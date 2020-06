Robben laat zien hoe belangrijk het is om het kind in ons hoofd te laten voortleven

Het kind in Arjen Robben dribbelde vooral nog in zijn hoofd. Het waren prachtige solo’s, soms mooier dan ze vroeger in werkelijkheid waren geweest. Het begon vaak op de rechterflank. Eén man voorbij, twee, tackle ontweken, snel gekeken, bal goedgelegd, geschoten met links.

Binnenkant wreef. Diagonaal, naar de bovenhoek, indraaiend. De doelman dook, zweefde en strekte zijn hand. Jammer. Doelpunt. Robben trok zijn onderkaak wat omhoog in een grimas, rende richting hoekvlag en gleed over zijn knieën naar de vreugde op de tribunes.

Leven met zo’n dribbelend kind in zijn hoofd was best aangenaam. Het kind was een gedweeë volger van de fantasie. Soms scoorde hij zelfs uit die beroemde pass van Wesley Sneijder in Johannesburg, op 11 juli 2010, in de finale van het WK tegen Spanje. Dan dribbelde hij gewoon om doelman Casillas heen, zoals hij dat vroeger als jongen in Bedum deed, en dreef hij de bal gewoon het doel in. In plaats van de teen van de keeper te raken. Ja, het kind in het hoofd van Arjen Robben had menigmaal als winnaar van het WK op de rondvaartboot in Amsterdam gestaan.

Eigenlijk waren die avonturen van dat kind te mooi om waar te zijn. Dat kind wilde na ruim een jaar weer naar buiten, het echte leven in, het leven van spanning, van realiteit, van hard werken. Het was een beetje bedompt daarboven. Het gemoed raakte bedrukt. Het kind schopte de bal steeds harder tegen de muren in zijn hoofd. Soms had hij gewoon knallende koppijn.

Zou hij het nog kunnen, als 36-jarige? Na zijn vertrek bij Bayern München in 2019 had hij lang getwijfeld. Met het gezin de wereld rond? Mwah, geen zin in. Hij liet een prachtig huis bouwen in Groningen en keert terug naar de provincie waar hij opgroeide, naar de club waarvan hij houdt en waar hij leerde voetballen. De club die hij wil helpen.

Het kind in zijn hoofd sprong naar buiten en rook Bedum en tijden van onbezorgd genot. Robben dacht aan FC Groningen, aan 2000, toen het kind debuteerde in de basisploeg, in het Oosterpark nog, waar hij Van Wonderen en Paauwe van Feyenoord naar adem liet happen, toen zijn nog kleine wereld zag dat een potentiële wereldster was opgestaan. Een dribbeljongen zonder kapsones, een pingelaar met een drive zoals je zelden ziet.

Soms maakt je journalistieke hart een sprongetje. Dat was afgelopen zaterdag zo, toen ik hoorde dat Arjen Robben weer gaat voetballen bij FC Groningen. Mijn vrouw zei, terwijl ik een stukje tikte voor de website van de krant, op het moment dat de vingers in razend tempo over het toetsenbord dribbelden: zo, dit vind jij echt leuk.

Eindelijk weer eens nieuws dat verlangen wekt, dat niet gaat over afstand houden maar over omarmen. De pingelaar is opgestaan. Of zijn rentree een succes zal zijn? Geen idee. Arjen Robben laat zien hoe belangrijk het is om het kind in ons hoofd te laten voortleven.