Rivalen Verstappen en Leclerc halen het beste in elkaar naar boven

Ferrari-coureur Charles Leclerc (l) praat met Max Verstappen van Red Bull, zaterdag op het circuit van Miami. Beeld ANP / EPA

Als boksers hingen ze in de touwen na hun rondenlange gevecht in Miami. Racewinnaar Max Verstappen pufte zittend tegen een garagedeur uit, met het hoofd gebogen. Charles Leclerc dronk in de wachtruimte voor de podiumceremonie in no time een fles water leeg. Andermaal dwongen ze elkaar tot het uiterste in een seizoen waarin al vroeg duidelijk lijkt: een van de twee zal straks de nieuwe Formule 1-kampioen zijn.

Na vijf races heeft nog geen andere coureur dan Verstappen (Red Bull) of Leclerc (Ferrari) een wedstrijd gewonnen. De overige achttien rijders lijken nu al nagenoeg kansloos in de titelstrijd; de nummer drie in de WK-stand (Verstappens teamgenoot Sergio Pérez) heeft bijna veertig punten minder dan WK-leider Leclerc. Voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, Verstappens titelrivaal van vorig jaar, zijn dat er al bijna zeventig.

Het verhaal in de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton was duidelijk: Verstappen was de kroonprins die de gevestigde kampioen uitdaagde. Met Leclerc neemt Verstappen het op tegen een andere kroonprins. De 24-jarigen schelen iets meer dan twee weken in leeftijd (waarbij Leclerc de jongere is) en al jaren geleden werden de twee bestempeld als elkaars gedoodverfde F1-rivalen.

De parallellen in hun racelevens zijn evident. In de karting kregen ze allebei vroeg het stempel toptalent, ze stapten rimpelloos over naar de autosport en eenmaal in de Formule 1 toonden ze meteen hun uitzonderlijke talent. Het bracht ze al in hun tweede seizoen naar een topteam.

Snelle opmars

Hun snelle opmars of het jetsetbestaan als de Formule 1-coureur laat ze ogenschijnlijk onberoerd. Verstappen heeft de spijkerharde, nuchtere leerschool van zijn vader Jos als basis. Een flinke dosis persoonlijk leed wapende Leclerc tegen de grillen van zijn sport. Hij verloor als tiener eerst peetvader en F1-coureur Jules Bianchi. Kort daarna overleed zijn vader Hervé.

Ze doen als het gaat om stuurtalent nauwelijks voor elkaar onder. Het bleek in de eerste vijf races. Ze streden tegen elkaar op de limiet en probeerden elkaar op allerlei manieren te slim af te zijn. Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, waar ze vooral hun best deden elkaar niet in te halen. Ze wilden elkaar op het rechte stuk namelijk niet het voordeel van inhaaltruc DRS geven.

Die opmerkelijke strategie was nooit eerder vertoond in de Formule 1. Het onderstreepte de overcapaciteit in de hoofden van beide coureurs. Verstappen en Leclerc lijken ook zichtbaar te genieten van hun duels. Zondag, na de race in Miami, spraken ze net als bij andere GP’s amicaal over hun ervaringen. In interviews praten ze met respect over elkaar.

Red Bull-topman Helmut Marko voorspelde eind maart dat de rivaliteit tussen Verstappen en Leclerc niet zo zal ‘escaleren’ als die tussen Verstappen en Hamilton. Daar hoort wel de kanttekening bij dat het titelduel tussen Verstappen en Hamilton een jaar geleden op een soortgelijke manier aftrapte, met lovende woorden en rijders die elkaar op het circuit net genoeg ruimte gaven. Dat veranderde pas toen de titelstress toenam.

Elkaars grootste rivalen

Verstappen en Leclerc kennen die dynamiek in een kampioenschap als geen ander. Sterker: ze hebben het al eens samen ervaren in hun karttijd, waarin ze ook elkaars grootste rivalen waren.

Zo is er een filmpje op YouTube met daarin een 14-jarige Verstappen en Leclerc, die elkaar niet meer kunnen luchten of zien na een kartrace in Frankrijk in 2012. In de race was er volop wrevel tussen de twee. Na de finish beukte Leclerc Verstappen zelfs van de baan. Vervolgens werden ze allebei gediskwalificeerd.

Als Formule 1-coureurs botsten ze ook al eens opzichtig, in 2019 in Oostenrijk. Verstappen hield daar Leclerc van zijn eerste F1-zege door hem bij een inhaalactie buiten de baan te duwen. De Monegask was na die GP witheet en beloofde dat hij nooit meer op die manier verslagen zou worden.

Het kan bijna niet anders, of dat moment krijgt later dit seizoen een vervolg. Beetje bij beetje wordt de titelstrijd intenser. Leclerc domineerde de eerste races met een overduidelijk snellere auto. Na de voor Verstappen dramatisch verlopen race in Australië, waar hij voor de tweede keer uitviel, was het gat tussen de twee in de WK-stand zelfs 46 punten.

Verbeteringen aan auto

Voor Verstappen kwam twee weken geleden in Imola de ommekeer dankzij de nodige verbeteringen aan zijn auto. Hij leidde er van begin tot eind, terwijl Leclerc een eerste teken van zwakte toonde; hij duwde zijn Ferrari in de jacht op Verstappen net iets over de limiet, waardoor hij spinde en onnodig punten verloor in de titelstrijd.

Verstappen toonde in Miami andermaal over de snellere auto te bezitten. Hij won in Florida zijn tweede race op rij en verkleinde het gat tot Leclerc naar negentien punten. Bij de volgende race, over twee weken in Spanje, hoopt Leclerc terug te slaan; in Barcelona krijgt hij voor het eerst dit seizoen aanzienlijke updates op zijn auto.

Max Verstappens teambaas Christian Horner verwacht dat de titelstrijd tussen Verstappen en Leclerc net als vorig seizoen het gehele jaar zal duren. ‘Daar heb ik mezelf inmiddels wel bij neergelegd. En dat is geweldig voor de sport, maar niet voor mijn bloeddruk’, zei hij met een grijns voor de camera van Viaplay.