Riechedly Bazoer mag met recht weer hopen op invitatie voor Oranje

Rechiedley Bazoer geeft een balletje buitenkant rechts, de talentvolle speler speelt duidelijk onder zijn potentiele niveau bij Vitesse. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Als ik in die flow zit, ben ik niet meer te stoppen’, zegt Riechedly Bazoer tweemaal tijdens een interview op Vitesses trainingscomplex op serieuze toon. De Vitesse-speler heeft ladingen zelfvertrouwen en wil ‘bijna op het belachelijke af’ graag winnen. ‘Goede eigenschappen, maar ik moet ze in goede banen zien te leiden.’

Met hulp van Vitesse-coach Thomas Letsch en een persoonlijke prestatiecoach slaagt hij daar steeds beter in. De 24-jarige Bazoer prijkt voor het eerst in vijf jaar weer boven in diverse individuele spelersklassementen en volgens zijn oude coach Dick Advocaat, die hem al eens polste voor Feyenoord, is hij klaar voor een stap hogerop. Bazoer: ‘Ik weet wat het is om een hype te zijn. Maar ik ga er nu anders mee om.’

Als 18-jarige werd hij aangeprezen als de meest complete middenvelder van zijn generatie. Wereldwijd. De Utrechter was rap basisspeler onder toenmalig Ajax-coach en huidig bondscoach Frank de Boer, werd international, besliste de Klassieker en onder meer Barcelona toonde interesse. Ploeggenoten noemden hem ‘baas’. Op de cover van VI prijkte zelfs ‘baas van Ajax’.

Een paar maanden later was alles anders onder nieuwe coach Peter Bosz. Die zei dat hij ‘Ries’ wilde helpen, maar stelde hem zelden op. ‘Een trainer kan veel zeggen in de media, maar in de praktijk is het vaak anders’, weet Bazoer inmiddels. ‘Maar ik heb altijd respect gehad voor Bosz, gewoon een heel goede coach.’

Het ging daarna snel. ‘Overmars (Ajax’ directeur voetbalzaken, red.) zei dat ik mocht vertrekken. Er was meer vertrouwen in Donny van de Beek, ­Abdelhak Nouri en Frenkie de Jong. Appie heeft het tragisch genoeg niet kunnen waarmaken, maar die andere jongens wel. Vind ik heel knap van ze. Voor mij was het moeilijk te accepteren, ik was maar een jaar ouder en al international.’

Hij werd verkocht aan VfL Wolfsburg voor 12 miljoen euro. ‘Als 19-jarige heb je dan ineens heel veel geld, maar ik kon er niet van genieten. De trainer die me haalde, werd snel ontslagen en ik belandde weer op de bank.’

Van baas naar bijrol. Van een uitdijende vriendenschare naar eenzaamheid. In zijn appartement hield vaak alleen zijn PlayStation hem gezelschap. ‘Terwijl ik echt een sociaal type ben, een moederskindje ook. Mijn vriendin bleef in Nederland, ze heeft haar eigen beautysalon, wil haar eigen geld verdienen. Daar sta ik volledig achter.’

In drie jaar versleet Wolfsburg vijf trainers, alleen onder de Nederlander Andries Jonker leefde Bazoer even op. Tot zijn eigen verbazing wilde de Portugese topclub FC Porto hem huren, maar daar werd hij verbannen naar het tweede nadat hij een dag te laat terugkeerde uit Nederland. ‘Ik had toestemming van de assistent-trainer. Er was iets heftigs gebeurd met de gezondheid van een familielid, waarmee het nu gelukkig goed gaat. Maar de hoofdcoach sprak daarna niet meer met me.’

Hij wilde dichter bij zijn naasten zijn. Tegelijkertijd voelde zijn terugkeer in de eredivisie begin 2019 op huurbasis bij FC Utrecht als een degradatie, geeft hij toe. ‘Maar ik wist dat ik twee stappen terug moest zetten om die lijn omhoog weer te pakken.’

Het duurde nog ruim anderhalf jaar voordat hij weer als een baas voetbalde in de eredivisie. Bazoer bracht een financieel offer toen ­Vitesse hem anderhalf jaar geleden voor twee miljoen euro kocht van Wolfsburg. ‘Er waren betere aanbiedingen uit Italië en Spanje. Maar dan zit ik daar weer alleen, kom ik binnen als wisselspeler; dat zou niet gaan werken.’

Hij had vorig seizoen aanvaringen met coach Slutsky, beëindigde het seizoen op de bank, maar besloot bij Vitesse te blijven. Doorslaggevend was een lang gesprek met de volslagen onbekende nieuwe Duitse coach Letsch. ‘Ik houd er niet van als er veel naar mijn verleden wordt gevraagd, dat deed hij totaal niet. Hij wilde met een positief gevoel vooruitkijken, we hebben vanaf dag één een goede band. Dit seizoen moet mijn seizoen worden om komende zomer een stap te maken, zei ik. Hij zei: daar ga ik alles aan doen.’

Bazoer spreekt sinds een jaar ook geregeld met prestatiecoach Pim van Lamoen. ‘Er moest iets veranderen, ik wilde geen incidentjes meer. Soms kan ik mezelf verliezen in mijn fanatisme. Pim maakt me bewust van wat er gebeurt als ik me op een bepaalde manier gedraag.’

De jonge Bazoer had waarschijnlijk moeite gehad met zijn rol als inschuivende laatste man van een vijfmansdefensie die hij onder Letsch bekleedt. Als jeugdspeler van PSV maakte hij een geruchtmakende overstap naar Ajax, omdat hij per se op het middenveld wilde spelen. ‘Maar ik kom veel aan de bal, kan mijn passes kwijt; het past eigenlijk perfect.’

Vitesse staat gedeeld derde, won van Feyenoord en PSV en verloor nipt bij Ajax en AZ. ‘Vooral tegen Ajax waren we lang de bovenliggende partij. We speelden met bluf en lef. Op zijn Ajax’. Tegen Ajax ben ik altijd gebrand om te laten zien wat ik in me heb.’

Alles klopt eindelijk weer zoals het helemaal in het begin klopte. Maar Bazoer is verder dan toen, bevroedt hij. ‘Toen dacht ik na een goede wedstrijd: nu kan ik wat rustiger aan doen. Nu denk ik: die volgende moet ik nog 110 procent meer geven. Waarbij ik er voor moet waken dat ik niet doorsla. Ik bedoel dit niet arrogant, maar soms gaat het me in de eredivisie iets te makkelijk af. Dan wil ik extra dingen doen. Mensen denken dan: hij is arrogant of nonchalant.’

Een concreet doel voor 2021 is ‘weer international worden’. Daarnaast is de ambitie om voor een topclub te spelen nog steeds springlevend. ­‘Direct van Vitesse naar Barcelona overstappen, gaat niet lukken. Maar ik voel dat ik nog meer in me heb.’ Haast verontschuldigend: ‘Sommige mensen hebben weinig zelfvertrouwen, ik heb dat gewoon best veel.’