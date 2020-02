Renners vrezen afgelasting koersen in Italië, ploegen zitten vast in Emiraten

Het peloton trekt door de Verenigde Arabische Emiraten. Het coronavirus had daar op 24 februari nog niet toegeslagen. Beeld Giuseppe Cacace / AFP

De besmettingsgevallen tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten hebben de onzekerheid bij renners en ploegleiders verder vergroot.

Donderdagnacht werden in Abu Dhabi alle ploegleiders in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten bij Italiaanse organisator RCS Sports geroepen. De mededeling was helder: er zijn sterke vermoedens dat twee verzorgers van de ploeg UAE-Team Emirates besmet zijn, alle renners moeten getest.

Dat gebeurde nauwelijks vijf uur later. Het hele peloton werd van bed gelicht en gecontroleerd op het virus door middel van een thermometer en een wattenstaaf in de neus. Ook de hele entourage werd later op de vrijdagochtend getest op symptomen van het virus. Volgens aanwezigen ging het in totaal om ongeveer 600 personen van wie meer dan de helft de Italiaanse nationaliteit heeft.

Om meer besmettingen te voorkomen werden de laatste twee etappes geschrapt, Adam Yates (Mitchelton-Scott) kreeg de koers in het Midden-Oosten op zijn naam. Naast de Australiër waren ook Chris Froome, Wilco Kelderman en Dylan Groenewegen nog in de race.

Testresultaten

Na de tests zaten de coureurs met hun collega’s vast in het hotel in Abu Dhabi. De officiële instanties verzochten ze vriendelijk doch dringend om in afwachting van de testresultaten geen stap buiten de deur van de hotelkamer te zetten. Niemand wist voor hoelang. Schattingen liepen uiteen van acht tot zesendertig uur.

‘Alle ploegen hebben veel vragen, maar krijgen geen antwoorden’, zei Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma vrijdagavond over de telefoon. ‘Het enige nieuws is dat er geen nieuws is.’

De Duitse oud-renner zit zijn tijd uit. Zijn renners hebben vrijdagmiddag frisse lucht gevonden bij het zwembad op het dak van het hotel. ‘Ik weet niet of we in quarantaine moeten, waar dat zou zijn, of we volgende week wedstrijden kunnen rijden, of we de terugvlucht van zondag halen.’

De pers die in een ander hotel was gestationeerd en getest, verkeerde in dezelfde onzekerheid. Bij alle aanwezigen werden op de kamer een lunch en diner bezorgd om verder besmettingsgevaar te mijden.

Tijdens de uren op de hotelkamer werd de onzekerheid over de doorgang van de Italiaanse koersen in maart (Strade Bianche op 7 maart, Tirreno-Adriatico van 11 tot 17 maart en Milaan-San Remo op 21 maart) groter. Door de uitbraak van corona in het noorden van het Zuid-Europese land stonden de koersen al op de tocht. Nu het virus het peloton greep, leek afgelasting voor de hand te liggen.

Een beslissing blijft vooralsnog uit. Vrijdagavond wist niemand iets over de testuitslagen in Abu Dhabi.

Strop dreigt

Net als de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten zijn de Italiaanse wedstrijden, met als klapstuk de Giro d’Italia, in handen van RCS Sports. Een strop dreigt voor het sportbedrijf wanneer geen enkele koers doorgaat.

Zorgwekkend voor RCS Sports is dat de meerderheid van de medewerkers uit Milaan en omgeving komt. Die regio telt de meeste gevallen van corona in Europa. Het is aannemelijk dat de besmette medewerkers van UAE-Team Emirates het virus in Lombardije hebben opgelopen. Ze wonen in dezelfde omgeving als het personeel van RCS Sports.

Een medewerker van RCS Sports liet zich tegen de Nederlandse journalist Raymond Kerckhoffs al ontvallen dat de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten mogelijk de laatste voorjaarskoers van het seizoen is geweest.

De renners sidderen bij deze gedachte, zij willen altijd koersen. De afgelopen 24 uur peinsden zij over hun voorjaar, de wedstrijden in Vlaanderen waar ze de hele winter naar smachtten. Wat als een van hen in de Emiraten besmet is met het coronavirus? Wat als ze twee weken in quarantaine moeten blijven, net als de vakantiegangers in een hotel op Tenerife?

Niermann sluit dat niet uit. ‘Het zou mij verbazen als we ineens naar huis mogen. Een dag in een hotel is uit te houden, maar veertien dagen hier verblijven is dodelijk saai. Het schopt het voorjaar van de ploeg flink in de war.’

Wanneer niemand positief testte, beloofde de organisatie dat de ploegen hun vluchten van zaterdagavond en zondag gewoon halen. Renners van Astana namen vrijdagochtend al een voorschot op een langer verblijf door de hometrainers in het hotel te gebruiken als trainingsmateriaal

Een groot deel van het peloton in de Emiraten, zoals bijvoorbeeld Koen Bouwman, Alejandro Valverde en Alexey Loetsenko, start volgende week in Toscane bij de Strade Bianche. Bij een nieuw besmettingsgeval zullen zij afwezig zijn. Een ander deel van de profs rijdt het Vlaamse openingsweekend met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne als opmaat naar de bijna heilig verklaarde Ronde van Vlaanderen.

De organisatie van deze koersen, Flanders Classics, had tot vrijdagavond geen reden om een streep te zetten door de eerste twee koersen van het Vlaamse voorjaar. Verdere mededelingen werden niet gedaan.