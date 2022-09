Roeiers met meer explosiviteit gevraagd voor Spelen van 2028: baan in LA kwart korter

De Nederlandse acht (boven) in actie op een 2.000 meterbaan. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De olympische roeibaan van 2028 is tot grote schrik van de roeigemeenschap flink ingekort. Het parcours is geen 2.000 meter, de standaardlengte sinds 1912, maar slechts 1.500 meter. Dat verschil van 500 meter heeft grote consequenties voor de sport waarin Nederland veel medailles wint. Bondscoach Eelco Meenhorst: ‘Dit doet afbreuk aan de sport. Je bouwt er jaren aan en dat is dan zo om zeep geholpen.’

De organisatie van de Olympische Spelen in Los Angeles heeft het Long ­Beach Marine Stadium uitgekozen voor de roei- en kanowedstrijden. In 1932 was dit ook al de locatie voor het olympisch roeitoernooi. Dat gebeurde toen gewoon over twee kilometer, maar sinds de bouw van de J.H. ­Davies-brug in 1955 is het slotstuk van de oude olympische roeibaan afgesneden van de rest. Nu resteert er slechts anderhalve kilometer open water. Voldoende lengte, oordeelden IOC en de wereldroeibond World Rowing deze maand.

Het inkorten van de baan verandert wat Meenhorst betreft de essentie van het roeien, waarin de sporters sprint- en duurvermogen combineren. Met 500 meter minder voor de boeg wordt het middenstuk, dat op conditie wordt gevaren, minder belangrijk terwijl de explosieve start en finish meer nadruk krijgen. ‘Als je de inspanning 25 procent korter maakt, kom je uit op een ander soort sporter.’

De coach, die in 2021 de mannen dubbelvier naar goud begeleidde, maakt de vergelijking met sprinten op de atletiekbaan. Nelli Cooman was wereldtop op de 60 meter. Op die afstand werd ze tweemaal wereldkampioen en had ze het wereldrecord in handen. Op de 100 meter kwam ze tekort voor dergelijke resultaten en bleef het bij eenmaal zilver op het EK. Zo kan een op het oog vrij klein verschil in afstand grote gevolgen hebben voor de uitslag.

Kwalificatiewedstrijden over 2.000 meter

Extra complex is het dat alle kwalificatiewedstrijden die toegang zullen bieden tot de Spelen van Los Angeles over de traditionele 2.000 meter zullen worden betwist. Het heeft dus geen zin om de nationale selectie al voor de Spelen toe te rusten op die 1.500 meter. ‘Voor de kwalificatie heb ik klassieke roeiers nodig.’

Op de roeibaan is de acht de snelste boot. Met zoveel spierkracht aan boord gaat het over 2.000 meter al snel anderhalve minuut rapper dan de skiffeurs die het in hun eentje moeten rooien. In de acht zitten daarom al vaak de net iets explosievere types, terwijl in een skiff meer uithoudingsvermogen nodig is. Een oplossing voor Los Angeles zou zijn om de snelle mannen en vrouwen vanuit de acht naar de kleinere boottypes door te verwijzen. Maar wie zitten er dan aan de riemen in de acht? ‘Jouw vraag is ook mijn vraag’, zegt Meenhorst.

Als de nadruk meer op explosiviteit komt te liggen, is het goed mogelijk dat de Nederlandse boten zullen moeten verjongen, vermoedt Meenhorst. ‘Bij dat soort type atleten gaat leeftijd een rol spelen. Je ziet in de atletiek ook vaak dat de beste sprinters jonge mensen zijn.’

In de oertijd van het roeien wilden de afstanden op de Spelen wel eens variëren. In 1900 in Parijs was de baan 1.750 meter, vier jaar later in Saint Louis was het bijna twee keer zo ver: 3.218 meter. Sinds de Spelen van 1912 in Stockholm is 2.000 meter de norm. De enige uitzondering daarna was het olympisch toernooi van 1948 in Londen. Toen werd er geroeid over 1.850 meter.

Open verbinding met zee

Aanvankelijk was in de plannen van Los Angeles het roeien voorzien bij Lake Perris. Het stuwmeer ligt op anderhalf uur rijden van de campus van UCLA, waar het olympisch dorp zal komen. Dat zou voor de roeiers te veel reistijd zijn en dus moest er in dat scenario een eigen dorpje verrijzen bij Lake Perris. De beslissing voor Long Beach Marine Stadium, dat in open verbinding staat met zee en dus met getij te maken heeft, is niet alleen uit historisch-nostalgische overwegingen genomen, maar ook om de kosten te drukken.

Voor de roeiers die nu actief zijn, is het kortwieken van hun baan nog niet echt onderwerp van gesprek. Zij richten zich op de WK roeien die volgende week beginnen in het Tsjechische ­Racice. En ze hebben hun vizier op de Spelen van 2024 in Parijs. Los Angeles is nog veel te ver weg.

‘Binnen de staf zijn we er op de achtergrond al wel mee bezig’, zegt Meenhorst, die niet de indruk heeft dat er door de wereldroeibond om input vanuit de sport zelf is gevraagd. ‘Wij worden ermee geconfronteerd.’ De komende jaren zullen hij en zijn collega’s onderzoek doen naar de implicaties van de kortere olympische races. ‘Nu is het nog een beetje gissen.’