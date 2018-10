Robin van Persie aan de vooravond van de Klassieker: ‘Ik wil nu ook wel eens in de Arena winnen van Ajax’

Nog één kans krijgt Robin van Persie om als aanvoerder van Feyenoord een klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena te winnen. Toch telt in zijn laatste seizoen als profvoetballer niet alleen het resultaat.

‘Weet je waarvan ik blij word?’, zegt hij, woensdag tijdens een informeel persgesprek in de Kuip. ‘Een partijspel jong tegen oud, oud verloor voor het eerst sinds twee jaar met 5-4. Maar het plezier spatte ervan af. En zonder plezier geen prestaties.’

Van Persie is de artiest gebleven, al noemt de 35-jarige aanvaller de schoonheid van het spel niet langer allesbepalend. ‘In 2003 schoot ik in de Kuip tegen Ajax de bal uit een vrije trap op de lat. Ik vond het prachtig, het geluid van een bal die zo mooi van het houtwerk stuitte. Misschien nog wel mooier dan een doelpunt. Later kwam ik er op terug. Onze laatste overwinning op Ajax in de Arena dateert van 2005, veel te lang geleden.’

En lachend: ‘In de jeugd versloegen we Ajax bijna altijd, zeker met Feyenoord onder 18 jaar. Er werd gesproken over die arrogante Amsterdammers, maar wij konden er ook wat van. We waren net zo erg. Het was voor ons standaard om van Ajax te winnen.’

Toch heeft Van Persie niets met de vooral in Rotterdam heersende sentimenten rondom de strijd met aartsrivaal Ajax. Tijdens een persconferentie voor kinderen in juli wees hij een jongen terecht die van zijn vader moest vragen ‘of Robin ook zo’n hekel had aan 020’. Geduldig legde het rolmodel van de club uit dat de fans van Feyenoord niet zo moesten denken.

En woensdag, in de Kuip: ‘Zo behoor je niet over je tegenstander te praten. Haat is nooit goed. Hoezo een hekel aan 020? In 2004 speelde ik met de beloften van Feyenoord een wedstrijd tegen Ajax op de sportpark De Toekomst die volledig uit de hand liep. Ik werd belaagd door Ajax-fans, maar ik heb het een plek gegeven. Ik wil het goede voorbeeld geven aan kinderen. Ik praat over Ajax of Amsterdam. We moeten blij zijn met de strijd tussen Feyenoord en Ajax.’

Positief

Nadrukkelijk manifesteert Van Persie zich als de ambassadeur voor wie de zon altijd schijnt. Hij heeft de ‘diehard fan’ die geen training van Feyenoord overslaat al gerustgesteld. ‘Die man zei: Robin, zondag Ajax, ik weet het niet hoor. Ik antwoordde: maak je geen zorgen, we gaan er vol voor. Ik kon hem niet beloven dat we gaan winnen. Maar we zijn positief. Valt of staat het seizoen voor Feyenoord met de Klassieker? Zo sta ik er niet in.’

In mei twijfelde Van Persie openlijk of hij nog een seizoen door moest gaan. Kon hij het nog opbrengen om zich wekelijks op te laden voor weer een aanslag op lichaam en geest? En kon hij met Feyenoord nog wel een hoofdprijs winnen? Hij verlengde zijn contract met een jaar en bereidt zich nu voor op een afscheid in 2019. ‘Ben ik op mijn 36ste de helft van mijn leven profvoetballer geweest.’

Plezier teruggevonden

Zijn magische touch is gebleven, al is Feyenoord afhankelijker dan ooit van zijn grijzende icoon. Toch is zijn rentree in de Kuip nu al geslaagd, zegt hij, woensdag. Voor Van Persie tellen andere normen dan bekers of schalen. ‘De KNVB-beker of een landstitel is voor mij geen meetmoment. Ik heb bij Feyenoord het plezier in voetbal teruggevonden.

‘Ik had mezelf bij Fenerbahçe de vraag gesteld of ik wilde eindigen zonder plezier. Ik ben te veel liefhebber om met een lang gezicht naar de training te gaan. Het was ook voor mijn gezin tijd om naar huis te gaan, maar ik wilde ook een waardig slot van mijn carrière.’

Van Persie koestert het verstilde geluk van een oefening met de bal. Maar zeker ook een spontaan georganiseerd gesprek met de selectie, ’s ochtends om acht uur in de Kuip. ‘Ik wilde ook iets teruggeven en dat kan ik nu in mijn rol als aanvoerder. Ik vind het mooi om te zien hoe die gasten openstaan voor mij.

‘Ze zijn allemaal liefhebbers. Ik liet ze bewust vroeg komen, moesten ze drie kwartier eerder hun bed uit. Iedereen was er. Ik weet zeker dat in mijn periode bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe de helft niet was komen opdagen.’

Hecht team

Van Persie wilde ‘zonder de staf even kletsen over van alles, kijken hoe iedereen zich voelt. In een groep van 23, 24 spelers heb je verschillende karakters. De een speelt, de ander niet. En het mooie is dat niets van de inhoud van die gesprekken naar buiten is gekomen. Voor mij een teken dat we een hecht team hebben.’

Zondag zal Van Persie tegen Ajax vooropgaan om met Feyenoord de ban te doorbreken. Voor een bal op de lat doet hij het niet meer. ‘Die bal moet erin, ik wil winnen van Ajax. Alleen het Barcelona van Pep Guardiola was onoverwinnelijk. Je moet altijd geloof houden.’

Toch wil de balkunstenaar ook het gevoel oproepen van de pleintjesvoetballer uit Rotterdam-West. De missie van Van Persie: ‘Met het plezier op het pleintje speel je altijd goed. Als je echt kunt genieten van je sport, ga je ook veel meer winnen.’