Rijdt Neerlands hoop Dylan Groenewegen zich vandaag in het geel bij de start van de Tour?

Dylan Groenewegen Beeld BSR Agency

Waarom is die eerste etappe zo belangrijk voor Nederland?

‘Omdat het een echte sprintersetappe is en enkele belangrijke concurrenten zijn weggevallen. Een aantal sprinters van naam en faam doet niet mee aan deze ronde, zoals Marcel Kittel, Mark Cavendish en Fernando Gaviria. De beste sprinter van dit moment is gewoon Dylan Groenewegen. Hij heeft zich in het voorseizoen al bewezen en behoorlijk wat gewonnen. En zijn ploeg Jumbo-Visma vormt een hecht team.

‘De eerste etappe maakt een lus van 194 kilometer ten westen en zuiden van Brussel. Onderweg komen we nog wel de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg tegen, een bekend stukje parcours uit de Ronde van Vlaanderen. Maar dat is redelijk aan het begin van de etappe. Sprinters die daar worden gelost, hebben met hun ploeg nog genoeg tijd en afstand om dat verlies in te lopen. Iedereen verwacht dat het toch een eindsprint wordt voor het Kasteel van Laken in de Belgische hoofdstad.

‘Winst voor Groenewegen betekent ook dat voor het eerst in 30 jaar weer eens een Nederlandse renner de gele trui om zijn schouders krijgt. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1989. Toen reed Erik Breukink zich tijdens de proloog in Luxemburg in het geel. Het kan dus een historische eerste etappe worden.

‘Bovendien liggen er in dat geval ook kansen om het geel zondag te behouden, want dan is de ploegentijdrit. Jumbo-Visma heeft op dat terrein al goede resultaten laten zien en de renners hebben veel zelfvertrouwen. Pas donderdag hebben we de eerste bergetappe, in de Vogezen, wanneer de karavaan La Planche des Belles Filles – mooie naam voor een col – moet bedwingen.’

Wat denkt Groenewegen zelf? Voelt hij zich ook favoriet?

‘Hij probeert de druk natuurlijk wat weg te halen. Bij de ploegenpresentatie afgelopen woensdag zei hij in het algemeen te hopen op een etappezege en dat het mooi meegenomen zou zijn als hij daarmee ook nog eens in het geel zou komen. Maar enkele weken geleden zei hij duidelijker dat hij echt voor het geel gaat. Hij heeft er alles voor aan de kant geschoven. Het Nederlands kampioenschap vorige week heeft hij om die reden laten schieten, uit angst voor een valpartij of om anderszins gehavend uit de strijd te komen.

‘Vorig jaar was de eerste etappe ook een echte sprintersetappe, in de Vendée. Toen lonkte het geel ook al voor Groenewegen. Maar hij kwam niet goed uit de verf, hij had de benen niet. Pas later begon hij etappes te winnen.’

Hij is natuurlijk ook afhankelijk van zijn ploeg – en het treintje waarmee ze hem naar de finish lanceren. Hoe goed is Jumbo-Visma in het treintje rijden?

‘Bij de sprint moet je altijd een paar man voorin hebben zitten. Vroeger bestond zo’n treintje uit vijf of zes renners. Maar als verschillende ploegen zo’n treintje maakten, waren er zoveel renners bij elkaar dat het vaak één grote chaos werd. Nu maken ze de treintjes korter: drie of vier man. Dan rijden ze elkaar minder in de weg en kunnen renners alerter reageren. De ploeg van Groenewegen weet wat ze te doen staat. Ik denk dat Dylan echt een reële kans maakt.’

De Tour gaat van start zonder Tom Dumoulin, Chris Froome en Primoz Roglic, de nummers 2, 3 en 4 van vorig jaar. Wordt het daardoor een saaie of juist een spannende ronde?

‘Ik neig naar het laatste. Er zijn heel wat kanshebbers. De tourwinnaar van vorig jaar, Geraint Thomas, doet natuurlijk mee. Maar in zijn ploeg rijdt ook de Colombiaan Egan Bernal, pas 22 jaar oud, die heel goed is. Hij won dit jaar al Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland. Het is dus de vraag wie in de Britse ploeg – vroeger Sky, nu Team Ineos geheten – de kopman wordt.

‘De Fransen Thibaut Pinot en Romain Bardet zijn kanshebbers – er zijn veel aankomsten bergop. Of de Deen Jakob Fuglsang. Dan hebben we ook nog Mikel Landa en Nairo Quintana. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het wordt echt een spannende Tour.’

Hoeveel kans maakt ‘onze’ Steven Kruijswijk, vorig jaar vijfde in de ronde?

‘Nou ja, van de vier die vorig jaar voor hem stonden, doen er drie niet mee. Kruijswijk gaat voor een podiumplaats. Dat is ook niet onrealistisch. Maar of hij ook voor de winst kan gaan? Dat lijkt me eerlijk gezegd net iets te hoog gegrepen. Hij ziet zichzelf ook niet als topfavoriet.’

Hoe is de sfeer in Brussel? Leeft de Tour in de Belgische hoofdstad?

‘Het is vijftig jaar geleden dat Eddy Merckx de Tour de France won, dus heel Brussel staat in het teken van Eddy Merckx. Hij is net bij de koning langs geweest. Hij stond ook op het podium tijdens de ploegenpresentatie. Brussel viert vooral 50 jaar Eddy Merckx.’