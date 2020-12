Roest schaatst Nederlands record op de 10 kilometer, maar had hij niet nóg harder gekund?

Jorrit Bergsma ziet Patrick Roest vertrekken naar een nieuw Nederlands record tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Als Patrick Roest maandagmiddag tijdens de 10 kilometer op het WK-kwalificatietoernooi (WKKT) elke ronde 0,054 sneller was geweest, mocht hij zich nu wereldrecordhouder noemen. ‘Dat is niet veel’, reageerde hij, geconfronteerd met dat gegeven. ‘Als je me dat van tevoren had verteld, dan was het me misschien wel gelukt. Maar ik denk dat niemand had verwacht dat we hier zo dicht bij het wereldrecord zouden kunnen komen.’

Het kon Roest niet echt deren dat hij met 12.35,20 maar 1,34 seconden verwijderd bleef van het wereldrecord dat Canadees Graeme Fish vorig seizoen bij de WK afstanden in Salt Lake City op 12.33,86 zette. Zijn tijd, de op een na snelste ooit, was immers ruim voldoende om het Nederlands record, dat met 12.38,89 op naam van Sven Kramer stond, te verbreken.

De 25-jarige Roest had zich eigenlijk voorgenomen rustig te beginnen. Hij heeft zich al meer dan eens op de langste afstand vergaloppeerd door te onstuimig van start te gaan. Hij werd door Bergsma echter gedwongen om dat voornemen aan te passen. ‘Jorrit ging er dapper in en ik wilde hem niet te ver weg laten lopen, want dan weet je dat hij weg is.’

Zo stuwden de mannen elkaar voort over het ijs van Thialf, waar de lage luchtdruk van winterstorm Bella nog altijd in hun voordeel werkte. Ze gaven elkaar weinig ruimte, maar halverwege nam Bergsma steeds wat meer voorsprong. De Fries voelde dat er nog meer in zat en drukte zijn rondetijden naar beneden.

Ondertussen hoorde Roest in het publieksloze stadion de speaker roepen dat Bergsma op een tijd onder het baanrecord afstevende. Zijn baanrecord, wist Roest. ‘Ik wilde er voor strijden om die op mijn naam te houden.’ Met nog drie ronden te gaan, zette hij zijn tegenaanval in. ‘Jac riep vanaf de kant dat Jorrit het ook zwaar had.’

Als vanzelf ging Roest nog wat dieper zitten, werden zijn slagen nauwkeuriger en krachtiger. ‘Als ik aanga, ga ik altijd technisch beter rijden.’ Zijn rondetijden gingen omlaag. Hij dook van 29,8 naar 29,0 om af te sluiten met 28,3 en 28,2.

Bergsma had onvoldoende weerwoord, maar gleed met 12.37,72 ook onder het oude Nederlands record. Beiden plaatsten zich voor de WK afstanden. Marwin Talsma, de regerend nationaal kampioen, greep met de derde tijd (13.00,04) naast de startbewijzen.

De kracht van zijn tegenstander dwong Roest onbekend terrein te verkennen, om rondetijden te rijden die op hooglandbanen al heel bijzonder zijn. ‘Het ligt er heel erg aan wie je tegenstander is. Als Jorrit en ik vandaag niet tegen elkaar hadden gereden, dan was het misschien heel anders geweest. We hebben heel veel aan elkaar gehad.’

Zijn sterke tegenstander was ook de reden voor zijn vroege slotoffensief. Roest versnelt wel vaker aan het eind, maar meestal pas in de laatste ronde. ‘Maar ik heb de laatste keren wel geleerd dat ik zo’n versnelling nog wel een ronde langer zou moeten kunnen volhouden.’

Toch was het spannend om het gaspedaal al zo ver voor de eindstreep in te drukken, maar hij had geen keus. Bergsma heeft ook vaak een goed slot, dus wachten tot het einde zou te laat zijn. ‘Het was alles of niets. Ik wist dat het erin zit, maar je moet het wel durven. Ik ben blij dat ik het vandaag aandurfde.’

Die durf had hij ontleend aan de eerdere races tijdens het WKKT: aan het baanrecord op de 5 kilometer van zaterdag en zijn zege op de 1.500 meter van zondag. Zijn succes stelt hem op de WK afstanden, die half februari in Thialf worden verreden, voor een probleem. De ISU heeft de 1.500 meter en 10 kilometer beide op zondag 14 februari gepland. Roest zal of moeten kiezen of accepteren dat hij een van de twee afstanden met vermoeide benen zal starten.

Ook al had hij zelf zo’n tijd in Thialf niet verwacht, anderen wel. Kosta Poltavets, de coach van Jutta Leerdam en Koen Verweij, had eerder deze winter al gezegd dat een wereldrecord op de 10 kilometer in Heerenveen mogelijk was. Orie, Roests eigen coach, onderschreef dat. ‘Dat is evident bijna’, zei hij eind november.

En dus bleef die vraag terugkomen: had Roest echt niet harder gekund? Had hij niet eerder moeten versnellen? Nog een ronde onder de 28,5 en hij had Fish het record ontfutseld.

Maar zo’n eindschot luistert nauw. Als Orie hem een ronde eerder had aangespoord om toe te slaan, dan was hij in de slotronde zichzelf misschien tegengekomen. Het is achteraf makkelijk praten, vond Roest. ‘Het is gewoon niet gelukt vandaag, maar ik zal er een volgende rit alles aan doen om sneller te rijden.’ Hij weet nu dat het kan.