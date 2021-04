Rick Karsdorp, krachtbron met zachte voeten

Rick Karsdorp van AS Roma in actie tegen Mario Rui van SSC Napoli. Beeld EPA

Ach, wat was Fred Karsdorp van Karsdorp Auto’s in Stolwijk donderdag graag in Stadio Olimpico in Rome geweest, om zoon Rick met AS Roma te zien voetballen tegen Ajax. Maar ja, corona. ‘Ook voor een vader is er geen plaatsje. Super zonde. We hebben vaak samen op de tribune gezeten, toen hij niet speelde. Nu hij meedoet, mag niemand naar binnen.’

En dus is Fred Karsdorp gewoon thuis in Zuid-Holland. Overal volgt hij normaliter Rick, wiens dij is versierd met een tatoeage van pa’s hoofd. De twee waren onafscheidelijk vroeger; Fred en Rick, volgens zijn oud-trainer Giovanni van Bronckhorst een ‘gevoelsjongen die nooit klaagt’. Zelfs de relatie met zijn moeder, met wie Rick een tijd gebrouilleerd was, is weer top, vertelt pa. ‘Ze is onlangs nog een weekje in Rome geweest.’

Twee keer was pa dit seizoen in Rome, rond de onderhandelingen van het tot 2025 verlengde contract. Hij zat daar gewoon bij, met Karsdorps nieuwe zaakwaarnemer Johan Henkes. ‘Als Rick speelde, keek ik de wedstrijd op televisie, in zijn huis. Dan kon ik ook zijn kindje zien. Prachtig.’

Power

Opgeleid door Feyenoord als spelbepalende middenvelder, was drievoudig international Karsdorp in 2015 rechtsachter gezet door trainer Fred Rutten. Giovanni van Bronckhorst, later hoofdtrainer in het kampioensjaar 2017, was destijds assistent van Rutten. ‘We hadden problemen. Boulahrouz en Wilshire waren soms fit en dan weer niet. Zelfs rechtsbuiten Schaken heeft nog back gestaan. Rick voelde er eerst weinig voor. In Rijeka voor de Europa League ging het ook niet zo goed. Hij werd in het diepe gegooid, maar hij kwam er doorheen en ontwikkelde zich geweldig op die positie. In het kampioensjaar had hij power, niet normaal zeg. Altijd rushes over de rechterflank. Dat ging heel goed, meestal met Toornstra en Berghuis. Hij leerde van zijn fouten en was een belangrijke pion in het kampioensteam.’

Karsdorp genoot zelfs van verdedigen. Hij combineerde het defensieve werk met een fijnzinnig balgevoel. Hij is qua energie een soort Denzel Dumfries op de rechterflank, maar dan eentje met zachte voeten. ‘Nu vind ik alles leuk aan deze positie. Zelfs verdedigen. Je kunt combineren, voorzetten geven, soms zelfs scoren. Als je een duel wint, krijg je daarvan een boost’, zei hij destijds in de Volkskrant.

Op Dirk Kuijt na, die voor 18 miljoen naar Liverpool ging, is hij met 16 miljoen zelfs de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie, toen hij na de titel naar AS Roma vertrok. Moeilijke tijden braken aan. Hij was al geblesseerd aan de knie, maar wilde per se meedoen in het kampioensjaar. Een operatie volgde, wat zijn start in Italië vals maakte. Later scheurde hij een kruisband. In feite gingen twee seizoen verloren. In zijn derde contractjaar verhuurde Roma hem aan Feyenoord, waar hij af en toe het vroegere niveau haalde.

Niet opgeven

‘Hij zag er vreselijk tegenop om terug te keren naar Roma’, aldus zijn vader. ‘We waren in onderhandeling met Atalanta en Genoa. Met Genoa waren we bijna rond. Toen sprak Rick met trainer Fonseca, die hem graag wilde opstellen. Hij is uiteindelijk toch gebleven, ook omdat hij niet wilde opgeven. Het was zijn besluit. Hij liet zich door niemand omlullen. Dat siert hem. Hij zag weer toekomst, ook door een gesprek met de nieuwe eigenaar. En Roma is natuurlijk een grotere club dan Genoa.’

Fonseca is aanvallend ingesteld, met drie centrale verdedigers en aanvallende backs. Karsdorp is de man op rechts. ‘Karsdorp is aan een heel goed seizoen bezig, en er is nog ruimte voor ontwikkeling’, stelt Fonseca. Zo ziet Karsdorp het zelf ook, als hij op de dag voor de wedstrijd tegen Ajax aanschuift bij de pers. ‘Ik heb drie jaar weinig gespeeld. Langzaam benader ik mijn oude niveau, maar ik heb nog stappen te zetten.’

In Amsterdam, waar Roma vorige week met 2-1 won, was hij geschorst. Afgelopen weekeinde viel hij eventjes in tegen Bologna. Vader Fred weet dat hij liever van het begin had gespeeld, maar de trainer oordeelde dat het duel met Ajax veel belangrijker is, dat hij dan een topfitte Karsdorp wilde zien.

Karsdorp oogt goed en gebruind, achter de tafel woensdag. Hij draagt een oranje jasje, wat vragen over het Nederlands elftal verleidelijk maakt. De positie van rechtsachter roept discussie op: Hateboer, Tete en Dumfries zijn degelijk, niet speciaal. ‘Ik denk niet aan het EK’, is Karsdorp bescheiden. ‘Ik wil hier gewoon elke wedstrijd spelen, daarom heb ik mijn contract ook verlengd.’ Hij praat liever niet over de sentimenten tussen Feyenoord en Ajax. ‘Het is geen Feyenoord - Ajax, het is Roma - Ajax. Ik was van Feyenoord, maar ik speel nu voor Roma. Ajax wil altijd hoog druk zetten en de bal hebben. Nou, dat willen wij ook. Het kon wel eens heel interessant worden donderdag.’