Robin Pröpper: ‘Ik had eigenlijk niet door hoeveel de oorlog met me deed’

Robin Pröpper betreurt een gemiste kans. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Bijna op de kop af tien jaar geleden bezocht de beginnende voetbalprof Robin Pröpper met zijn vader een thuiswedstrijd van FC Twente. ‘Tegen Schalke. Geweldig, die atmosfeer. Twente was in die jaren echt een topclub.’ Hoewel voetbalgek was het niet dat de huidige Twente-aanvoerder toen dacht: ooit speel ik daar. ‘Nee absoluut niet.’

Pröpper was net afgevallen bij Vitesse, waar zijn oudere broer Davey wel op handen werd gedragen. Hij ging naar De Graafschap, daarna naar Heracles en afgelopen zomer naar Twente, de laatste jaren bezig op te krabbelen na financieel en sportief beroerde jaren.

Dit seizoen haakt Twente, dat zaterdag uitkomt tegen PSV, zelfs weer aan bij de top 3. Slechts een punt staat het meest oostelijke voetbalbolwerk achter Feyenoord. ‘Het zat een paar keer mee aan het begin van het seizoen qua resultaat. Daar groei je van als groep, al zit die sowieso goed in elkaar. Sinds het publiek er weer bij mag, voelen we ons helemaal sterk. Dit is een top 4-omgeving, qua stadion en sfeer.’

De 28-jarige Arnhemmer is een vaste waarde centraal in de verdediging. Dat hij van streekrivaal Heracles kwam, was snel vergeten in Enschede na een poeier tegen Ajax. In Almelo had men meer moeite met zijn overstap. Pröpper, een ‘gevoelsmens’, keek een periode bewust niet op social media. ‘Dan valt het mee. De voetbalwereld is vluchtig. Er staan altijd weer nieuwe mensen op. Maar ik begrijp de sentimenten, de keuze voor Twente was makkelijker geweest als ik niet van Heracles was gekomen.’

Stabiele jongens

Bij Heracles werd hij al op zijn 23ste aanvoerder, bij Twente kreeg hij de band ook direct. Het maakt hem trots, maar eigenlijk is hij ‘meer fan van een bundeltje aanvoerders’. ‘Wout Brama loopt hier al lang rond, Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel zijn gekomen. Stabiele jongens die hard willen werken, maar ook sfeer maken en oog hebben voor een ander. Samen kun je veel makkelijker processen beïnvloeden dan alleen. Maar het zijn allemaal leuke gasten, hoor.’

Hij vertelt over het Rad van Fortuin waaraan gedraaid wordt als iemand ‘gestraft’ moet worden. ‘Komt-ie bijvoorbeeld op het vakje dat de auto van de trainer moet worden gewassen. Staan we allemaal te springen van plezier.’

Goede sfeer is noodzakelijk voor hem. ‘Bij Vitesse zat ik in een minder gemoedelijk team, was het meer ieder voor zich. De Graafschap was een wereld van verschil. Daar was het echt warm, familiair, dat heb ik daarna altijd proberen op te zoeken. Dan bloei ik helemaal op.’

Lang was hij ‘het broertje van Davey’. Het rastalent van de familie werd een belangrijke speler bij Vitesse, PSV, speelde in de Premier League en was even basisspeler bij Oranje. ‘Ik was best jaloers op Davey, dat heb ik ook naar hem en mijn ouders geuit toen ik jong was. Ik droomde ook van Oranje. Maar mij lukte het niet om zo’n makkelijke voetballende, technisch begaafde middenvelder als Davey te zijn. Ik moest niet meer zijn pad volgen, maar mijn eigen pad; met kleine stappen proberen op te klimmen.’

Hij werkte ‘keihard’ en werd centrumverdediger, profiterend ook van zijn mondigheid, zijn regelinstinct. Ook naast het voetbal probeert hij zich te ontwikkelen, door opleidingen te volgen en stages te lopen, momenteel bij de commerciële afdeling van Twente, en hij richtte mede een boekenclub voor profvoetballers op.

Geelblauwe aanvoerdersband

Een maand geleden tegen Cambuur toonde hij demonstratief zijn geelblauwe aanvoerdersband na een treffer, als steunbetuiging aan Oekraïne. ‘Het gebeurde ineens. Ik had eigenlijk niet door dat het zoveel met me deed. Natuurlijk zie je dagelijks de beelden, hoor je dingen die je ontzettend erg vindt. Ik had ineens het intense gevoel dat het eigenlijk te bizar voor woorden is dat we hier lekker staan te voetballen en blij te zijn terwijl er elders op de wereld mensen overlijden door een paar gekken die oorlog willen. Die tegenstrijdigheid greep me aan.’

Begrijp hem niet verkeerd, hij geniet met volle tuigen in de Grolsch Veste, verheugt zich op de strijd zaterdagavond met PSV. ‘Als je in het stadion staat, als je wint, hoe dat voelt, om dat met zulke grote aantallen te vieren, ze willen je letterlijk om je nek vliegen.’

Toch verliet broer Davey in de winterstop op zijn dertigste verrassend die wereld, hij leverde zijn contract in bij PSV. Robin zag het aankomen. ‘Vanaf zijn tiende is hij constant geleefd, altijd maar trainen, altijd maar focus, geen vrije weekends. Profvoetballer zijn is een mooi bestaan, de verdiensten zijn goed. Maar onderschat wordt wel eens dat je er 24/7 mee bezig moet zijn. Slapen, voeding, krachttraining, vaste schema’s. Hij kwam tot de conclusie: ik ben hier niet zo voor gemaakt. Een heel mooie, moedige beslissing.’

Het gaat goed met zijn broer. ‘Nu heeft hij tijd voor zijn gezin, zijn omgeving, hij heeft een boerderij die hij lekker aan het opknappen is.’ Hijzelf is het voetbal nog lang niet moe. ‘Zeker als het zo gaat. Dan wil je elke dag spelen.’