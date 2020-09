Robben blijft positief na blessure die zijn rentree verpestte en gaat door

Robben nadat hij zich heeft geblesseerd in de wedstrijd van FC Groningen tegen PSV, afgelopen weekend. Beeld EPA

Robben viel in de 29ste minuut van het duel met PSV (1-3) uit met een liesblessure. Dinsdag wordt een scan gemaakt om te zien hoe ernstig de kwetsuur is. ‘Dit was het slechtst denkbare scenario waarmee ik even geen rekening had gehouden’, aldus Robben maandag.

Zondag was hij niet bereikbaar voor commentaar, omdat hij vrijwel meteen naar huis ging en de media ontweek. ‘Maar het is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen. Het is nu zaak niet weg te kwijnen in een hoekje, maar er met wat zelfspot om te lachen en met een positief gevoel verder te gaan. Jullie zijn nog niet van me af.’

Robben, goed voor 96 interlands, zorgde deze zomer voor hét voetbalnieuws in Nederland, door een jaar nadat hij was gestopt bij Bayern München zijn rentree aan te kondigen bij de club waar hij het grootste deel van zijn opleiding genoot en op 16-jarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal. De club kreeg daarmee een ongekende steun in de rug in moeilijke tijden, onder meer door de verkoop van extra seizoenkaarten en aantrekkingskracht op sponsors.