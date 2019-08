Rijdt Tom Dumoulin straks in het geel-zwart van Jumbo-Visma?

Tom Dumoulin bij een tijdrit op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Beeld Getty Images

Ha Iwan, eerst even dit: Dumoulin heeft nog een doorlopend contract bij Team Sunweb, de ploeg waarmee hij in 2017 de Gito d’Italia won en waar hij de uitgesproken kopman is. Waarom zou hij willen verkassen?

‘Dat is bijna niet los te zien van zijn knieblessure, die hij dit voorjaar opliep tijdens een val in de Giro. Het herstel verliep met horten en stoten, pas laat werd de diagnose gesteld dat er een stukje grind in de wond was achtergebleven. Daardoor miste Dumoulin de Tour. Voor een gedreven sportman als hij is dat onverteerbaar. Naar buiten toe blijft hij netjes, maar bij Dumoulin telt maar één ding: winnen. Als dat niet kan vanwege een te laat gestelde diagnose, dan heeft hij daar ongetwijfeld de smoor in.

‘Het is een optelsom. Na de winst in de Giro in 2017 zouden er versterkingen komen. Om een grote ronde te winnen in het wielrennen, heb je nu eenmaal een sterke ploeg nodig, zoals de laatste Tour de France nog eens bewezen heeft. Echte versterkingen bleven bij Sunweb uit, al had de ploeg ook pech met blessures van goede knechten zoals Sam Oomen en Wilco Kelderman.

‘Wat tot slot ook speelt: Sunweb staat bekend om een wetenschappelijke aanpak, met protocollen voor alles. Dat werkt goed met jonge profs die het vak nog moeten leren, maar minder voor absolute vedettes. Dat leerde het verleden al met de Duitse sprinters Kittel en Degenkolb. Bij Sunweb is iedereen gelijk: van kopman tot buschauffeur. Terwijl een kopman privileges verdient.

‘Dumoulin heeft nog één groot doel: de Tour de France winnen. Hij is 28 jaar. Hij heeft nog vijf of zes kansen, terwijl er met de jongste Tour-winnaar Egan Bernal (22 jaar) een nieuwe generatie aan de deur klopt en één val een heel jaar kan verpesten. En de Tour winnen, dat ziet Dumoulin bij Sunweb niet gebeuren. Er is alleen één probleem: hij heeft met die ploeg inderdaad nog een contract tot en met 2021.’

Thijs Zonneveld van het AD wist het op 3 juli al zeker: Dumoulin verruilt Sunweb voor Jumbo-Visma. Is de deal reeds beklonken?

‘Het is niet zo dat er op 1 augustus opeens een stortvloed aan transfernieuws komt. Eigenlijk is het meeste achter de schermen wel zo’n beetje beklonken, maar nu mag het formeel naar buiten. Dumoulins huidige ploeg Sunweb zegt echter: je hebt met volle verstand een contract getekend en daar gaan we je aan houden. De grote vraag is nu: hoe komen ze hier uit?

‘Het leek een hamerstuk, een formaliteit, maar nu lijkt het op een juridisch steekspel uit te draaien. In principe mag je niet naar andere ploeg als je contract nog doorloopt en je huidige ploeg je niet laat gaan. Maar een cao is er in het wielrennen niet. Dan zou de arbeidswet gelden, met een opzegtermijn van twee maanden. Dat Dumoulin uitgerekend naar Jumbo-Visma wil, de grote concurrent, speelt ongetwijfeld een rol.

Sunweb-baas Iwan Spekenbrink zei tegen De Limburger dat de kwestie delicaat is en tijd vergt. De manager van Dumoulin, Rik van Dongen, liet weten dat ze nog in gesprek zijn. Simpel is het in ieder geval niet, dat is waarom het allemaal zo lang duurt. Mijn inschatting is: als hij echt wil, dan vertrekt Dumoulin. Maar ik sluit niet uit dat de relatie met Sunweb gelijmd wordt, bijvoorbeeld met de belofte van extra knechten. Het is wat dat betreft net een huwelijk: mediation kan helpen.’

En geld, speelt dat nog een rol?

‘Naar verluidt zou Dumoulin het dubbele kunnen verdienen bij Jumbo-Visma, zo’n 3 miljoen euro in plaats van 1,5. Jumbo-baas Frits van Eerd kijkt bovendien niet op een euro meer of minder. Hij zal er veel voor over hebben om naast Max Verstappen en Sven Kramer nog een boegbeeld van de Nederlandse sport als uithangbord aan zich te binden.

‘Maar zoals ik Dumoulin ken, speelt geld voor hem geen rol. Dan zou hij wel vertrekken naar Bahrain Merida of een ander team dat interesse in hem heeft. Daar zal hij niet gelukkig worden. Hij wil ook niet naar Monaco verhuizen, waar veel rijders van Team INEOS wonen.’

Met Jumbo-Visma bereikte Steven Kruijswijk het podium in de Tour de France, de Sloveen Primož Roglič werd dit voorjaar derde in de Giro d’Italia. Is Dumoulin het kopmanschap wel zeker als hij overstapt?

‘Het wordt in ieder geval dringen. Maar je ziet aan Team INEOS: met twee kopmannen aan de start kun je de risico’s van bijvoorbeeld pech spreiden en een overtalsituatie strategisch uitspelen. Zo hebben ze dat gedaan met Wiggins en Froome, met Froome en Thomas, en dit jaar met Thomas en Bernal. Kruijswijk zal zich ook niet zomaar neerleggen bij een rol als tweede viool. Na een derde plek denkt hij: ik kan nog twee treden hoger. Hij kan ook een van die twee klassementsmannen zijn, naast Dumoulin.

‘Als de komst van Dumoulin mogelijk ergens ten koste van gaat, dan wellicht van Dylan Groenewegen. Twee speerpunten voor het klassement en een sprinter met een paar eigen knechten, daarvoor lijkt me geen plaats een Tourploeg van acht renners.’

Wout Poels, trouwe knecht van Tour-winnaars als Chris Froome en Egan Bernal, heeft laten doorschemeren nog wel eens voor eigen kans te willen rijden. Is hij een mogelijke opvolger van Dumoulin bij Sunweb?

‘Ik heb het al eens geschreven in een column: dat lijkt me best een logische stap. Een goede Nederlandse klimmer als kopman bij een Nederlands-Duitse ploeg. Sunweb heeft bovendien interesse in de Belgische klassieker-coureur Tiesj Benoot. Het vertrek van Dumoulin hoeft dus niet het einde te zijn voor Sunweb. Bovendien kunnen we ons dan nu alweer verheugen op de Tour van volgend jaar, waarin Dumoulin, Kruijswijk en Poels strijden op het hoogste podium.’