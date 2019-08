Rijke Engelse voetbalclubs op de bres voor armlastige broeders uit lagere divisies

Een fan van het failliete Bury bij de hekken van het stadion. Beeld BSR Agency

De vrees bestaat dat meer clubs failliet zullen gaan. Elk jaar stoppen Premier League-clubs enkele tonnen in het solidariteitsfonds voor lagere divisies. Voor aanvang van dit seizoen ging er ongeveer zeven ton naar League One (de derde divisie) en zes ton naar League Two (de vierde divisie). Het bedrag was dalende omdat de televisie-inkomsten terugliepen.

Het bleek niet genoeg om Bury te redden, een 134 jaar oude club die in de schaduw speelt van Manchester United en Manchester City, twee van de rijkste clubs ter wereld. De schuldenlast van Bury stond ongeveer gelijk aan wat United in een week uitgeeft aan salarissen.

Ook andere clubs in de omgeving van Manchester verkeren in financiële moeilijkheden, zoals Oldham Athletic, Macclesfield Town en Accrington Stanley. De buurman van Bury, het fameuze Bolton Wanderers, leek ook ten dode opgeschreven, maar deze week dook er alsnog een geldschieter op. De club, die 145 jaar geleden medegrondlegger was van de Engelse voetbalcompetitie, bungelt met -11 punten onderaan League One. Het veredelde jeugdteam begon dit jaar met twaalf strafpunten en speelde daarna een keer gelijkspel.

Kritiek

Daar kan Bury alleen maar jaloers op zijn. The Shakers, zoals de bijnaam luidt, hebben geleden onder een paar jaar van mismanagement. Het leek erop dat de sportfirma van Rory Campbell, de zoon van Tony Blairs oude spindoctor Alastair, de club ging redden maar hij deinsde terug toen hij de financiële administratie nader bestudeerde.

Een dag na het faillissement dook een Braziliaanse mijneigenaar op die interesse had in de club en er zeven miljoen in wilde steken, maar de English Football League (EFL) weigerde Bury een laatste kans te geven. De club stapt daarom nu naar de rechter.

De EFL krijgt veel kritiek omdat het weinig controle uitoefent op de clubs, waardoor problemen vaak te laat worden gesignaleerd.