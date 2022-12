Roerig afscheid Blind onderstreept gebrekkig leiderschap bij Ajax

Daley Blind (r) en trainer Alfred Schreuder na afloop van Ajax - Napoli (1-6) op 4 oktober dit jaar. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

De meeste eredivisieclubs gapen zich door de lange winterstop heen, maar bij Ajax knettert het alweer alsof Oudjaarsdag al begonnen is. Verhalen over botsende visies, interne conflicten en een gebrek aan leiderschap vinden moeiteloos hun weg naar krantenkolommen, websites, podcasts en talkshows. Dat is feitelijk niets nieuws als Ajax tweede staat in plaats van eerste, zoals momenteel het geval. Behalve dan dat de machtsstrijd niet zozeer in de bestuurskamer plaatsvindt, maar in de kleedkamer. Hoofdtrainer Alfred Schreuder, pas een halfjaar in deze functie actief, botste stevig met verdediger en 99-voudig international Daley Blind. Met als gevolg dat het contract van Blind dinsdag werd ontbonden. Na 333 wedstrijden en zeven landstitels is het afscheid er een met ‘pijn in het hart en tranen in de ogen’, zo schreef Blind in een afscheidsbrief aan de Ajax-fans.

Daarmee is de kous niet af, integendeel. Blind is al een leven lang Ajacied – behoudens een uitstapje naar Manchester United. Ook zijn vader Danny was zeer succesvol als Ajax-speler en diende de club daarna in verschillende functies. Ze oogstten beiden soms kritiek, maar over het algemeen werden deze ‘echte Ajacieden’ gekoesterd in de Johan Cruijff Arena. Blind senior was de beoogde commissaris technische zaken, maar bedankte voor die eer. Hij wilde zijn handen vrijhouden voor een trainersklus, maar stelde in het AD ook dat ‘randzaken’ niet hebben meegeholpen zonder daarbij in detail te treden.

Wat is er gebeurd? Schreuder zette Daley Blind, die in maart 33 jaar wordt, kort voor de winterstop op de bank. Er volgden drie gesprekken, maar die zorgden vooral voor verwijdering en verdere afdaling van Blind in de pikorde. Blind, een uitmuntende passer en op het WK basisspeler in alle wedstrijden, vindt zichzelf goed genoeg voor een vaste basisplaats. Schreuder vindt hem in defensief en fysiek opzicht te kwetsbaar worden om altijd op te stellen. De trainer miste daarna beleving en betrokkenheid bij Blind tijdens zijn invalbeurten. Het werd een kwestie van: hij eruit of ik.

Krediet achterban

Schreuder wint dus deze slag. Maar de trainer verloor een hoop krediet bij de achterban. Voor zover dat nog kan trouwens, want na de belabberde eerste seizoenshelft van Ajax was daar al weinig van over. De oproep tot ontslag (#schreuderout) giert over sociale media.

Schreuder is geen ‘echte Ajacied’, hij speelde ook nooit in het Nederlands elftal en komt niet uit de Randstad. Voorganger Erik ten Hag, uiteindelijk zeer succesvol, kwam binnen met een soortgelijk cv en stuitte aanvankelijk ook op weerstand in Amsterdam. Maar Ten Hag had geen conflict met een clubicoon.

De steekjes vinden vooral onder water plaats. Blind noemde het in een tweet ‘typisch’ dat zijn aanstaande vertrek alweer zo snel bij de media lag. Met ook nog ‘de verkeerde afspiegeling van zaken.’

Schreuder wordt vaak verweten dat hij informatie naar de media doorspeelt. Even zo goed komen er negatieve verhalen over de trainer naar buiten, bijvoorbeeld dat hij van alle Ajacieden die op het WK speelden alleen Blind geen appje stuurde.

Het is in ieder geval typisch Ajax: een storm van negativiteit, wantrouwen en tweespalt als het een halfjaar minder voorspoedig gaat na jaren met opeenvolgende landstitels, prachtige Champions League-avonden, ontbolsterend talent en de ene megatransfer na de andere waardoor het geld tegen de plinten klotst.

Steeds beroerder voetbal

Zeker, Ajax is na een hoopgevende start dit seizoen steeds beroerder gaan voetballen, met een aantal ronduit beschamende uitslagen. Het was kansloos in de Champions League, vergooide de koppositie en spelers zeiden openlijk niet te weten wat ze moesten doen. Schreuder kan wijzen op een bizarre transferzomer waarbij niet twee, zoals gebruikelijk in de jaren onder voorganger Ten Hag, maar zes basisspelers vertrokken. Ajax incasseerde ruim 200 miljoen euro en investeerde de helft, maar niet zozeer in spelers die direct kunnen aanpikken. De trainer hoopt op echte versterkingen in de volgende transferperiode (januari) en op rugdekking van de clubleiding om het vege lijf te redden.

Maar wie is de baas bij Ajax? Voor de bijna een jaar geleden vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars is nog steeds geen vervanger gevonden. De Raad van Commissarissen (RvC) wilde namelijk eerst een commissaris technische zaken benoemen maar de beoogde kandidaat, Blind senior, heeft dus afgezegd.

Bij Ajax is een constructie van plakband opgetuigd, met tijdelijke, onervaren waarnemers waarbij zelfs de zaakwaarnemer van aanvoerder Tadic werd ingeschakeld om de selectie op orde te krijgen. Met ook nog een RvC die soms hardhandig ingreep bij transfers, iets wat ook weer uitlekte.

De nieuwjaarswens van Ajax zou simpel moeten zijn: zo snel mogelijk een sterke, onomstreden technisch directeur binnenhalen. Objectief, ervaren, met een groot netwerk. Liefst zonder lijntjes naar de media. Maar dat is misschien wat veel gevraagd.