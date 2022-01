Roest is boos en teleurgesteld door besluit schaatsbond voor 1.500 meter op Winterspelen

Patrick Roest na afloop van zijn 10.000 meter tijdens de derde dag van het olympisch kwalificatietoernooi. Beeld ANP

Bosker werd, net als Sven Kramer, aan de schaatsselectie voor de Winterspelen toegevoegd voor de ploegenachtervolging. Leden van die ploeg moeten volgens de olympische regels ook op een individueel nummer uitkomen in Beijing. Kramer kreeg een plek op de 5 kilometer en de massastart. Bosker werd op de 1.500 meter ingeschoven. Tijmen Snel en Dai Dai N’tab moesten wijken.

‘Dat die twee jongens worden aangewezen in het belang van de team pursuit snap ik wel’, zegt Roest in een verklaring via zijn persoonlijk management. ‘Alleen de keuze voor welke individuele onderdelen ze worden aangewezen begrijp ik absoluut niet.’

Op het olympisch kwalificatietoernooi plaatste Roest zich eenvoudig voor de 5 en 10 kilometer, maar eindigde als vierde op de 1.500 meter. Hij plaatste zich dus op die afstand niet direct.

Meer recht hebben

Omdat hij één plek voor Bosker eindigde, hoopte hij toch nog op een startbewijs. Hij wist dat bij het aanwijzen van schaatsers voor ploegenachtervolging die positie vacant zou komen. Hij heeft er meer recht op, vindt hij. De laatste keer dat Bosker sneller was dan hij op de betwiste afstand is vier jaar geleden.

Dat Kramer de massastartplek heeft gekregen vindt Roest eveneens vreemd. De Fries deed afgezien van de olympische race in Pyeongchang nooit aan internationale massastarts mee.

Het is duidelijk hoe hij het liever had gezien. Als Bosker voor de massastart was geselecteerd en Kramer voor de 5 kilometer, dan had Roest zijn begeerde plekje op de 1.500 meter kunnen krijgen. En ze hadden gedrieën gewoon de ploegenachtervolging kunnen rijden.

Verraste met zilveren medaille

In 2018 ging Roest naar de Spelen van Pyeongchang dankzij de derde 1.500-meterplek op het OKT, dezelfde positie waarop Snel nu geslachtofferd is. Het was toen zijn enige individuele afstand en hij verraste met de zilveren medaille achter winnaar Nuis. De kans op herhaling loopt hij nu mis.

Zondag meldden bondscoach Jan Coopmans en technisch directeur Remy de Wit dat ze met alle betrokkenen getelefoneerd hadden over de aanwijsplekken. Ze spraken met Kramer en Bosker en met de teleurgestelde N’tab en Snel. Daarnaast was er overleg met Jorrit Bergsma over de massastart die hij samen met Kramer zal rijden.

Roest kreeg geen belletje. Dat steekt hem. ‘Ik ben altijd erg loyaal geweest naar de bond. Als ze me nodig hadden stond ik er. Maar daar wordt blijkbaar niet naar gekeken.’

Teleurgesteld

Hij is dusdanig teleurgesteld dat hij de ploegenachtervolging bij de EK afstanden, die vrijdag van start gaan in Thialf, mogelijk aan zich voorbij laat gaan. Het is de enige internationale wedstrijd op het onderdeel voor de Spelen, een verkapte generale repetitie. Maar Roest richt zich liever op prolongatie van zijn Europese 5-kilometertitel op zaterdag.

Saillant detail is dat de olympische stoelendans uitsluitend tussen ploeggenoten gaat. De opgeofferde Snel en N’tab, de ingeschoven Kramer en Bosker, ze rijden net als Roest onder coach Jac Orie bij Jumbo-Visma.

Roest benadrukt dat zijn gram uitsluitend de KNSB betreft en niet zijn ploeggenoten. ‘Laten we wel vooropstellen dat dit absoluut niks persoonlijks is tegenover Sven Kramer of Marcel Bosker. Natuurlijk willen die jongens rijden, dat willen we allemaal.’