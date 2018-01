Robin van Persie is een liefhebber van de sport en wil het nog één keer laten zien

1. Positie

Robin van Persie debuteerde in 2002 als linksbuiten bij Feyenoord. Hij was later in zijn loopbaan ook aanvaller op rechts, op '10' en in de spits, waarin hij bij Arsenal min of meer bij toeval verscheen. Bij Arsenal en Manchester United beleefde hij zijn grootste successen als centrale aanvaller. Hij kan het allemaal. Bert van Marwijk, die als voormalig trainer van Feyenoord bij het debuut en talloze hoogtepunten betrokken was, ziet hem bij Feyenoord nu het liefst als nummer 10, als aanvallende middenvelder.