Roeiploeg Holland Acht zoekt naar de gouden opstelling

De Holland Acht tijdens een training op de Hoge Vaart in Almere. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het lijkt uitgestorven bij roeivereniging Pampus in Almere op deze zonnige dinsdagochtend. Op het grasveld naast de loods zijn alleen wat boottoeristen te vinden die langzaam ontwaken. Een enkeling laat de hond uit.

De deur van de kantine is toch open. Boven in het gebouw zit bondscoach roeien Mark Emke. Het zouden de drukste weken van zijn jaar zijn geweest met de Olympische Spelen in Tokio waar hij met de Holland Acht een gouden roeiweek wilde vieren.

Door het coronavirus werd het niet Tokio maar de Verlaatweg 7 in Almere, waar het vlaggenschip van de Nederlandse roeiploeg in afzondering van de andere nationale boten traint. De kantine vult zich langzaam met zijn boomlange roeiers. Stuurvrouw Aranka Kops zet een kan koffie voor de hele meute.

Emke heeft een verrassing voor zijn ploeg. Nu er een jaar extra is tot de Spelen wil hij iets uitproberen. De coach gaat de posities van de roeiers in de boot omgooien. De mannenploeg haalde vorig jaar zilver op de WK in het Oostenrijkse Linz-Ottensheim. Emke hoopt dat de nieuwe opstelling op de Spelen het verschil zal maken met wereldkampioen Duitsland.

Het idee kwam van één van zijn roeiers, vertelt Emke later in de coachboot als de mannen de Hoge Vaart op varen voor de training. ‘Dat vind ik mooi, dat ze zoiets zelf bedenken. Het kan best eens zijn dat dit precies de opstelling is die het op de Spelen wordt. Ik ben heel benieuwd wat het verschil straks gaat zijn.’

Bram Schwarz wisselt van positie zes naar twee, vier plekken naar achteren in de boot. De voorste man is en blijft Robert Lücken, de 35-jarige slagman van de ploeg. Hij zit op positie acht (in het roeien gaat de telling van acht naar één) en is de belangrijkste pion in het bepalen van het ritme. Lücken zit met zijn gezicht naar de stuurvrouw toe, zodat hij daar goed mee kan communiceren, en met de rug naar de rest toe die hem moet volgen. De ritmische roeiers zitten voorin. In het midden van de boot zitten de ‘powerhouses’, zoals Emke zijn 100 plus kilo mannen noemt. Zij zorgen voor de brute kracht. Achterin zitten de technisch beste roeiers die precies aan kunnen voelen of de boot nog de beste lijn vaart.

Schwarz is naar achteren gezet omdat de coach Simon van Dorp naar voren wilde halen. Van Dorp is de sterkste roeier ter wereld. Het 23-jarige zwaargewicht pakte vorig jaar het wereldrecord op de ergometer. ‘Maar aan alleen brute kracht heb je niks. Je moet het ook in de boot kunnen gebruiken.’ Coach Emke denkt dat Van Dorp de laatste tijd zulke goede stappen heeft gemaakt dat hij het ook ‘ritmisch goed in kan vullen’. ‘Hij is echt heel sterk en gaat ook technisch steeds beter roeien. Het is fijn om dat vermogen direct achter die slagen te hebben.’ Schwarz komt juist beter tot zijn recht achter in de boot. ‘Bram moet het iets minder van zijn kracht hebben maar hij is technisch heel sterk. Bram weet precies hoe je met die boot moet spelen zodat hij goed recht blijft. Hij roeide in zijn jeugd al, dat is een enorm voordeel. Dan leer je dat gevoel gewoon aan.’

Na het inroeien moeten er nog wat aanpassingen worden gemaakt in de stoeltjes om iedereen comfortabel te laten roeien op zijn nieuwe plek. Omdat roeiers met verschillende lengtes nu op andere plekken zitten, zitten er anders ledematen in de weg. Als dat gedaan is, staan de eerste intervallen op het programma.

Het zijn de eerste sprintjes die de ploeg maakt sinds de lange coronastop. Stuurvrouw Aranka Kops jut haar mannen op. ‘Tsssa, tsssa’, zegt ze bij iedere doorhaal. De mannen doen een aantal setjes van twintig halen op volle kracht, afgewisseld met twee minuten rust.

Na het eerste setje roept Emke over het water. ‘Hoe voelt het met deze opstelling?’ ‘Echt goed’, roept Lücken terug. ‘Het voelt meteen al heel lekker.’ Alleen de wind, klagen de roeiers. Die maakt het wat lastig. ‘Je bent aan het bouwen, bouwen, bouwen en dan ineens zo’n windvlaag. Wow.’

Emke denkt de puzzel van de Holland Acht te hebben opgelost. De droomopstelling is gevonden. Robert Lücken op slag. Mechiel Versluis op zeven. Simon van Dorp op zes. Maarten Hurkmans op vijf. Ruben Knab op vier. Jasper Tissen op drie. Bram Schwarz op twee en Bjorn van den Ende op boeg. De eerste test komt op de uitgestelde EK in het Poolse Poznan van 9 tot en met 11 oktober. Daarna hoopt Emke op een succesvol 2021 voor een wat later, maar alsnog gouden missie.