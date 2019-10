Robert Maaskant (50) vindt zichzelf bij VVV opnieuw uit als voetbaltrainer

Robert Maaskant tussen de spelers van VVV. Beeld BSR Agency

Een uur lang heeft VVV een muur opgetrokken in het Philips Stadion. Dan beslist PSV het duel met drie goals binnen tien minuten: 4-1. Van de derde nederlaag op rij raakt VVV-coach Robert Maaskant niet in paniek. ‘Het ergste moment is de seconde nadat je de volgende ochtend wakker bent geworden. De eerste gedachte is: shit, we hebben verloren. Toch kan ik er nu gemakkelijker mee omgaan dan vroeger. Ik leef in het hier en nu.’

In 2017 vertelde Maaskant aan de Volkskrant dat hij niet langer hoofdtrainer wilde zijn. Hij verdiepte zich in tai chi en werd eigenaar van een uitzendbureau. Maaskant was verbitterd geraakt. Ooit was hij de kroonprins van het trainersgilde die op 29-jarige leeftijd met RBC naar de eredivisie promoveerde. Later werd hij ingehaald door oud-internationals van zijn generatie. ‘Er is geen enkele logica in voetbal, ik begreep het niet.

‘De trend was al ingezet, toen Marco van Basten als voormalig topspeler werd aangesteld als bondscoach. Ik had een blinde ambitie om de top te halen. Zag mezelf coach van Feyenoord worden. Nu doet het me niets meer dat na Giovanni van Bronckhorst met Jaap Stam opnieuw een onervaren trainer is aangesteld. Ik was juist jong begonnen als coach om een voorsprong te hebben op die jongens, maar dat bleek niets waard.’

De grijze lokken verraden dat Maaskant dit jaar 50 is geworden. Nadrukkelijk ging hij op zoek naar zingeving. ‘Ik doe nog steeds mijn oefeningen in tai chi zonder zweverig te worden.’ Zijn ‘lifecoach’ Ruud Westerkamp overleed een half jaar geleden. ‘Uit het niets, heel mysterieus. Ik heb nog nooit zo’n serene begrafenis meegemaakt. Iedereen had een glimlach op zijn gezicht, hij had een mooi leven gehad. Ruud was een bijzondere man, hij heeft mijn leven veranderd. Ik heb nog veel contact met zijn zoon Jan Jaap. Hij heeft nog een training gegeven aan de spelers van VVV. Ook op die manier eer ik het gedachtegoed van zijn vader.’

Maaskant moest zichzelf opnieuw uitvinden, vertelt hij, twee dagen voor het duel met PSV in Venlo. ‘Als je van iets bewust bent, kun je nooit meer onbewust zijn. Het klinkt bijna Cruijffiaans, maar dat ben ik nu. Ik ben me bewust van de processen in het voetbal, van het gebrek aan logica. Ik moest een stap opzij zetten om mezelf te bevrijden van het negativisme.’

Als technisch directeur bij Almere City ontdekte Maaskant dat zijn hart toch op het veld lag. VVV kwam als geroepen. Je moet de adrenaline als trainer ervaren in een kolkend stadion, aldus Maaskant. ‘FC Utrecht in Galgenwaard, we wonnen volkomen onterecht. Maar ik stond langs de kant van het veld in de brandende zon te coachen, ik zag mijn team knokken en dacht: hier ben ik thuis. Ik ben geboren in het voetbal, ging als kind al mee met mijn vader Bob die trainer was.’

Vreesde Maaskant niet dat zijn kunstje was uitgewerkt? ‘Ik heb er zeker over nagedacht. Zijn de mensen Maaskant-moe? Ik ben een verschijning, dat weet ik van mezelf. Ik was mediabelust, werd overal voor gevraagd en zei nooit nee. Nu praat ik met je omdat ik het leuk vind en met VVV wil presteren. En niet omdat ik in mijn achterhoofd al de volgende stap heb gezet. Het geeft me rust.

‘Ik zeg niet dat ik nu relativeer, want dat ondermijnt je focus als trainer. Het was juist mijn voornaamste reden om te stoppen, omdat ik alles ging relativeren. Door mijn andere kijk op de wereld is het werken als trainer gemakkelijker geworden. Ik sta me niet meer op te vreten langs de lijn, ook niet als we de goals te gemakkelijk weggeven tegen PSV.

‘Ik zie om me heen dat coaches snel oud worden. Ik ben geen prediker, ik herken hun stress. Zo was ik ook als trainer. Leg je neer bij situaties die je niet onder controle hebt.’ En zondag, op vermanende toon tegen een Limburgse verslaggever: ‘We zijn VVV en strijden tegen degradatie, dat kun je toch drie keer verliezen? Maak je geen zorgen, daar word je niks wijzer van.’

Heeft zijn imago als de bravouretrainer die de lakens kwam opschudden, tegen hem gewerkt? ‘Ik ben met mijn clubs net zo vaak gedegradeerd als dat ik Europees voetbal heb gehaald. Maar over dat laatste hoor je niemand. Hoeveel trainers zijn er in het buitenland kampioen geworden? De perceptie is blijkbaar anders.

‘Mijn vrouw heeft er meer last van gehad dan ik. Ze was huiverig voor mijn rentree als trainer. En toch concludeerde ook zij: dit hoort wel bij je, dit is jouw leven. Maar ik blijf ook ondernemer, ik geloof juist in dat duale bestaan.’

Ontspannen analyseert Maaskant de voorspelbare nederlaag in Eindhoven. Blijmoedig wijst hij op het eerste uur, waarin VVV op de helft van PSV durfde te voetballen. ‘Ik ben authentiek gebleven, ik blijf een uitgesproken positivo.’

Door diep in zijn ziel af te dalen, heeft Maaskant zijn missie opnieuw kunnen definiëren. ‘Ik ben ietsje rustiger geworden met wat minder bravoure en meer realisme. Het maakt me wellicht prettiger in de omgang. Ik heb in alle opzichten de balans gevonden. Mijn hoofd blijft niet meer spoken na een voetbalwedstrijd.’