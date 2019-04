Robert Lücken terug op het water bij NK kleine boten

Robert Lücken (33) was naar eigen zeggen tien jaar getrouwd geweest met het roeien toen hij vorig jaar aankondigde te gaan scheiden. De aanvoerder (slagman) van de Holland Acht die op de Olympische Spelen van 2016 in Rio brons veroverde, vond het mooi geweest. Hij ging trouwen met zijn vriendin en wilde zijn studie geschiedenis afronden.

Toch was hij afgelopen weekend van de partij op de Bosbaan in Amsterdam, waar de NK voor kleine boten (maximaal twee personen) werden gehouden. Niet om mee te strijden om de nationale titels, maar voor een ‘oefenwedstrijd’ met de Holland Acht. Want Lücken is terug bij zijn eerste liefde.

De breedgeschouderde Amsterdammer wil nog een keer voor het hoogst haalbare gaan: een gouden olympische plak in Tokio. De enige trofee die nog ontbreekt in zijn goed gevulde prijzenkast. Lücken werd onder meer in 2013 Europees en wereldkampioen in de vier-zonder-stuurman. Na een break en tal van onderzoeken in het ziekenhuis wil hij nog eenmaal alles opzij zetten.

Want met de mededeling een jaar geleden dat hij een punt achter zijn carrière zette vanwege zijn aanstaande bruiloft en zijn studie, vertelde Lücken niet alles. Belangrijker nog waren de medische klachten die hij ondervond, waarvan hij niet wilde dat die op straat kwamen te liggen. ‘Ik heb dat deel destijds niet verteld omdat ik niet wilde dat het altijd aan mij zou blijven kleven.’

Lymfklierontsteking

Die medische klachten begonnen tijdens het WK 2017. Een nacht voor de finale kreeg Lücken een spontane ontsteking aan zijn lymfeklieren. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij om zes uur ’s ochtends nog een antibioticakuur kreeg. Zes uur later roeide hij met pijn in zijn arm en schouder de finale. De Holland Acht greep naast een medaille.

Bij terugkomst in Nederland liet Lücken zich onderzoeken in het academisch ziekenhuis van Groningen. Daar ontdekte ze dat zijn immuunsysteem niet optimaal werkte. Daardoor heeft hij een grotere kans op reuma of artritis. En toeval of niet: hij had al langere tijd last van stijve vingers. ‘Ik had daar nooit echt over nagedacht tot ik de uitslagen van de onderzoeken kreeg. Mijn vader heeft ook last van artritis en kan zijn handen moeilijk bewegen.’

Lücken roeide zijn wedstrijden met de Holland Acht, maar was er met zijn gedachten niet bij. In zijn hoofd was de twijfel toegeslagen: misschien is het beter als hij stopt. Hij heeft ook na zijn roeicarrière nog een leven te leiden. ‘Het bleef maar malen. Daardoor had ik niet meer de juiste focus. Ik kon het niet langer verantwoorden tegenover mezelf en mijn ploeggenoten om door te gaan.’

Noodgedwongen zette Lücken een punt achter zijn carrière. Hij was al bezig een nieuw leven in te richten toen een bevriende arts in het AMC hem wees op een second opinion. Hoewel hij inderdaad een afwijking aan zijn immuunsysteem bleek te hebben, kwam er een genuanceerder beeld naar voren dan bij de eerste onderzoeken.

Hij kreeg een vaccin die hem tegen bepaalde bacteriën moest beschermen. De pijn in zijn vingers verdween. In het AMC verzekerden ze hem dat het geen kwaad kon aan topsport te doen. De drang naar de ontbrekende gouden olympische medaille bleek sterker dan gedacht.

5,5 minuut

Toch keerde hij niet zomaar terug. In eerste instantie wilden de roeibond en NOC*NSF de Holland Acht richting Tokio laten vallen en voor de vier-zonder-stuurman gaan. Het idee werd door een aantal roeiers, onder wie Lücken, uit het hoofd van de bond gepraat. ‘Ik stond daar niet achter. En ik wilde me alleen opnieuw committeren als ik geloof had in het pad dat de bond wil bewandelen.’

Lücken kan zich nu vinden in het plan dat de bond met de Holland Acht heeft. De boot moet in augustus op het WK in Oostenrijk bij de eerste vijf eindigen om zich te kwalificeren voor de Spelen. Lücken is ervan overtuigd dat goud in Tokio mogelijk is.

Dus kon het zijn dat hij zich afgelopen weekend weer in de Holland Acht hees, alsof hij nooit was weggeweest. Hij is inmiddels getrouwd. Zijn studie is ‘nog steeds bijna af’, grapt hij. Dat komt wel goed. Daar maakt hij zich niet druk om.

De komende maanden is alles gericht op het waarmaken van zijn droom: een gouden olympische medaille. ‘Wij mensen vinden het op een of andere manier leuk om met elkaar af te zien. Elke dag kleine stapjes zetten, om uiteindelijk een heel grote stap te zetten. In Tokio wordt vier jaar training in een race van 5,5 minuut gestopt. In die 5,5 minuut wordt bepaald of het het allemaal waard is geweest.’