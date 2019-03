Patrick Roest schreef de 5000 meter op zijn naam. Beeld AP

Roest verdedigt zondag op de 1500 meter een marge van 0,88 seconde op Sverre Lunde Pedersen. De Noor, tweede vorig jaar bij de WK in Amsterdam, reed op de 5000 meter de derde tijd (6.10,10).

Sven Kramer klom, na zijn matige 500 meter (negende in 36,41), naar de derde plaats in de tussenstand. De negenvoudige kampioen reed de tweede tijd op de 5 kilometer (6.08,83). Hij staat in het klassement op 2,18 seconden van Roest.

Na Pedersen vloog Kramer er niet roekeloos in. Hij bleef lange tijd iets boven de tijd van de Noor rijden, in de wetenschap dat de Scandinaviër stuk ging in de laatste twee ronden (29,9 en 31,4). De 32-jarige Fries haalde zijn winst op de wereldkampioen inderdaad in de slotfase, met slotrondjes van 28,8 en 29,1.

Roest koos eveneens voor een behoudend begin. Pas bij de passage van de 4600 meter dook hij onder de leidende tijd van Kramer. Met een sterke slotronde van 28,6 verwees hij zijn ploeggenoot naar de tweede plek op deze afstand.

‘Er kan nog veel gebeuren, maar ik sta er mooi voor‘’ gaf Roest toe bij de NOS. ‘Ik kan niet meer dan tevreden zijn over mijn eerste WK-dag. Op de 5000 meter moest ik er nog wel eerst een beetje inkomen. Ik wilde niet te gek beginnen, omdat Pedersen het zo zwaar had in de slotfase van zijn rit. Achteraf had ik misschien nog wel wat sneller kunnen rijden gezien mijn laatste rondje van 28,6, maar al met al kan ik hier verder mee.’

Kramer was eveneens tevreden over zijn 5000 meter. ‘Dit is wat het is, ik had geen streep harder gekund. Ik heb gewoon te veel tijd verloren op de 500 meter. Nou ja, qua kilometers zijn we nog niet op de helft van dit WK, dus wie weet wat er nog mogelijk is.’

Douwe de Vries, vierde in 6.12,72, staat vierde in de tussenstand, op 3,50 van teamgenoot Roest.