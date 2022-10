Rintje Ritsma per direct nieuwe bondscoach van Nederlandse schaatsers

Rintje Ritsma tijdens de ploegenachtervolging op de Spelen van Turijn in 2006. Beeld Getty

Het kernwoord voor de 52-jarige Ritsma bij zijn aantreden is ‘commitment’. ‘Ik zie het als een uitdaging om samen toe te werken naar olympisch succes, waarbij het belangrijk is dat je vertrouwen hebt in elkaar’, zegt Ritsma, die komende week al aan zijn nieuwe baan begint. Hij is tot en met de Spelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo vastgelegd. Zijn werkzaamheden als schaatsanalist bij de NOS staakt hij.

Aan vertrouwen en inzet schortte het de afgelopen jaren onder leiding van Coopmans. In het versnipperde commerciële Nederlandse schaatslandschap is het ingewikkeld om de individuele schaatsers en hun coaches op één lijn te krijgen. Dat lukte onvoldoende.

Bij de Winterspelen in Beijing, waar schaatsbond KNSB met nadruk had ingezet op de teamonderdelen, bleek hoe weinig Coopmans erin was geslaagd om de ploegen op niveau te krijgen. De mannen werden roemloos vierde, de vrouwen moesten genoegen nemen met brons. Op de massastart was er dankzij Irene Schouten wel goud, al was dat meer te danken aan haar eigen klasse en de bijstand van haar helper Marijke Groenewoud dan aan de inbreng van de bondscoach.

Pionier van commerciële schaatsen

Met Ritsma stapt er een bondscoach met een heel ander profiel op het ijs. Hij is viervoudig allroundwereldkampioen, zesvoudig Europees kampioen en behaalde op vijf Winterspelen zes medailles (tweemaal zilver, viermaal brons). Hij is pionier van het commerciële schaatsen en geldt als een icoon in het langebaanschaatsen. Remy de Wit, technisch directeur bij de KNSB, verwacht veel van hem. ‘Rintje beschikt over een schat aan schaatskennis. Hij kan ervoor zorgen dat betrokken schaatsers en coaches samen de schouders onder de teamonderdelen zullen zetten.’

Volgens De Wit zijn de schaatsers en hun trainers ervan overtuigd dat het beter kan dan afgelopen winter in Beijing. ‘Bij rijders en coaches staat de individuele route naar olympisch succes voorop. Maar wil je ook op de teamonderdelen goud halen, dan moet je meer en beter gaan samenwerken’, zegt hij. De teugels worden in dit verband aangehaald. Wie zich niet aan gezamenlijke trainingen committeert, hoeft niet op een olympisch ticket te rekenen.

Alle goede bedoelingen ten spijt, Ritsma weet zelf hoe ingewikkeld het winnen van de ploegenachtervolging kan zijn. Hijzelf maakte deel uit van de Nederlandse ploeg toen in Turijn in 2006 het onderdeel voor het eerst op het olympisch programma stond. Het leek een uitgelezen kans voor Ritsma om in de herfst van zijn loopbaan eindelijk die begeerde olympische titel te veroveren, maar door een val van Sven Kramer in de halve finale zat er voor de Nederlanders uiteindelijk niet meer in dan brons.