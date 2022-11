Roest behaalt nieuw baanrecord en ‘wereldrecord laagland’ op de 5000 meter

Patrick Roest op de 5000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

De baanrecords in Thialf staan scherp. De Friese ijsbaan is vaak het decor voor belangrijke wedstrijden. Toch wist Patrick Roest (26) zaterdag zijn eigen baanrecord op de 5 kilometer met bijna seconde aan te scherpen. Hij boekte in 6.04,36 zo zijn tweede wereldbekeroverwinning van deze prille schaatswinter.

Heel snel

Dat Roest een goed optreden nodig had om te winnen was al duidelijk. Voor hem had Sander Eitrem, de pas 20-jarige Noor, 6.08,24 op het scorebord gezet. Dat was heel snel. Slechts viermaal was er tot dat moment in Thialf sneller gereden. Zelfs olympisch kampioen en wereldrecordhouder Nils van der Poel haalde die tijd niet in Heerenveen. Alleen Jorrit Bergsma was een keer rapper en Roest drie keer.

Er kwam een vierde keer bij voor Roest. Hij liet direct bij vertrek zien spannende plannen te hebben. ‘Ik was geschrokken van de tijd van Eitrem. Zonder hem had ik hier geen 6.04 gereden. Ik dacht eigenlijk dat 6.10 vandaag genoeg zou zijn voor de overwinning.’

Hij ging daarom extra hard van start, harder dan hij ooit eerder had gedaan. Zo dook hij direct onder het schema van zijn eigen baanrecord dat hem in januari 2021 naar 6.05,14 had geleid. ‘En toen was het ijs hier bizar snel.’

Lage rondetijden

Ook al waren de omstandigheden ditmaal minder gunstig dan bij zijn vorige baanrecord, toch wist hij na zijn snelle start zijn rondetijden laag te houden. Op de derde ronde (29,0) en de slotronde (29,2) na liet hij uitsluitend 28’ers zien.

Na Roest bleek de tijd van hem, maar ook van Eitrem ver buiten het bereik van alle anderen. De Noor, die vorige week in Stavanger in de B-groep reed in een snellere tijd dan Roest in de A-groep, eindigde als tweede. Derde in 6.09,44 werd zijn 22-jarige landgenoot Hallgeir Engebråten, die bij de afgelopen Spelen brons veroverde op de 5.000 meter.

Slechts vijf keer werd er over 5 kilometer sneller gereden dan Roest op zaterdagmiddag in Heerenveen. Dat gebeurde alle keren op de hooggelegen ijsbanen in Calgary en Salt Lake City. Daar snijden de schaatsers eenvoudiger door de ijle lucht dan op zeeniveau in Thialf. Voor de schaatsvolgers geldt Roests tijd daarom als een ‘wereldrecord laagland’.

Nationaal record

Begin december strijkt het schaatscircus voor de derde wereldbekerwedstrijd neer in Calgary. Roest heeft zijn vizier gericht op het nationaal record dat met 6.03,32 sinds 2007 al op naam van de inmiddels afgezwaaide Sven Kramer staat. ‘We gaan nu nog even goed trainen, maar ik ga wel proberen daar een beetje te pieken.’

En het wereldrecord, dat met 6.01,56 in bezit is van de eveneens gestopte Nils van der Poel? Als alles in Canada mee zit, dan kan het. Of zoals hij het op zijn typische omfloerste manier van spreken brengt: ‘het is misschien niet helemaal onmogelijk.’