Remco Evenepoel: fietswonder uit België

Remco Evenepoel na het winnen van de Men's Junior Road Race in Innsbruck. Beeld EPA

Zijn entree in het wielerpeloton bleef niet onopgemerkt in de Belgische media en bij zijn collega’s. Diverse renners informeerden al bij zijn ploeggenoot Iljo Keisse: wat voor jongen is het eigenlijk, die Remco?

Evenepoel is 19 jaar en rijdt bij de sterrenformatie van Quick-Step. Hij is een multisporttalent, want in zijn jeugd was hij ook al een begenadigd voetballer. Hij speelde voor PSV en Anderlecht, maar toen hij bij de club uit Brussel op de bank belandde, lonkte de fiets.

Afgelopen seizoen won Evenepoel (1.71 meter, circa 61 kilo) bij de junioren alles wat er te winnen viel. Van de dertig wedstrijden schreef hij er achttien op zijn naam. Hij werd wereldkampioen op de tijdrit en de weg. Ronduit indrukwekkend was de wijze waarop hij die laatste zege behaalde in Innsbruck. Na een val dichtte hij hoogstpersoonlijk het gat met het peloton om vervolgens solo naar de streep te rijden. Daar stapte hij van zijn fiets en tilde die over de finishlijn.

Niet iedere juniorenwereldkampioen wordt een grote renner. Vóór Evenepoel wonnen de Denen Julius Johansen, Jakob Egholm en de Oostenrijker Felix Gall de regenboogtrui. Zij wachten nog altijd op hun doorbraak. Maar Evenepoel is van een andere categorie, zo lijkt het. De legendarische Merckx, vijfvoudig Tourwinnaar, ziet in de jongeling uit Schepdaal zijn opvolger.

Evenepoel probeert alle verwachtingen met een korreltje zout te nemen. Een tevreden gevoel overhouden, niet vallen en niet ziek worden; hoger reikt zijn ambitie niet in Argentinië. Al lijkt niemand in België, in de hang naar nieuwe wielersuccessen, daar genoegen mee te nemen. ‘Voor veel renners is het alleen maar voorbereiding, Remco heeft er echt naartoe geleefd. Het zou me niet verbazen als hij al een ritje wint’, zei Merckx.

De grote vraag was hoe Evenepoel zich in het peloton zou houden. Afgelopen seizoen was hij zo vaak alleen vooruit dat werd getwijfeld of hij zich, op hoge snelheid, tussen het gewring en geduw van zijn collega’s staande zou kunnen houden. Dat bleek in de eerste ritten geen probleem. Evenepoel kreeg zelfs een complimentje van voormalig wereldkampioen Peter Sagan. ‘Hij zei dat ik goed bij de pinken was. Dat is motiverend.’

‘Geniet, absorbeer en ontdek’ is de boodschap die hij van zijn ploeg meekreeg. Iljo Keisse is zijn mentor. Hij gaf hem onder meer met videobeelden een snelcursus ‘koersen in San Juan’. Zijn belangrijkste advies voor de komende dagen: ‘Rust is heilig’. Een bijnaam heeft Evenepoel al bij de QuickStepploeg die ook wel The Wolfpack wordt genoemd vanwege de nauwe samenwerking: Puppy, naar de welp in de wolvenroedel.

In de etappe van maandag veroverde Evenepoel de leiderstrui in het jongerenklassement. Het maakt de verwachtingen alleen nog maar groter. Volgens oud-renner Tom Boonen is de etappe van vrijdag, met aankomst op de Alto Colorado op 2.600 meter hoogte, zelfs een uitgelezen kans voor Puppy om zijn eerste profzege te vieren. ‘Daar kan hij het gerust proberen. Ik geloof dat hij dat kan.’