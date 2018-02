Robin van Persie voelt zich helemaal thuis in de Kuip: 'Ik droomde van dit moment'

Details

'Voor mij was het lekker om bij Fenerbahce met Dick Advocaat te trainen, veel positiespelletjes, passen en trappen. Ook bij Feyenoord voelen de trainingen vertrouwd. Elke pass honderd procent willen geven, het gaat om kleine details. Zo ben ik in de jeugd ook opgevoed. Ik kan echt blij worden van een passoefening die goed draait. Man, ik geniet echt!'



Dan is er ook nog de onzichtbare arbeid, in het fitnesscentrum. Van Persie: 'Ik doe extra looptraining, zit geregeld in de gym. Maar de veldtrainingen zijn zo intensief dat ik me dagelijks verbeter. Op een maandagochtend speelden we in feite een wedstrijd van anderhalf uur, volle bak.'



Hij heeft de laatste maanden van zijn verblijf in Istanbul ook de humor in de kleedkamer gemist. Van Persie: 'Engelse humor is geweldig, maar de Nederlandse humor is heerlijk. Ik lig de hele dag dubbel van het lachen. Kleine grapjes tussendoor en toch hard werken in een goede sfeer.'