Robin van Persie voelt zich niet te groot om een krabbel te vragen van zijn padelhelden

De oud-internationals Arjen Robben (links) en Robin van Persie tijdens een demonstratiewedstrijd als aftrap van de World Padel Tour Amsterdam Open. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Juan Lebrón en Alejandro Galán zwaaien veelvuldig met hun armen langs hun lijf, want het beste koppel ter wereld in de opkomende racketsport padel heeft het een beetje koud in de Centrale Markthal.

Het oude, hoge, vervallen gebouw van gele bakstenen in Amsterdam-West heeft een tochtig dak en geen verwarming. In allerijl is het opgetuigd tot stadionnetje. De padeltoppers wachten op Robin van Persie, topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, waarmee ze een demonstratiepartij spelen ter aftrap van het WPT Amsterdam, het eerste padeltoernooi in Nederland waar de wereldtop aan meedoet.

Arjen Robben, voormalig aanvalspartner van Van Persie, is de vierde speler (padel is altijd twee tegen twee) en al een poosje aanwezig. Net als oud-voetballer Ronald de Boer, die om de tijd te doden op zijn sokken en in normale kleding zijn verzorgde padeltechniek demonstreert op het fonkelnieuwe centre court.

Ook voormalig keeper Michel Vorm laat zijn gezicht zien. Als Van Persie, die in de file stond, dan eindelijk arriveert kan pas een eerste van vele fotoshoots ter aanprijzing van het toernooi plaatsvinden. Zaterdag zal er nog een Legends-toernooi plaatsvinden waar nog meer bekende voetbalnamen het padelracket ter hand zullen nemen.

Razend populair

Ronkend zijn de statistieken die opstijgen uit padelkringen. Het is wereldwijd de hardst groeiende sport. In Nederland is het aantal banen voor deze mix van squash en tennis in korte tijd gegroeid naar duizend. Binnen drie jaar zullen er liefst 200 duizend padelspelers zijn.

Toch belde toernooidirecteur en oud-tennisser John van Lottum wat oud-voetballers om te helpen het WPT Amsterdam onder de aandacht te brengen. ‘Zij zijn bekender bij het Nederlandse publiek dan de toppers in de racketsport. Hoewel op sociale media spectaculaire rally’s viraal gaan en Ziggo Sport al veel padeltoernooien uitzendt. Ook als de voetballers er niet zijn, is het hier elke avond uitverkocht met 2.500 man.’

Het kostte hem weinig moeite om de oud-voetballers over te halen. ‘Rafael van der Vaart vliegt er zelfs speciaal voor naar Amsterdam. Veel voetballers hebben tennis ook altijd leuk gevonden, maar padel is wat makkelijker en laagdrempeliger. Voetballers hebben veel tijd én zijn competitief.’

Het was Ronald de Boer die Van Lottum liet kennismaken met padel. Ze zagen ook snel het zakelijk potentieel. Met onder anderen Frank Rijkaard en Marco van Basten lanceerden ze Plaza Padel dat nu zes vestigingen heeft. De Boer vertelt graag over de charme en opmars van de sport. ‘Het enige irritante is dat ik nog geen geweldig koppel vorm met mijn broer Frank, terwijl we het allebei bijna dagelijks spelen.’

Ook Vorm is er niet alleen voor de lol. Hij werkt voor Gassan, een van de sponsors van het toernooi. Van Persie haalt na de demonstratiepartij snel zijn racket en zweetbandje tevoorschijn voor een volgende fotoshoot. ‘Toch een beetje sluikreclame maken, hè,’ zegt hij lachend.

Zijn kleding- en sieradenmerk ByVP is sinds kort uitgebreid met een padelracket- en kledinglijn. ‘Het is heel simpel. Ik wilde een padeloutfit kopen, maar ik kon alleen een shirt vinden dat aan de zijkant helemaal open was en dan ook nog alleen in paars of groen te krijgen was. Houd ik niet van. Ik dacht: dat moet beter kunnen.’

Robben, Van Persie, Galán en Lebrón worden na hun partij continu gefilmd door een productieteam van voetbalplatform 433, dat weer is opgezet door oud-international Demy de Zeeuw die zaterdag ook bij het Legends-toernooi meedoet.

Baan in de tuin

Of Robben ook zakelijke belangen heeft in de sport blijft de vraag. Hij heeft geen behoefte aan een interview, hij padelt liever tot laat in de avond. Voor de demonstratiepartij heeft hij wekenlang intensief getraind, vertelt Van Lottum. ‘Hij heeft een baan in zijn tuin, dat scheelt.’

Robben laaft zich aan de tips van Galán en Lebrón. Na elke misser verschijnt die typerende Robben-frons en wat misbaar. Volgens De Boer is Robben de beste onder de oud-voetballers. ‘Hij gaat er echt voor, draagt zelfs compressiesokken.’

Robben eiste dat hij op het Legends-toernooi aan de zijde van Van Lottum speelt, ook al heeft die last van zijn hamstrings. ‘Maakt niet uit, John. Jij gaat gewoon aan het net staan, ik ren wel achter al die ballen aan,’ roept Robben vanaf het centre court.

Ook Van Persie schikt zich in zijn rol van noeste werker in plaats van stilist. ‘Ik ben als padeller meer een Nigel de Jong-type.’

Nadat hij in 2019 was gestopt als voetbalprof speelde Van Persie soms wel vijf keer per week padel en dacht er zelfs even aan de top te bestormen. ‘Klinkt gek, maar je hebt best veel aan je voetbalachtergrond. Je moet samenwerken, timen, anticiperen, tactisch denken. Maar na een wedstrijdje tegen Uriël Maarsen, de nummer 1 van Nederland, ben ik uit die droom geholpen. Die fijne techniek en de finesses leer je op mijn leeftijd niet meer aan.’

Lebrón en Galán vraagt hij zijn racket te signeren. ‘Ik ben echt fan van ze. Ze spelen vaak op vrijdagavond en daar blijf ik gewoon voor thuis. Met hen mogen spelen zie ik als een voorrecht.’