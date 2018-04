Roda JC hoopt op een uitbuikend PSV, al lijkt nacompetitie na nederlaag tegen FC Groningen onafwendbaar

Interne machtsstrijd

Directeur Hans Nijland lonkte naar nieuwe investeerders. Zowel hoofd opleidingen Casper Dekker als schaatscoach Gerard Kemkers, die de nieuwe topsportacademie vorm gaf, werd aan de kant gezet. Het wekte de indruk dat technisch manager Ron Jans een interne machtsstrijd in zijn voordeel had beslist. De directie behoudt de regie en werd alsnog beloond voor het vertrouwen in coach Faber, die rond de winterstop onder grote druk stond.



Rust en vertrouwen lijken in de strijd tegen degradatie te winnen van opportunisme. Laat de coach ook in mindere tijden zijn werk doen, zolang de samenwerking met de spelersgroep optimaal is, betoogde Faber. 'Het is mooi dat het contract met Molenaar werd verlengd, toen Roda onderaan stond. En het is een compliment voor de spelers van FC Groningen dat we nu ook presteren als het moet.'