Robben over afgang tegen Frankrijk: 'Het is een terechte nederlaag'

Advocaat wilde niets goedpraten ('Het was matig tot slecht'), maar wees wel op verzachtende omstandigheden. 'We hadden wel heel veel kwaliteit tegenover ons staan. Bijvoorbeeld in het midden werden we daarom soms weggespeeld. Wij hebben toch te veel spelers die moeite hebben dit niveau te halen.'



'In grote delen hebben we gespeeld zonder overtuiging. De tegenstander gaf daarvoor te weinig ruimte weg, was superieur aan de bal en levensgevaarlijk in de aanval. Maar bij Frankrijk-uit kun je wel verliezen. Het heeft ook geen zin om te gaan zitten mokken, we moeten nu wat van de komende wedstrijden maken. We kunnen nog tweede worden, daar moeten we ons nu op richten.'



Door de zege van Bulgarije op Zweden heeft Oranje nog uitzicht op de eindronde in Rusland. 'Ongelooflijk, maar waar', erkende Robben. 'We moeten gewoon nog drie keer winnen. We mogen onze handen dichtknijpen dat we nog kans maken.' 'Hoop is er altijd en zeker nu', zei ook Robin van Persie. 'We moeten onszelf herpakken en positief blijven. Zondag tegen Bulgarije moeten we alles op alles zetten om in de race te blijven.'