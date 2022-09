Remco Evenepoel wint Vuelta, 44 jaar na laatste Belgische grote-rondezege

Een geëmotioneerde Evenepoel zaterdag aan het einde van de twintigste etappe. Beeld AFP

Net als in de Tour de France gebruikelijk is, is de laatste etappe van de Vuelta dit jaar een feestelijke optocht naar de hoofdstad, waar enkele rondjes heel hard zal worden gefietst voor de dagzege, die hoogstwaarschijnlijk in een massasprint zal worden betwist. Voor Evenepoel is het zaak op de fiets te blijven zitten in de 95 kilometer lange etappe naar en in Madrid.

Mix van emoties

‘Ik ben zeker nerveus, ja’, bekende Evenepoel voor de pittige bergrit van zaterdag. ‘Er giert een mix van emoties door mijn lichaam.’ Objectief gezien hoefde hij zich geen zorgen te maken. Naaste belager Mas stond op ruime achterstand van twee minuten. Bovendien bleek Evenepoel de beruchte derde week van een grote ronde goed aan te kunnen: donderdag won de 22-jarige coureur de voorlaatste bergrit bijna achteloos van Mas. ‘De benen moeten in principe even goed zijn als normaal’, zei hij vooraf.

Zaterdag had hij zelfs kans op zijn derde ritwinst, maar hij koos ervoor om Richard Carapaz, de leider in het bergklassement, naar de etappezege te laten fietsen. De Nederlander Thymen Arensman zette zijn jacht op de Ecuadoriaan iets te laat in en werd tweede. Door die prestatie stijgt de renner wel een plek in het algemeen klassement. Hij zal zijn eerste grote ronde als kopman van een ploeg op 22-jarige leeftijd afsluiten met een zesde plaats.

Het is voor de ploeg van Evenepoel, Quick-Step, de eerste overwinning in een grote ronde. De Belg wordt de op drie na jongste renner die ooit de Vuelta won. Het is zijn eerste overwinning in een grote, drie weken durende ronde. Zelf beschouwt hij deze Vuelta als zijn grote-rondedebuut, hoewel hij vorig jaar de Giro reed. Na een val haakte hij in Italië, vier etappes voor het einde, af.

Vroege leiderstrui

Evenepoel kreeg de koers al vrij vroeg, in de zesde etappe (van 21), in handen. Op de in mist gehulde slotklim van de dag, de Pico del Jano, voor het eerst in een Vuelta-parcours opgenomen, zette hij al vroeg, met nog zo’n acht kilometer te gaan, onbevreesd de aanval in. Het leverde hem de rode leiderstrui op, die hij sindsdien ononderbroken heeft gedragen.

Alleen Mas bleef enigszins in zijn spoor op de Pico del Jano. Grote verliezer die dag was Primoz Roglic, de winnaar van de laatste drie Vuelta’s en kopman van Jumbo-Visma. In de lange tijdrit enkele dagen later zette winnaar Evenepoel de olympisch kampioen tijdrijden uit Slovenië op verdere achterstand.

Maar in het vervolg van de ronde leek Roglic steeds beter te worden en de grootste bedreiging te gaan vormen voor de eindzege van Evenepoel, zij het dat die ook met steeds meer zelfvertrouwen koerste. Over zelfvertrouwen en zelfkennis beschikte het 1 meter 71 lange en 63 kilo lichte wonderkind uit Schepdaal, een dorp iets ten zuiden van Brussel, toch al in ruime mate.

In een poging voor de derde dag op rij zijn achterstand te verkleinen kwam Roglic echter ten val en moest een dag later opgeven. Mas, de kopman van Movistar, werd de nieuwe nummer twee, maar slaagde er nimmer in iets van zijn achterstand af te knabbelen. Aldus kon Evenepoel als eerste Belg in 44 jaar onbedreigd een grote ronde winnen; in 1978 won Johan De Munck de Giro. Tadej Pogacar, een kleine anderhalf jaar ouder, zegt zich al te verheugen op de ‘fantastische duels’ die de twee komende jaren in de Tour de France gaan uitvechten.