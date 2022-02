Roest pakt zilver op 1.500 meter, favoriet Mantia moet het doen met zesde plek

Joey Mantia tijdens zijn olympische race. Beeld AP

Joey Mantia had op veel meer gehoopt dan de zesde plek op de 1.500 meter. De Amerikaan won in december twee wereldbekerwedstrijden op die afstand en hij leek een goede kans te hebben om Derek Parra, de voormalige inlineskater die in 2002 de olympische 1.500 meter won, op te volgen.

Sowieso leek de 1.500 meter in Beijing het jachtterrein te worden van de niet-Nederlandse schaatsers. Na jaren van dominantie leken de Nederlanders de middenafstand dit seizoen ineens niet meer te beheersen. Was het podium op de WK afstanden in 2021 met Thomas Krol, Kjeld Nuis en Patrick Roest volledig Nederlands, in de pre-olympische wereldbekerwedstrijden kwamen ze er niet aan te pas. Eén schamel podiumplekje voor Krol in Salt Lake City, de derde van vier wedstrijden. Meer niet.

Voormalig inlineskater Mantia maakte de meeste indruk. Na zijn zeges in Salt Lake City en Calgary keek hij ambitieus vooruit. Op drie onderdelen rekende hij zichzelf tot de kandidaten voor goud. De massastart, de ploegenachtervolging én de 1.500 meter. Dat viel dinsdag tegen. Hij bleef met 1.45,26 meer dan twee seconden verwijderd van het goud.

Na afloop van de race was er van zijn bravoure weinig over. Verslagen hing hij over het dranghek dat de sporters en journalisten op 2 meter van elkaar moet houden, mopperend dat zijn slagen niet raak waren. ‘Dat had ik wel vaker deze winter, maar in de wedstrijden sloeg ik juist steeds de spijker op de kop. Behalve vandaag’, zei Mantia, die maandag 36 was geworden. ‘Dit was realistisch gesproken mijn laatste kans op deze medaille.’

Thuisfavoriet Ning Zhongyan, de belangrijke troef in de Chinese schaatsploeg, stelde ook teleur. Hij won afgelopen november de wereldbekerwedstrijd in Stavanger en werd daarnaast tweemaal tweede. Nu werd hij zevende met 1.45,28.

De 22-jarige Chinees bezweek onder de torenhoge verwachtingen van zijn meelevende landgenoten. ‘Ik haalde mijn niveau niet, omdat ik niet de juiste mentaliteit had. Omdat het de eerste keer is dat ik op de Winterspelen schaats, en dan ook nog eens op mijn thuisbaan. Ik voelde veel druk.’

Volgens Mantia was het geen verrassing dat de Nederlanders zich weer op het podium meldden. ‘Die gasten zijn fenomenale schaatsers. Nuis is wereldrecordhouder, nu drievoudig olympisch kampioen. Hij weet hoe hij moet schaatsen. Ik heb hem nooit afgeschreven.’

Zilverenmedaillewinnaar Krol kon de discrepantie tussen de wereldbekercyclus en de uitslag van de olympische race niet goed verklaren. ‘Het is me nog steeds een raadsel.’ De seizoensopbouw van de Nederlanders, waarin het olympisch kwalificatietoernooi zo belangrijk is, kan een rol hebben gespeeld, vermoedde hij. Dat stond goede resultaten in de eerste wintermaanden in de weg, maar die in Beijing in ieder geval niet.