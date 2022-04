Rivalen Manchester City en Liverpool delen punten in meeslepend gevecht: 2-2

De gelijkmaker van Sadio Mané (Liverpool), hij passeert doelman Ederson van Manchester City en bepaalt de eindstand op 2-2. Beeld Action Images via Reuters

De grootste rivaliteit in de geschiedenis van het voetbal, zo had voormalig Liverpool-speler Jamie Carraghar de strijd aangekondigd. Er zijn vergelijkingen getrokken met Manchester United en Arsenal aan het begin van de eeuw, maar een verschil is dat Liverpool en Manchester United ook de besten van Europa zijn. Groot is de kans dat ze op 28 mei weer tegenover elkaar staan, in de finale van de Champions League. In ieder geval ontmoeten ze elkaar volgende week weer. Halve finale FA Cup.

Het dichtst in de buurt komt de rivaliteit tussen Barcelona en Real Madrid, tussen Messi en Ronaldo, tussen Pep Guardiola en José Mourinho. Deze rivaliteit ging gepaard met bittere, soms zelfs fysieke confrontaties tussen de managers. Daar is nu geen sprake van. Pep Guardiola en Jürgen Klopp hebben groot respect voor elkaar. Deze bewondering dateert uit hun Duitse dagen, toen ze als managers van Bayern München en Borussia Dortmund acht keer tegen elkaar hebben gespeeld (4-3 voor Pep).

Hun huidige ploegen domineren al jaren de Premier League. Sinds de zomer van 2018 hebben ze respectievelijk 337 en 338 punten gehaald. Ter vergelijk: nummer drie Chelsea staat op 264. Uniek aan dit seizoen is dat ze nek aan nek gaan, want in 2018/19 en 2020/21 was Manchester City de baas, terwijl Liverpool in het tussenliggende jaar de titel met gemak won. Het was dan ook passend dat de eerste ontmoeting dit seizoen op Anfield eindigde in 2–2, met onder meer een wonderdoelpunt van Mo Salah.

’s Werelds beste teams

Waar te beginnen met het beschrijven van de kracht van beide teams? Zijn het de centrale verdedigers? De vleugelaanvallers met hun tientallen assists? Is het de briljante aanval van Liverpool? Kevin De Bruyne als City’s spelmaker? De elegantie van City? De emotie van Liverpool? Carragher omschreef het als een strijd tussen ‘s werelds beste team met de bal, City, tegen ‘s werelds beste team zonder, Liverpool. Mijlenver staan ze voor op Manchester United, dat zaterdag weer verloor, ditmaal tegen Everton.

Vanaf de eerste minuut werd er meeslepend voetbal gespeeld waarbij het initiatief bij de thuisploeg lag. Reeds bij de eerste City-aanval, opgezet door De Bruyne, verscheen Raheem Sterling alleen voor de doelman, maar de kleine dribbelaar wist niet te scoren tegen zijn oude ploeg. Nog geen minuut later besloot King Kevin, die dinsdag de muur van Atlético Madrid had geslecht, het zelf te doen. Hij kreeg de bal na een snel genomen vrije trap, passeerde Fabinho en schoot de bal via Joël Matip in het doel.

Liverpool was even van slag. Kort na de openingsgoal profiteerde Gabriel Jesus bijna van een misverstand tussen Virgil van Dijk en doelman Alisson Becker. Maar Klopp’s mannen staan bekend als ‘mentaliteitsmonsters’ en dat bleek. Liverpool vocht zich terug en toen het in de buurt van het City-doel kwam, was het meteen raak. Bij de achterlijn trok Trent Alexander-Arnold de bal knap terug op Diogo Jota, de Portugees een niet te missen kans gevend om opnieuw te scoren in een belangrijke pot.

Cruijffiaanse slimmigheid

Critici die beweren dat de 23-jarige rechtsachter beter kan aanvallen dan verdedigen, kregen tien minuten voor rust hun gelijk gevestigd. Uit een afgeslagen hoekschop zette Joao Cancelo de bal voor. Vier City-aanvallers stonden buitenspel, maar de vijfde, Jesus, verscheen, achter de rug van Alexander-Arnold, als een duiveltje uit een doosje in de zestien. Hij miste niet, oog in oog met landgenoot Becker. Het was een cruijffiaanse slimmigheid, waar op het trainingscomplex lang op geoefend zal zijn.

Na de rust was de wedstrijd nog niet hervat of Liverpool had voor de tweede keer gelijk gemaakt, toen Salah van zich deed spreken en Sadio Mané met een sublieme pass bediende. Daarna was het weer aan City om een voorsprong te nemen, wat gebeurde middels Sterling, maar de VAR had nipt buitenspel gezien. City-invaller Riyad Mahrez was in de slotfase twee keer dicht bij de winnende treffer. Eerst raakte hij de buitenkant van de paal, en daarna miste hij een kans na een schitterende pass van De Bruyne.

Manchester City zal iets gelukkiger zijn met de vrede, temeer Liverpool nog wedstrijden heeft tegen de traditionele aartsrivaal Manchester United en het sterk spelende Tottenham Hotspur. Grote winnaar was de neutrale kijker. Voor de wedstrijd had Klopp de hoop uitgesproken dat hij in de verre toekomst samen met Guardiola een lange boom gaat opzetten over alle wedstrijden die ze op Anfield en het Etihad tegen elkaar hebben gespeeld. Dit ademloze duel zou dan zeker ter sprake komen.