Robben is uitgedribbeld, de voetballer luistert naar zijn verstand en stopt na twintig jaar met voetballen

In zijn hart dribbelt hij voort, maar zijn verstand fluisterde Arjen Robben (35) in dat hij beter kon stoppen met voetbal. Topfit had hij best nog willen dartelen, bij PSV of elders. Maar topfit blijven kostte zoveel energie. En hij was gewend om voor prijzen te voetballen. Waar kon dat beter dan bij Bayern München, waar hij onlangs vertrok met weer een kampioenschap en de beker?

Verrassend was zijn donderdag geopenbaarde besluit om zijn loopbaan na bijna twintig jaar betaald voetbal te beëindigen niet, want de voorbereiding op het nieuwe seizoen is bij de meeste clubs al begonnen. En Robben was een perfectionist. Een trainingsbeest. Dat, in combinatie met zijn snelheid, schotkracht en geweldige dribbel, maakte hem tot één van de beste spelers van zijn generatie. Zeg maar: toptien in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Met een overvolle prijzenkast bovendien, tot de persoonlijk besliste finale in de Champions League met Bayern tegen Dortmund toe, in 2013.

Ja, hij leed ook legendarische nederlagen, met de finale van het WK in 2010 tegen Spanje als moeder aller verliespartijen. Daar dribbelde hij op doelman Casillas af, in de 62ste minuut in Soccer City in Johannesburg, bij 0-0. Schieten? Om de keeper dribbelen? Hij vergat even de reflex uit zijn kindertijd, de dribbelreflex, en schoot. Daarop won de reflex van Casillas, de teen, de voet, in de fase dat Nederland sterker werd. Robben kon er jaren nauwelijks over praten, terwijl hij met name in Duitsland succes op succes vierde en zijn top bereikte onder trainer Guardiola. Vanaf rechts naar binnen dribbelen en uithalen werd zijn specialiteit. Iedereen wist wat er ging gebeuren, vrijwel niemand wist hem af te stoppen.

Geblesseerd

Robben voetbalde Kees van Wonderen gek bij zijn thuisdebuut met FC Groningen tegen Feyenoord, en dribbelde ook voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Hij had nog veel beter kunnen zijn als hij niet zo vaak geblesseerd was geweest. Zelfs voor dat WK van 2010 liep hij in het oefenduel met Hongarije een hamstringblessure op. Tot woede van Bayern, dat de KNVB onverantwoord gedrag verweet, speelde hij steeds langer in Zuid-Afrika, tot de finale toe. Vier jaar later was hij beter op het WK in Brazilië, toen zijn dribbels in de groepsfase furore maakten, met de treffer voor 5-1 tegen Spanje als hoogtepunt, waarbij hij Ramos en Casillas degradeerde tot figuranten in zijn verhaal. Sportend Nederland riep hem uit tot sportman van het jaar.

Met Robben verdwijnt de laatste vertegenwoordiger van een gouden generatie. Met Van Persie, Van der Vaart en Sneijder vormde hij de zogenoemde Grote Vier. Alleen Sneijder voetbalt nog, officieel dan, in Qatar. De nieuwe generatie met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt is opgestaan. Alleen snakt het nieuwe Nederlands elftal nog naar een aanvaller van wereldklasse. Zeg maar: een Arjen Robben.