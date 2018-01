Richard Krajicek: 'Niemand houdt fitte Federer tegen in Melbourne'

Je zag bij de World Tour Finals in Londen dat Federer op was. Het jaar had blijkbaar te lang geduurd Richard Krajicek Roger Federer toont aan nog in goede vorm te zijn © AFP

Het is de enige kanttekening van Krajicek bij een volgende machtsgreep van de nummer 2 van de wereld. 'Je zag bij de World Tour Finals in Londen dat Federer op was. Het jaar had blijkbaar te lang geduurd. Ik vond hem tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen al vermoeid ogen. Toch won hij na de US Open de Masters in Sjanghai, maar zijn lichaam wilde niet meer. Anders was Federer en niet Nadal nummer 1 van de wereld geworden.'



Krajicek zag op televisie hoe Federer tijdens de Hopman Cup het Duitse toptalent Alexander Zverev na een verloren openingsset alsnog overklaste. 'Nu is Roger weer fit en fris, hij heeft een ontspannen voorbereiding gehad. Federer speelde vol vertrouwen, gaf Zverev geen tijd en nam de bal zo snel dat hij voortdurend onder druk stond. Ik zie niet wie Federer moet verslaan bij de Australian Open. Misschien alleen Del Potro, omdat hij het vaker heeft gedaan.'



Als een vernieuwde versie van zichzelf wist Federer zelfs een voor hem deprimerende reeks tegen Nadal om te draaien, stelt Krajicek. 'Behalve op gravel gaat Federer nooit meer van Nadal verliezen. Rafa was in het verleden altijd fysiek sterker en sneller, maar vooral mentaal kon Federer niet tegen hem op. Kijk naar de Australian Openfinale van vorig jaar. Ook toen stond Federer nog een break achter in de vijfde set, terwijl hij veel beter was dan Nadal.