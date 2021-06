Risicovol Oranje dankt zege op Oekraïne aan ‘gouden driehoek’ en modelprof

Nee, een perfecte wedstrijd was het niet tegen Oekraïne. Inhoudelijk valt er genoeg te verbeteren, wanneer een 2-0 voorsprong bijna uit handen wordt gegeven tegen een tamelijk sterfelijke tegenstander.

Neem het druk zetten van Oranje. Dat verliep op ouderwets riskante wijze. De ploeg van bondscoach Frank de Boer zette ook tegen Oekraïne weer via man-op-man-koppeltjes druk naar voren. Dat de meeste topteams dit doen vanuit een zonedekking, heeft een reden.

Mandekking is riskant, en dat was ook tegen Oekraïne weer te zien. Op de momenten dat de Nederlandse middenvelders vol naar voren spurten om hun directe tegenstander op te jagen, lag er in hun rug veel ruimte tussen de middenlinie en de eigen verdediging. Ruimtes die een betere tegenstander dan Oekraïne slimmer zal benutten.

Ook het all-out naar voren stormen op de flanken van nieuwe volksheld Denzel Dumfries en onverwachte starter Patrick van Aanholt mag in de categorie ‘très riskant’ worden geschaard. Maar dat is het wel, qua kritiek. Alles bij elkaar opgeteld, was dit een zeer positieve start voor Oranje op dit EK. Zelfs met de vijf minuten durende ineenstorting meegerekend die twee tegengoals opleverde.

Ja, de sympathieke Dumfries werd de onverwachte held. Maar het goede spel in balbezit was te danken aan de gevestigde sterspelers. Na afloop van de oefenduels met Schotland en Georgië zei Frank de Boer het al: ‘De juiste spelers moeten meer aan de bal komen.’

Een werker als Marten de Roon had toen akelig veel de bal in die duels, een creatieveling als Frenkie de Jong juist akelig weinig. Tegen Oekraïne lagen deze kaarten compleet anders geschud. Het spel van Oranje verliep telkens precies via de drie spelers waarvan je wil dat ze bij het spel betrokken zijn: Daley Blind, Frenkie de Jong en Memphis Depay, de ‘gouden driehoek’ links van het midden op het veld.

Het principe is simpel: laat je beste spelers zo vaak mogelijk aan de bal komen. De uitvoering is daarentegen moeilijk. Dus voor het feit dat Frenkie de Jong liefst 113 keer aan de bal kwam tegen Oekraïne, met 23 balcontacten verschil het meeste op het veld, verdienen De Boer en zijn spelers de complimenten.

Blind, die maar in 64 minuten meedeed en met de schrik in het hoofd speelde vanwege zijn vriend Christian Eriksen, verstuurde 76 passes – liefst 23 meer dan de speler van Oekraïne met de meeste passes – de een nog simpeler en mooier dan de ander.

En Memphis deed waar hij het beste in is: soleren. Zijn eenmanscounter in de tweede minuut bleek het startschot van een actieve avond. Liefst 11 keer zette Memphis een dribbelactie in, evenveel als het collectieve totaal van opponent Oekraïne.

Het losse spel in balbezit onder leiding van de drie sterren liet Oranje opvallend vaak aan de dribbel gaan. Liefst 29 dribbelacties liet het Nederlands elftal zondag noteren. Tot dusver het hoogste wedstrijdtotaal wat er op dit toernooi gemeten is.

Defensief was er ook een grote uitblinker: Stefan de Vrij. Collega Bart Vlietstra schreef in een mooi verhaal in de EK-bijlage over de twaalf specialisten die De Vrij helpen bij het optimaal presteren: van tactisch analist tot mental coach, van osteopaat tot voedingsdeskundige.

Die eeuwige verbeterdrang was terug te zien. De Vrij speelde sensationeel: liefst 12 keer veroverde hij de bal terug, het hoogste totaal voor een Oranjespeler op het EK sinds Jaap Stam in 2004.