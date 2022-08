Roeiers te vermoeid voor goud bij EK: ‘Het is een mooi tussendoortje’

Laila Youssifou ( links ) en Roos de Jong na het behalen van het zilver. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘We hebben hier overheen getraind’, zegt de een na de andere Nederlandse roeier over het EK in München. Ze hebben geen rust genomen, maar voluit doorgetraind op weg naar het veel belangrijkere WK dat in september in Tsjechië wordt betwist. Het zorgt voor vermoeide lijven in de boten op de Regattastrecke in Oberschleißheim, een dorpje even buiten München. En dus eindigt de eerste finaledag zonder goud voor Nederland.

‘Dit is wat er vandaag in zat’, zegt Laila Youssifou. ‘Dit’ is de tweede plaats op de dubbel-twee voor haar en Roos de Jong. Hun tijd over de twee kilometer lange roeibaan, bij stevige tegenwind: 7.21,84. De Roemeense boot ging heel veel sneller en koerste naar goud in 7.14,85.

Zelf hadden Youssifou en De Jong niet eens door hoe groot het gat was. Roeiers blikken onderweg wel naar de zijkant, maar de Roemenen waren aan de rand van hun gezichtsveld al lang niet meer te zien. Omkijken is er sowieso niet bij. ‘De kans dat je dan een mishaal maakt is groot en je gaat er ook niet harder van varen’, zegt De Jong, die vorige zomer in dezelfde boot olympisch brons veroverde met Lisa Scheenaard. Ze konden niet anders dan berusten in hun achterstand op de Roemenen.

‘We hebben gisteren nog 22 kilometer gevaren. Dat is helemaal geen ideale racevoorbereiding’, zegt Rik Rienks. Elf keer moesten ze de roeibaan heen en weer. Zoiets bot de explosiviteit van de arm- en beenspieren af. En toch snelde Rienks samen met zijn jongere broer Ralf, Ruben Knab en Sander de Graaf de vier zonder stuurman, de ‘vier-zonder’, op weg naar de tweede tijd: 6.17,69. Groot-Brittannië greep het goud in 6.15,43.

Hard en veel trainen

Het is de aanpak die Eelco Meenhorst, na de Spelen als hoofdbondscoach van de roeibond aangesteld, voorstaat: hard en veel trainen. Pieken gebeurt weinig en moet alleen bij de belangrijkste toernooien. Alleen dan wordt er in de aanloop gas teruggenomen om uitgerust aan de start te kunnen verschijnen. In Tokio leidde die aanpak bij de dubbel-vier tot goud, die boot werd toen al begeleid door Meenhorst. Ditzelfde moet bij het WK succes opleveren, maar het EK is niet belangrijk genoeg.

Een ander aspect van Meenhorsts benadering is het schuiven en variëren met de bemensing van de boten in dit na-olympisch jaar. En dus is bijna geen enkele boot zoals vorige zomer. Zo behalen Ymkje Clevering en Veronique Meester, vorige zomer olympisch zilver in de vier-zonder, op dit EK brons in de twee-zonder. En zit Abe Wiersma, lid van de gouden dubbel-vier van Tokio, in het zonnige Oberschleißheim in de acht.

Pas dit voorjaar werd hem gevraagd of hij het wilde proberen in die grootste boot. Dat wilde hij wel. Wiersma begrijpt wel waarom er geschoven wordt met de pionnen. ‘Dit is het jaar om te experimenteren. Alle kansen worden aangegrepen wat voor boten ze kunnen neerzetten.’

Ondanks een misslag, ‘een snoek’, in het begin wist de ploeg, met naast de olympisch kampioen ook Niki van Sprang, Lennart van Lierop, Guillaume Krommenhoek, Michiel Mantel, Jacob van de Kerkhof, Mick Makker en Guus Mollee, de tweede plek te halen in 5.54,21. De Britten waren een stuk rapper in 5.49,67.

Zilver was er ook voor de dubbel-vier bij de vrouwen met Bente Paulis, Nika Vos, Tessa Dullemans en Ilse Kolkman. Met 6.52,52 legden ook zij het af tegen de Britse boot, die 6.49,21 klokte. ‘We zijn niet op ons best nu, helaas’, zegt Paulis, jongere zus van Ilse Paulis, de olympisch kampioene in de lichte dubbel-twee in 2016. Ze is tevreden met het resultaat. Ook zij voelt de vermoeidheid van de harde trainingsweken nog in haar ledematen en dan is tweede helemaal niet beroerd.

Het einde wat de harde training betreft is nog niet in zicht. Na het EK reist de voltallige roeiselectie door naar het Oostenrijkse Obertraun, waar ze op hoogte kunnen trainen. ‘We komen hier toevallig langs, op weg naar de bergen’, zegt Paulis met een glimlach. ‘Het is een mooi tussendoortje en mooi dat we hier zilver halen.’