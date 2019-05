RKC gaat na bizar scoreverloop de eredivisie in

De spelers van RKC Waalwijk vieren de overwinning samen met trainer Fred Grim. Beeld VI Images

Eerst gilde de ene aanhang een smachtende yell over de eredivisie, daarna zong de andere ‘wij gaan pro-mo-véren’ en zo wisselde dat een paar keer dinsdagavond in Deventer waar thuisclub Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk om promotie streden. Na de weinig verheffende 0-0 in Waalwijk drie dagen eerder wisselde het plot als een dolle. Van 0-2, naar 3-2, naar 3-3, naar 4-3, naar 4-5. De laatste twee Waalwijkse doelpunten vielen diep in blessuretijd, daarmee herinneringen oproepend aan Ajax-Tottenham Hotspur.

Net als destijds in Amsterdam trokken de bezoekers aan het langste eind en dus was er weer het tafereel van jongetjes die hun sjaaltjes woest op de grond gooiden, van volwassen mannen die hun tranen en scheldwoorden vrijelijk lieten lopen en van spelers die hun neus diep in het gras duwden in de hoop te kunnen verdwijnen uit deze kwade wereld.

Wederom werd er slechts in een hoekje van het stadion gefeest onder de klanken van een treurlied, in dit geval You’ll never walk alone.

Sparta stunt en keert terug op hoogste niveau In Doetinchem stuntte Sparta dinsdag tegen De Graafschap: 0-2. Daarmee keren de Rotterdammers na een jaar afwezigheid terug in de eredivisie, nadat ze drie dagen geleden in eigen huis nog met 1-2 hadden verloren van de Achterhoekers. Beide doelpunten vielen pas ver in de tweede helft. De eerste goal van de Spartanen kwam in de 74ste minuut op naam van de 19-jarige Halil Dervisoglu. ­De tweede goal werd in de 83ste minuut gemaakt door Adil Auassar.

‘Ik weet hoe ongelooflijk kut ze zich voelen’, zei de 32-jarige RKC-invaller Hans Mulder na afloop. Hij is al een sprookje op zichzelf, brak als broekie door bij RKC in 2006, degradeerde liefst viermaal en vierde gisteravond zijn vierde promotie. ‘Wat is er gebeurd?’, sprak hij na afloop quasi-beduusd. ‘Heb ik gescoord? Hoeveel is het nou geworden?’

Cowboyhoeden

Ploeggenoten met cowboyhoeden op en blikken bier in de hand brachten hem snel in de realiteit. De feeststemming bleef verder enigszins ingetogen, omdat teamarts Peter Engelenburg in de rust een hartaanval kreeg. Hij moest worden gereanimeerd in de kleedkamer. Met tranen in de ogen kwamen de spelers het veld op. Per ambulance vertrok Engelenburg naar het ziekenhuis, na afloop bleek hij weer aanspreekbaar. ‘We hebben het voor hem gedaan,’ sprak spits Mario Bilate na afloop.

Het eerbetoon kwam op een kamikazeachtige manier tot stand. RKC stortte rond de rust helemaal in waardoor het zinderende begin van het duel, met treffers van Feyenoord-huurling Emil Hansson (strafschop) en spelmaker Stijn Spierings, snel teniet werd gedaan. Go Ahead-spits Thomas Verheydt ging naar de grond na een lichte aanraking. Arbiter Higler gaf toch een strafschop, die Jeroen Veldmate feilloos benutte. Een gekraakt schot van Richard van de Venne en een bekeken schuiver van Istvan Bakx brachten Go Ahead de voorsprong: 3-2.

Het volksstadion aan de Vetkampstraat explodeerde, maar implodeerde weer toen Mulder elf minuten voor tijd tegen een voorzet aanliep. Mulder: ‘Ik weet niet eens hoe-ie erin ging. Het was de mafste wedstrijd ooit. Het ene moment dankte je God op je blote knieën, het volgende moment dacht je: hé wat doe je nou? Uiteindelijk had-ie het bes­te met ons voor.’

Keeper Etienne Vaessen. Beeld VI Images

Oceaanvreugde

Met een prachtige trap bracht Go Ahead-invaller Pieter Langedijk in de 89e minuut de thuisclub op 4-3. Oceaanvreugde overspoelde Deventer. Go Ahead had ‘De Horst’ wel acht keer kunnen uitverkopen. Qua ambiance heeft het zeker meer te zoeken in de eredivisie dan RKC, al heeft dat snode plannen met het stadion, komende zomer komt er al echt gras in.

Maar toen toonde Spierings in de 95ste minuut wederom zijn gave traptechniek, alvorens spits Bilate in de 98ste minuut middels een strafschop de 4-5 op het scorebord bracht.

Het was al Spierings’ vierde doelpunt in de nacompetitie waarin RKC eerder NEC en Excelsior verschalkte. ‘Hij is onze grote man’, prees Mulder.

RKC keert zodoende na vijf jaar terug in de eredivisie. De club in de schaduw van Lange Jan geraakte aan het begin van de eeuw nog tot de drempel van Europees voetbal, maar is de laatste jaren gekrompen tot het kleinduimpje van het betaald voetbal. Talloze reddingsoperaties waren nodig om de Rooms-Katholieke Combinatie in leven te houden, de laatste was twee jaar geleden toen directeur Remco Oversier erin slaagde via een obligatieactie zeven ton op te halen.

Machtige tweede seizoenshelft

Het achterland blijft beperkt. Het Brabantse stadje Waalwijk telt slechts 31 duizend inwoners die zeker niet allemaal voetbalgek zijn. Vorig seizoen werd RKC nog achttiende, deze jaargang leek het wederom onderin te eindigen, maar een machtige tweede seizoenshelft bracht de Waalwijkers de achtste plaats. Nooit eerder slaagde een ploeg die zo laag eindigde er deze eeuw in om promotie af te dwingen.

Hoe dat kan? Veel vingers wijzen naar coach Fred Grim, die twee jaar geleden nog eenmalig als bondscoach op de bank zat bij het Nederlands elftal als ad interim, daarvoor was hij assistent van goede vriend Danny Blind.

Grim tekende op het laatste moment bij RKC, nadat hij naast dezelfde functie bij Sparta had gegrepen. De oud-doelman stelde gisteravond een doelman op die pas zes jaar geleden voor het eerst handschoenen aantrok. Versterkingen kwamen van de beloftenploeg van Preston North End, amateurclub Kozakken Boys, de reservebank van Excelsior, Sparta, Lierse SK, FC Emmen en de tribune van Feyenoord.

Cultheld ‘Hansje’ Mulder keerde in 2017 al terug na avonturen in Denemarken, India en Spanje. ‘De laatste play offs speelde ik om de Indiase titel samen met Roberto Carlos. Maar als ik nog een boek uitbreng, zoals alle voetballers tegenwoordig schijnen te moeten doen, is dit het mooiste hoofdstuk.’