven staan. Roests slotronde (30,2) was veruit de traagste van zijn race.

Het geeft aan hoe moeilijk de 5 kilometer is. Kramer reed jarenlang zo gedegen dat het soms leek alsof hij een formule gevonden had die altijd werkte. Maar zo is het niet, legde Kramer, die tweede werd, uit. Wie voluit schaatst, rijdt zichzelf over de kop, wie te traag gaat verknoeit tijd. Je moet dus iets minder hard dan je eigenlijk kan. Kramer: ’Maar hoeveel, dat is moeilijk.’

Roest kent die wet. Dus vertrok hij de eerste ronden op een tempo waarvan hij weet dat hij het vol kan houden. ‘Die vier à vijf ronden heb je echt nodig om te bekijken wat er mogelijk is. Nu kwamen de rondjes gemakkelijk en dan wilde ik alles eruit halen. Ik wist dat het op het randje was. Het was net iets te gek, want ik plofte in de laatste ronde toch nog.’

Hij speelt met de gedachte om een keer te proberen om vanaf de eerste meter alles te geven. ‘Als dat een keer lukt, rijd je echt een bizar snelle tijd.’ Op de WK afstanden in Salt Lake City, waar hij half februari de wereldtitel hoopt te pakken, zal hij het risico niet nemen. ‘Op een titeltoernooi moet je dat niet proberen, want als je het dan niet volhoudt, verklein je je podiumkansen.’