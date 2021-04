Roeiers Holland Acht willen na maanden trainen de Duitsers verslaan op de EK

De roeiers van de Holland Acht dragen hun boot voor een training naar het Meer van Varese. Bij de Italiaanse plaatst vindt vanaf vrijdag de EK plaats. Beeld Merijn Soeters

Of de Holland Acht in vorm is voor het EK roeien dat vrijdag in Varese begint? Daar weet bondscoach Mark Emke het antwoord wel op: ja, dat zijn ze. Een belangrijker vraag die hij beantwoord zou willen zien: kunnen zijn mannen de Duitsers verslaan?

In training heeft de bondscoach kunnen constateren dat zijn mannen in orde zijn. ‘Nu komt het aan op goed roeien.’ En dat is volgens de coach in wezen niet zo ingewikkeld. ‘Natuurlijk komt het mentale spelletje er ook bij, maar als je fysiek goed bent en technisch goed roeit, dan gaat zo’n boot hard.’

Die aspecten, de vorm en de techniek, zijn uitstekend bij te schaven in trainingen. En daaraan is geen gebrek. Het roeien kent in vergelijking met andere sporten weinig wedstrijden en vooral veel trainingstijd.

Dat is niet alleen zo sinds de pandemie de wedstrijdkalenders leeg gumde, maar het past in een langere trend, vertelt Robert Lücken (35), slagman in de Holland Acht. Omdat de Olympische Spelen de laatste jaren zo aan belang hebben gewonnen, wordt de trainingsaanpak helemaal daaromheen gemodelleerd. ‘En veel wedstrijden passen niet in het idee van een goede voorbereiding op de Spelen. We trainen extreem veel en hebben weinig competitie.’

Het maakt dat Emkes pupillen goed bestand zijn tegen de beperkingen die corona met zich mee bracht. ‘We kunnen trainen wat we willen. En ja, je werkt soms wat meer op een eilandje, maar ik geloof niet dat de jongens daar veel last van hebben gehad.’

Bij het laatst betwiste WK, in 2019, kwam de Holland Acht heel dicht in de buurt van de Duitse boot. In het Oostenrijkse Ottensheim haalden de Nederlanders zilver, slechts 0,55 seconden achter de Duitsers. Emke: ‘Dat was een goede krachtmeting voor ons. En ons idee is om hun voorbij te komen. Maar ja, hun idee is om ons voor te blijven. En daar zijn we allemaal hard voor aan het werk.’

Het is moeilijk in te schatten hoe hun rivalen ervoor staan. Terwijl de Nederlanders al twee weken in Varese op trainingskamp zijn, verbleven de Duitsers in eigen land. ‘Ik weet dat ze één persoon gewisseld hebben sinds 2019. Verder weet ik niets’, zegt Emke. ‘Ze hebben getraind.’

De Holland Acht op het Meer van Varese. Beeld Merijn Soeters

Afgelopen oktober leken de Duitsers verder uitgelopen tijdens het, door corona uitgestelde, EK in het Poolse Poznan. Nederland moest ook Roemenië voorlaten en bleef steken op brons. In de Nederlandse boot ontbrak Maarten Hurkmans vanwege een rugblessure. Hij is inmiddels van hersteld en dus is de selectie van bondscoach Emke op volle sterkte met Bjorn van den Ende, Jasper Tissen, Bram Schwarz, Mechiel Versluis, Ruben Knab, Simon van Dorp, Hurkmans en Lücken.

Op het afgelopen EK waren de verhoudingen door de per land uiteenlopende coronamaatregelen wat uit balans, denkt Lücken. Dit kampioenschap verwacht hij meer duidelijkheid over de werkelijke verhoudingen. En ja, de Duitsers zullen weer tot de besten behoren, maar te veel op andere landen letten wil de ervaren roeier niet. ‘Je kunt je natuurlijk laten inspireren door wat er om je heen gebeurt, maar je moet je eigen race roeien.’

De race over twee kilometer valt simpel gezegd uiteen in drie delen met elk hun eigen inspanningsniveau. De start moet voluit. Emke: ’Je wil snel starten zodat je je tegenstander kunt zien. Dat geeft rust.’ Dezelfde felheid geldt voor de eindsprint, als alle reserves overboord mogen. Maar de sleutel ligt in het tussenstuk, waar er relatief het kalmst gevaren wordt. ‘Daar moeten we een hoge snelheid houden en daarmee boven komen drijven’, zegt Emke.

Lücken heeft gezien hoe de boot steeds dichter naar een grote internationale overwinning toe vaart. Er was brons op de Spelen in Rio, zilver op het EK van 2017, zilver op het WK in 2019. En zo lonkt in de toekomst misschien wel olympisch goud, de opvolging van de gouden Holland Acht van 1996 in Atlanta.

‘We weten dat we het kunnen’, zegt Lücken. We hebben een extreem goede lichting jonge jongens en een aantal heel ervaren mannen. Dat is een hele goede mix.’ Maar hij geeft ook een winstwaarschuwing: ‘Als het even niet loopt kan het helemaal mis gaan.’

De Nederlandse Acht is onberekenbaarder dan de Duitse rivalen. Waar dat precies aan ligt, weet Lücken niet. ‘De atleten zullen niet veel anders zijn dan wij. Dat zijn ook gewoon mensen die in een boot zitten. Misschien zit het in de begeleiding. Zij hebben mensen die op technisch vlak die boot helemaal analyseren. Dat is allemaal geheim, maar wellicht dat ze daar een voorsprong mee pakken.’

Onmogelijk om ze te verslaan is het allerminst. De Duitsers zijn betrouwbaar, weet Lücken. Degelijk. Ze kennen nauwelijks dips, maar ook geen echte uitschieters. ‘Ze scoren altijd een 8 of een 9. Als wij een 10 hebben, dan pakken we ze.’ Te beginnen op dit EK.