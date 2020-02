Roda JC ontslaat trainer en ‘bemoeial’ Jean-Paul de Jong

Jean-Paul de Jong verlaat het veld in de rust, zijn ploeg leidt met 2-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Roda, eens vaste deelnemer aan de eredivisie en uitdager van de top, staat zeventiende in de eerste divisie, inclusief drie punten in mindering vanwege overtredingen tegen de financiële regelgeving. Het spel is dramatisch en de toeschouwers blijven weg, al trekt Roda meestal nog rond de vijfduizend man naar het immense stadion.

De financiële en sportieve problematiek heerst al jaren. Roda danste geregeld langs de rand van het faillissement. Eerder dit seizoen joegen supporters de nieuwe Mexicaanse eigenaar Mauricio de la Vega letterlijk het stadion uit, omdat ze hem zagen als charlatan. Of, zoals de Limburgse verslaggever Roel Wiche woensdag twitterde: ‘De tragische balans van Roda JC, een club in diep verval: elf (interim)trainers en zeven directeuren in de laatste zeven jaar.’

‘Spelers kwamen woensdag bij mij binnen en lachten eindelijk weer’, zegt oud-speler Pierre Vermeulen, die werkt in de fanshop in het stadion. ‘Ze waren bevrijd. Het leek alsof ze de beker hadden gewonnen.’ De Jong had volgens berichtgeving uit Limburg geen goede relatie met een groot deel van het personeel van Roda. Hij bemoeide zich met (te) veel zaken, mogelijk mede omdat leiding ontbrak bij de club uit Kerkrade.

Roda heeft geen technisch directeur meer. Algemeen directeur Karel Boukaert is actief op tijdelijke basis. Roda werkt intussen hard om tal van problemen op te lossen en de toekomst zeker te stellen. Dankzij een aantal Limburgse investeerders is het dreigende tekort van drie miljoen over dit seizoen gedekt.

Beeld BSR

Het voetbal is meestal niet om aan te zien. Roda won pas vier duels dit seizoen. Oud-international Vermeulen (63), linksbuiten in grote tijden van de club, en voormalig verzorger Norbert Keulen bezochten vrijdag het duel bij TOP Oss (0-0). Ze keken elkaar aan en vroegen zich af waarnaar ze in hemelsnaam zaten te kijken. ‘De situatie was uitzichtloos.’ Assistent Maurice Verberne is voorlopig trainer van het eerste elftal, dat vrijdag thuis tegen FC Den Bosch speelt.

Vermeulen denkt te weten hoe het verder moet met Roda: bouwen aan een team met gretige jongens uit de regio, die voetballen op contracten voor een jaar of drie, zodat Roda ze eventueel kan verkopen. ‘Ik was dinsdag bij Jong Roda – Jong Go Ahead. In dat team zit best talent. Als je die jongens naast een paar routiniers zet, komt het goed met Roda. Roda moet terug naar hoe het vroeger was.’