Robin Haase uitgeschakeld op Roland Garros: altijd weer die knie

Vriendelijk verzoekt Robin Haase na zijn nederlaag in vier sets (6-4, 6-4, 6-7, 6-1) tegen Philipp Kohlschreiber of hij mag blijven staan. Zijn rechterknie is wederom volgelopen met vocht. ‘Als ik nu ga zitten, kom ik niet meer overeind.’ In de kleedkamer heeft de 32-jarige Haase met tranen in de ogen geconstateerd dat hij het heerlijke gevecht met de twee jaar oudere Duitser in feite moest staken bij een 4-1 achterstand in de vierde set.

Opnieuw wordt Haase al in de eerste ronde op Roland Garros uitgeschakeld, zijn boeiende inhaalrace stokt zondagavond mede door fysiek ongemak. De knie, altijd de knie; de eeuwige worsteling met lichamelijke gebreken dreigde hem al eerder op te breken. ‘Vorig jaar kon ik niet spelen tijdens het Davis Cupduel met Canada, bij het toernooi in Tokio verging ik van de pijn in mijn knie. Ik vreesde echt dat het einde carrière was.’

Toch pakte Haase de draad weer op, maar de nummer 1 van Nederland beleeft een mager seizoen. In het dubbelspel haalde hij met drie wisselende drie finales, maar Haase weigert zijn carrière in het enkelspel te beëindigen. Op baan 1 van Roland Garros, door spelers en fans liefkozend de ‘bull ring’ genoemd, haalde Haase na twee verloren sets ook een hoog niveau.

Altijd moeilijk

Kohlscgreiber is gezakt naar de 54ste plaats op de wereldranglijst en staat 13 plaatsen hoger dan Haase. Hij onderscheidt zich in het circuit met zijn enkelhandige backhand, waarmee hij ook Haase twee sets pijnigde. ‘Kohlschreiber is een speler, die mijn zwakke punten weet bloot te leggen’, zegt Haase. ‘Ik heb het altijd moeilijk tegen hem. Ik merkte ook dat ik door de mindere resultaten dit jaar minder vertrouwen haf. En ik serveerde niet goed.’

Met veel elan knokte Haase zich terug in de derde set, waarin hij het publiek aan zijn kant kreeg. Hij bracht alles terug, geselde Kohlschreiber met sterke returns en leek op 6-5 de set al binnen te halen. Haase miste echter een setpunt, liet Kohlschreiber van 5-1 nog terugkomen tot 5-4 en dwong alsnog een vierde set af.

Twee ongelukkige games werden Haase fataal, toen Kohlschreiber leek te wankelen. Zo besloot Haase een fantastische rally bij een 3-1 achterstand met een misser na een lob van de Duitser. Fysiek gesloopt wierp hij de handdoek. ‘Ik had bij het wisselen van speelhelft niet moeten gaan zitten. De knie werkte niet meer.’

Haase kwam bij een uitzichtloze 5-1 achterstand nog op 0-30, maar hij gunde Kohlschreiber een let nadat een toeschouwer tijdens de rally een flesje had laten vallen. ‘Dat had niet iedereen gedaan’, aldus Haase. ‘Maar ik kon duidelijk merken dat Kohlschreiber was afgeleid.’ De foutenlast bleek te hoog voor Haase. Hij liet 43 afzwaaiers noteren, 20 meer dan Kohlschreiber.

Strompelen

Haase dubbelt in Parijs nog met de Deen Frederik Nielsen en bepaalt na Wimbledon of hij terugkeert naar gravel of meteen aan het hardcourtseizoen begint. De knie zal een bepalende factor zijn. Haase strompelt de trap op naar boven in de wetenschap dat het kniegewricht na een uur weer normaal zal functioneren.

Het vreet soms aan hem, die voortdurende onzekerheid of de knie het houdt of niet. Meer leren genieten is één van de doelen die Haase zich dit jaar heeft gesteld. Het valt hem zwaar, na alweer een vlotte aftocht op Roland Garros. En zijn ranking zal de komende maanden onder druk komen te staan, omdat hij punten van vorig jaar moet verdedigen. Haase benoemt het belangrijkste lichtpunt. ‘Mijn spel is goed genoeg, ik was helaas net niet vast genoeg.’