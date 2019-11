Rinus ‘Veekay’ wil in Amerikaanse Indycar in voetsporen Arie Luijendijk treden

Rinus van Kalmthout

Noem hem gerust de Amerikaanse Max Verstappen. Bang voor vergelijkingen is hij namelijk niet. ‘Maar uiteindelijk ben ik Rinus, hoor’, zegt Rinus van Kalmthout met een brede glimlach. Met net zoveel bravoure en ambitie als zijn landgenoot uit de Formule 1 beklimt hij de raceladder. Alleen dan aan de andere kant van de oceaan. De 19-jarige Hoofddorper maakte woensdag bekend voor volgend jaar een stoeltje in de Indycar te hebben bemachtigd, de Amerikaanse evenknie van de Formule 1.

Zelden kiest een jonge Nederlandse coureur voor een loopbaan in Amerika. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos was tien jaar geleden de laatste Nederlander in de klasse. Hij zat toen in de herfst van zijn carrière. Voor Van Kalmthout was Indycar alleen al het doel toen hij nog in een kart zat.

Drie jaar geleden werd hij gescout tijdens een kartwedstrijd in Las Vegas. Daar kreeg hij het voorstel in de VS te beginnen in de autosport. Samen met zijn vader Marijn, autohandelaar en hobbycoureur, zette hij de voor- en nadelen op een rij.

Voor de nadelen waren snel oplossingen gevonden. Zoals voor zijn achternaam, die door Amerikanen lastig uit te spreken is. In de VS gaat hij inmiddels door het leven als Rinus Veekay: ‘We hadden er eerst VK van gemaakt, maar een journalist had het eens uitgeschreven. Dat hebben we overgenomen’, zegt hij lachend.

De voordelen van een Amerikaans raceleven overtuigden hem snel: ‘In Europa zijn er zoveel jongens die de Formule 1 willen bereiken en dan gaat het al snel over ontzettend veel geld’, legt de coureur uit. In de VS zijn geldschieters minder belangrijk. Voor de besten liggen beurzen klaar om hun raceloopbaan op een hoger niveau voort te zetten. In ruil moet er wel gepresteerd worden.

Dat deed Van Kalmthout de afgelopen jaren. Hij won een titel en eindigde vorig jaar als tweede in het Indy Lights-kampioenschap, de hoogste klasse onder de Indycar. Hij blonk uit met zijn soepele rijstijl, constantheid en berekenende rijden. Het leverde hem in juli een Indycar-test op in een auto van het Ed Carpenter-team. In oktober volgde een tweede test, waarbij de Nederlander zoveel indruk maakte dat het team hem deze maand meteen vastlegde.

‘Een enorme stap in mijn carrière’, zo vatte hij het samen. In de nabije toekomst verhuist hij mogelijk permanent naar de VS. Zijn Indycar-avontuur werd woensdag aangekondigd op het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel, voor de ogen van zijn trotse ouders, grootouders, zus en vriendin. Van Kalmthout is met Max Verstappen de enige coureur die persoonlijk wordt gesponsord door het bedrijf.

Jumbo-baas Frits van Eerd ziet parallellen met Verstappen, die hij net als Van Kalmthout ook al steunde voordat hij het hoogste niveau had bereikt. ‘Er zit iets ongrijpbaars aan mensen die supergoed zijn’, zegt hij. ‘Ik wist bij Max bijvoorbeeld al vroeg zeker dat hij iets heel bijzonders was, ook toen hij nog moeite had sponsoren te krijgen. Dat zie je bij Rinus ook. Maar Nederland kennende, gaan we er weer massaal achter staan als zo’n gast races gaat winnen.’

Indianapolis 500

Volgend jaar staat Van Kalmthout aan de start bij alle zeventien Indycar-races. Maar eigenlijk draait het in de klasse maar om één wedstrijd: de wereldberoemde Indianapolis 500. De race over ruim 800 kilometer op de ovale Indianapolis Motor Speedway staat te boek als het grootste autosportevenement ter wereld. Op de racedag trekken zo’n 300.000 Amerikanen naar het circuit.

Van Kalmthout debuteert eind mei exact dertig jaar na de Indy 500-zege van Nederlander Arie Luijendijk op het fameuze circuit. Van Kalmthout ontmoette Luijendijk de afgelopen jaren geregeld. Sterker: volgens hem had ‘dit logootje’, wijzend naar het Ed Carpenter-logo op zijn oranje raceoverrall, er niet gestaan zonder hulp van de eerste en vooralsnog enige Nederlandse Indy-winnaar.

Luijendijk heeft flink voor hem gelobbyd in de VS. En dan wordt er geluisterd, omdat Luijendijk nog altijd een icoon is in het land; na zijn zege in 1990 won hij in 1997 nog eens de befaamde race en hij beschikt nog altijd over het ronderecord: 37,895 seconden, gereden met een gemiddelde snelheid van ruim 380 kilometer per uur.

Van Kalmthout wil Luijendijk bedanken door hem op te volgen als Nederlandse Indy-winnaar. Zijn ogen glunderen als hij denkt aan mei, als hij de vierde Nederlander wordt die hoopt te starten aan de race. Toen hij 16 werd, kreeg hij al een verjaardagstaart van een vriendin van zijn zus met daarop ‘Rinus VeeKay, Indy 500-winaar 2021’. Hij moet er nu hard om lachen. ‘Als ik ooit hetzelfde kan presteren als Arie, lijkt me dat echt mega.’