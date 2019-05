Rivalen op de BMX, zussen ernaast

Als de naam van Laura Smulders (25) vlak voor de finale van de wereldbekerwedstrijd BMX op Papendal uit de boxen schalt, heeft haar vier jaar jongere zus Merel het niet meer op de tribune. Haar handen trillen van de zenuwen. De ene na de andere aanmoedigingskreet rolt uit haar mond – ook al weet ze dat haar zus haar boven op de 10 meter hoge startbult niet zal horen.

Voor de jongste van de twee fietscrossende zussen was eerder op de dag de kwartfinale al het eindstation. De teleurstelling van die vroegtijdige uitschakeling heeft voor even plaatsgemaakt voor zenuwen die nu door haar lijf gieren. ‘Nu ik al ben uitgeschakeld, hoop ik dat Laura wint. Dat zou mijn dag grotendeels goedmaken’, zegt ze terwijl haar zus het voorwiel van haar fiets tegen het starthek drukt en nog een keer diep adem haalt.

De Nijmeegse zussen zijn elkaars rivaal en teamgenoot tegelijk. Tijdens de WK in Bakoe vorig jaar voerden ze als nummer één en twee van de wereld een ware Sister Act op: Laura veroverde goud, Merel won verrassend zilver. Als het aan hen ligt ziet het podium in ­Tokio er over ruim een jaar hetzelfde uit. Om samen af te reizen naar de Olympische Spelen hebben ze elkaar nodig én moeten ze elkaar verslaan.

Nederland mag maximaal drie mannen en drie vrouwen naar de Spelen afvaardigen volgend jaar. Met de zusjes Smulders, Judy Baauw, Ruby Huisman en Merle van Benthem (allen in de top-25 van de wereldranglijst) is de concurrentie moordend bij de vrouwen. Het racen over zandcircuits met een rits lage bulten en hoge springschansen is een individuele sport. Maar meer dan anderen gunnen de zussen elkaar het succes.

De start van Smulders in de finale is goed, al moet ze haar Amerikaanse concurrent Alise Willoughby op het eerste deel van het parcours voor laten gaan. Vanaf de tribune maakt Merel zich nog niet veel zorgen. Ze weet dat haar zus niet de snelste starter is en veel kan goedmaken in het tweede deel van de race. Halverwege ligt Smulders twee fietslengtes achter Willoughby. ‘Jagen, jagen’, roept Merel.

Samen met haar zus komt ze uit voor het commerciële team TVE Sports, dat ze zelf opzetten en waarvan vader Frank teammanager is. De twee hebben zich in goed overleg losgewrikt van wielerbond KNWU. Ze volgen liever hun eigen trainingsschema’s. Al trainen ze gemiddeld nog twee keer per week met de nationale selectie op Papendal.

De zusjes Smulders met Laura (r) en Merel nadat Laura de World Cup in Papendal heeft gewonnen. Beeld Freek van den Bergh

De zussen stuwen elkaar naar eigen zeggen naar grotere hoogten. Laura veroverde vorig jaar naast de wereldtitel ook de Europese titel én het wereldbekerklassement. Daarnaast won ze tijdens de Spelen van 2012 in Londen brons. Het was de eerste Nederlandse olympische BMX-medaille ooit. ‘Vroeger vond ik het niet zo erg als ik op de training een keer van een teamgenoot verloor. Maar voor Merel wil ik ook op trainingen niet onderdoen. Zij haalt het beste in mij naar boven.’

Als de meest ervaren en constante van de twee, geeft ze haar zusje regelmatig tips. Tegelijkertijd beseft ze dat ze daarmee haar directe concurrent sterker maakt. ‘Tot nu toe gaat dat goed. Ik ben nu nog iets beter dan Merel, maar als zij mij straks voorbij steekt, weet ik niet hoe gezellig het nog is. Ik kan absoluut niet tegen mijn verlies.’

Anderzijds wil Merel niets liever dan op een dag uit de schaduw van haar succesvolle zus stappen. Ze heeft haar altijd als haar grote voorbeeld gezien en vindt het een uitdaging om het tegen haar op te nemen. Maar ze ziet het niet zitten om haar hele carrière als ‘het zusje van’ bekend te staan. ‘Ik wil beter worden dan zij.’

Tijdens de finale is van de onderlinge concurrentiestrijd niets te merken en is Merel vooral hartstochtelijk fan. Als Smulders op de rits kleine bulten concurrent Willoughby weet bij te halen, schreeuwt haar zus het uit. Met nog een bocht en een recht stuk tot de finish, is de spanning om te snijden.

Alsof de zussen elkaar nog niet genoeg zien, wonen ze ook samen in ­Wijchen. Dat kwam zo uit omdat ze allebei op zichzelf wilden gaan wonen, maar beiden geen zin hadden om ergens alleen in te trekken. Laura: ‘We trainen ook samen, dus was dit net zo makkelijk. Bovendien kunnen we het goed vinden met elkaar.’

Als Laura net voor de laatste bocht de koppositie overneemt, zegt Merel in alle hectiek nog maar eens hoe trots ze is op de prestaties die haar zus al jarenlang levert. Zelf komt ze net kijken. Ze beseft dat ze nog niet op het niveau van haar zus zit. ‘Ook al zou ik een keer van haar winnen, dan nog heb ik niet gepresteerd wat zij allemaal heeft gepresteerd.’

Als Laura nog een paar meter van de finish is verwijderd, steekt Merel haar handen al in de lucht. ‘Ja kom op, kom op.’ Na haar teleurstellende derde plek op zaterdag, lukt het Smulders wel om de wereldbekerwedstrijd van zondag op haar naam te schrijven. Het maakt ook de dag van haar zus grotendeels goed. Merel: ‘Dit resultaat komt de sfeer thuis wel ten goede.’