Richardson sprint naar zesde tijd ooit op vrouwensprint en voegt zich bij de favorieten voor Spelen van Tokio

Sha’Carri Richardson Beeld AFP

Op de eeuwige ranglijst hoeft Richardson slechts drie Amerikaanse en twee Jamaicaanse sprintsters voor zich te dulden na haar memorabele explosie. Florence Griffith-Joyner (10,49), Carmelita Jeter (10,64) en Marion Jones (10,65) zijn al lang gestopt. Tegen de Jamaicaanse tweevoudig olympisch kampioenen Shelly-Ann Fraser-Pryce (2x100 meter) en Elaine Thompson (100 en 200 meter) zal de jonge Amerikaanse het in Tokio waarschijnlijk moeten opnemen.

Richardson trof in Florida de ideale omstandigheden. Ze had een rugwind van 1.6 meter per seconde (2.0 is het maximum voor een geldige tijd). Twee jaar geleden liep ze bij een identieke rugwind ook al extreem hard. Ze bleef destijds in Texas steken op 10,75. De toenmalige studentenkampioene wist zich later dat jaar niet te plaatsen voor de WK atletiek in Qatar, waar Fraser-Pryce voor Thompson haar vierde wereldtitel op de 100 meter veroverde.

Succes

Ditmaal lijken de kansen op mondiaal succes gunstiger voor Richardson, die met 1.55 meter slechts drie centimeter groter is dan Fraser-Pryce, bijgenaamd ‘Pocket Rocket’. Ze draait sinds ze profatlete is geworden niet meer mee in het uitputtende Amerikaanse studentenseizoen, maar kan zich rustig voorbereiden op de Amerikaanse selectiewedstrijden in juni. Ze heeft bovendien haar leeftijd mee: veel sprinters lopen op jonge leeftijd het hardst.

Met Richardson lijken de Amerikanen eindelijk weer een kandidaat voor olympisch goud te hebben. Marion Jones was in 2000 de laatste Amerikaanse winnares, al raakte ze die titel kwijt wegens doping. Gail Devers staat nu toe boek als de laatste kampioene uit de sprintnatie die bij de afgelopen Zomerspelen steevast werd overvleugeld door Jamaica. Ze won 25 jaar geleden in Atlanta, in 1996.

Richardson is niet alleen snel op de 100 meter. Ondanks haar geringe lengte is ze ook rap op de 200 meter. Haar persoonlijke record is 22,00. Dafne Schippers was vijf jaar geleden, toen ze tweede werd op de Zomerspelen van Rio de Janeiro, voor het laatst sneller dan die tijd.