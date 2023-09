Remco Evenepoel loopt leiderstrui mis in de Vuelta, Jumbo-Visma houdt de regie

Gehuld in de rode leiderstrui van de Vuelta zwaait Sepp Kuss naar het publiek. Beeld ANP / EPA

De einduitslag van de enige individuele tijdrit dinsdag in de Ronde van Spanje zadelde Jumbo-Visma met een aangenaam probleem op. Na ruim 25 vlakke kilometers door de straten van Valladolid heeft de Nederlandse ploeg drie leiders staan in de top-7 van het algemeen klassement. Daar was niet helemaal op gerekend.

Voor de grootste surprise zorgde de meesterklimknecht van Jumbo-Visma: Sepp Kuss. De Amerikaan startte als laatste, want hij was twee etappes eerder de verrassende klassementsleider geworden in de 78ste Vuelta Ciclista a España. Kuss’ lichaam is volgens zijn ploeg lastig naar een tijdritfiets te plooien; het is zeker niet het specialisme van een van de beste klimmers van het peloton.

Maar rondfietsen in een leiderstrui kan een renner vleugels geven: Kuss eindigde als dertiende en blijft onverwacht drager van de rode leiderstrui. De zachtaardige 28-jarige man uit het bergachtige Durango, Colorado, maakte een fel zegegebaar toen hij over de streep ging. Alsof hij zijn gram wilde halen op Remco Evenepoel, de topfavoriet voor de overwinning in de tijdrit.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever de journalistieke prijs De Tegel.

De Belg, wereldkampioen in die discipline, had niet veel fiducie in de tijdritkwaliteiten van Vuelta-leider Kuss. ‘Ik denk wel dat ik hem een minuut of twee kan aansmeren’, zei Evenepoel tegen het Belgische Sporza. Dat werd 1 minuut en 13 seconden. ‘Niet top’, zei Evenepoel meteen tegen zijn verzorger. Waar Kuss juist de beste tijdrit uit zijn carrière voltooide. ‘Dit was de eerste keer dat niemand me passeerde’, zei die lachend.

Nooit klassementsleider

Heel vreemd was dat niet, want de Amerikaan heeft nog nooit een goede tijdrit móéten rijden. Hij was nimmer klassementsleider, maar moest zich in tijdritten altijd zoveel mogelijk sparen voor zijn werkelijke functie: die van adjudant van zijn kopman in de bergen.

Daarin is Kuss onovertroffen: hij vervulde die rol in alle zes de grote ronden die Jumbo-Visma won. Dit jaar zelfs twee keer: eerst in de Giro, daarna in de Tour. En nu is hij, hoogst onverwacht, klassementsleider in zijn derde grote ronde van het jaar.

De vraag tijdens de Tour was dan ook: heb je de ambitie om zelf een keer een Vuelta, Giro of Tour te winnen? ‘Ja, daar denk ik altijd aan’, was Kuss’ spontane antwoord. Maar dan wel in de extreme luwte. Het liefst, legde de renner uit, blijft het tot de laatste etappe geheim dat hij voor de overwinning gaat. Over die eindzege zei Evenepoel maandag bij de rustdag: ‘Als Kuss nog wat voorsprong heeft na de tijdrit, heeft hij een echt een grote kans.’

Flierefluiter

De soms als een flierefluiter rondrijdende renner zou best eens zijn begeerde plek in de luwte kunnen krijgen. Immers: Jumbo-Visma is niet naar de Vuelta gekomen om die met Kuss te winnen, maar met Giro-winnaar Primoz Roglic of met Jonas Vingegaard, die in juli zijn tweede opeenvolgende Tour de France-zege pakte.

Na de tijdrit heeft Roglic, regerend olympisch kampioen in die discipline, van de twee de beste papieren. Vlakke tijdritten liggen Vingegaard minder dan die waarin geklommen moet worden. Hij zat ongebruikelijk onrustig op zijn fiets. Roglic ook, maar die bleef verrassend dicht bij Evenepoel, die tweede werd op 16 tellen van de ongenaakbare Italiaanse specialist en tweevoudig titelhouder, Filippo Ganna.

Ineos-renner Ganna reed een onberispelijke tijdrit, zat bijna volledig stil op zijn fiets en bereikte een gemiddelde van net geen 56 kilometer per uur, waarmee hij een van de snelste tijdritten boven de 25 kilometer ooit afleverde. Evenepoel, bijna net zo stil en aerodynamisch op zijn tijdritfiets als Ganna, was zichtbaar teleurgesteld over zijn tweede plek. Maar de Belg heeft de negen voorgaande etappes zijn klassement moeten verdedigen, waar Ganna zich kon sparen.

Luxeprobleem

De ploegleider-van-dienst bij Jumbo-Visma, Marc Reef, schetste onbedoeld het luxeprobleem waarvoor Kuss, Roglic en Vingegaard hem plaatsen. ‘De hoge bergen komen er nu aan en dat is normaal gesproken het terrein van Jonas’, legde Reef uit aan Eurosport. Bergen met zeer lange beklimmingen zijn óók de specialiteit van Kuss. Hij heeft echter nimmer die hoge bergen omhoog gefietst met zicht op de eindzege; die was vier keer voor Roglic en twee keer voor Vingegaard.

Achter Kuss staat de Sloveen er nu goed voor, maar hij is meer van het explosieve, iets kortere klimwerk. ‘We hebben drie leiders en we hebben ze alledrie nodig’, zei Reef.

Zeker is dat Jumbo-Visma de kaarten tegen de borst kan houden en er voor alle tegenstanders een spelletje Wie van de drie? van kan maken. En wie weet: bij de vraag of de echte winnaar van de Vuelta van 2023 wil opstaan, krabbelt misschien wel Sepp Kuss overeind.