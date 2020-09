Ritwinst van de pas 22-jarige Marc Hirschi is een opsteker voor Sunweb

Met zijn 22 jaar is Hirschi de op drie na jongste Tourrenner. Beeld Klaas Jan van der Weij

Prestatiecoach Jorn Knops van Team Sunweb was in september 2018 al onder de indruk van Hirschi, die toen nog deel uitmaakte van de opleidingsploeg. ‘Hij laat nu al heel overtuigende waarden zien.’ Een week later was de Zwitser wereldkampioen bij de beloften. Deze ritwinst in de Tour weegt nog zwaarder.

Hij bekroont een solo van 30 kilo­meter, ingezet op de laatste steile klim, de Suc au May. Achter hem komt de jacht in een groep van tien maar niet op gang. Ploeggenoten Søren Kragh Andersen en Nicolas Roche fungeren als stoorzender, Julian Alaphilippe onderneemt krachteloos ogende overbruggingspogingen. Hirschi houdt 47 seconden over op Pierre Rolland.

Het is raak, nadat hij al twee keer dichtbij was geweest. In de tweede etappe verloor hij de sprint van Julian Alaphilippe, in de Pyreneeënrit naar Laruns werd hij op 1,5 kilometer na een eenzaam avontuur van 90 kilometer achterhaald. In een sprint werd hij nog derde, achter Primoz Roglic en de 21-jarige etappewinnaar Tadej Pogacar; andermaal drukt de jonge garde een stempel op de Tour.

Nieuwe poging

Dat verlies gaf hem de energie voor een nieuwe poging, vertelt hij na de ­finish. ‘Ik was zo verdrietig, ik had gehoopt die sprint nog te kunnen winnen. Maar het gaf me ook vertrouwen om het weer eens te proberen.’ Maar, bekent hij, pas in de laatste kilometer in Sarran waren de twijfels weg.

Wat eerder al hielp: adviezen van de Beer van Bern. Fabian Cancellara is zijn manager. Geregeld fietsen ze samen op en dan krijgt hij tips, niet alleen over het wielrennen maar ook over het leven. ‘We hebben nauw contact. Hij is belangrijk voor mij. Hij heeft mee­gemaakt wat ik doormaak.’

Voor Sunweb is de zege een grote opsteker. Zonder Tom Dumoulin, die overstapte naar Jumbo-Visma, is de ploeg zonder ambities voor het klassement naar Frankrijk gegaan. Voor de Nederlander Cees Bol is een sprinttrein georganiseerd, maar dat heeft zich tot nu toe niet uitbetaald. Dat het met vrijbuiter Hirschi nu wel is gelukt, zal veel van de druk weghalen.

De Zwitser krijgt de vraag voor­gelegd of hij zich geroepen voelt de leemte op te vullen die bij Sunweb gaat ontstaan – Dumoulin en Sam Oomen naar Jumbo, Wilco Kelderman naar Bora Hansgrohe, Michael Matthews terug naar Mitchelton-Scott. Hij laat het in het midden. ‘Dat is iets voor de toekomst.’

In het geweld van de aanstormende jeugd wordt donderdag de geschiedenis van de Tour niet veronachtzaamd. De renners trekken door Saint-­Leonard-de-Noblat, de woonplaats van de vorig jaar overleden Raymond ­Poulidor. Op de grasmat van het naar hem genoemde stadionnetje is over nagenoeg de volle lengte en breedte zijn gestileerde beeltenis aangebracht. Uit de reclamekaravaan maken de ­medewerkers van LCL zich los, de bank waarvoor hij in het Village Départ tientallen jaren de ambassadeur was. Ze ­applaudisseerden bij het graf van de Eeuwige. Ruim vier uur later rijdt Marc Hirschi het zuur van zijn tweede en derde plaats uit de benen.