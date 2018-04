Rentree staantribune in Premier League van de baan: nog te onveilig

Te stil

Coaches klagen regelmatig over het gebrek een sfeer in de stadions. In februari na de thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town zei Manchester Uniteds José Mourinho bijvoorbeeld dat Old Trafford ondanks 75 duizend aanwezigen veel te stil was.



Spurs-manager Mauricio Pochettino heeft dergelijke klachten geuit over Wembley en ook Arsenals Arsene Wenger, werkend op het bedeesde Emirates, wil dat fans de vrijheid hebben om te kunnen staan.



De autoriteiten hebben de ramp op Hillsborough altijd geweten aan het feit dat fans stonden, maar de ware reden was nalatigheid van de politie gecombineerd met de aanwezigheid van hekken. Dertig jaar later zijn er geen hekken meer in Engelse stadions.