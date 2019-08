Remco Evenepoel, de jongste in het veld, debuteert met winst in Clásica San Sebastián

De voortekenen bij de junioren logen er al niet om. Zaterdag, in zijn eerste grote eendaagse koers, won de 19-jarige Remco Evenepoel meteen Clásica San Sebastián. In de erelijst vol wereldkampioenen staat nu ook zijn naam.

1. De aanval

‘Aan iedereen die nu buiten is: kom binnen!’ – Ruben Van Gucht, Sporza-commentator

Er is in Clásica San Sebastián nog 20 kilometer te gaan als Remco Evenepoel zijn beslissende demarrage plaatst, op jacht naar de ontsnapte Toms Skujins, de Let. De commentatoren op de Belgische sportzender Sporza weten nauwelijks wat hun overkomt. Evenepoel is met zijn 19 jaar de jongste van het deelnemersveld. Jong en goed. De Belgen weten het zeker: met ‘de kannibaal uit Schepdaal’ hebben ze dit keer écht een opvolger van Eddy Merckx in huis.

De voortekenen liegen er niet om: van de dertig wedstrijden bij de junioren won Evenepoel er vorig jaar achttien, waaronder het WK, EK, en BK. Weg én tijdrit. Maar ja, dit zijn de profs. Andere koek. En Clásica San Sebastián is pas zijn eerste grote eendaagse wedstrijd.

Patrick Lefèvre, ploegbaas bij Deceuninck-Quick-Step, wil met Evenepoel de weg der geleidelijkheid bewandelen, bevreesd dat de druk van buitenaf zijn pupil zal verlammen. Hij stelde een bescheiden programma samen. Geen Ronde van Vlaanderen of de Giro d’Italia dit jaar, maar Nokere Koerse en de Ronde van Noorwegen. Zijn mentor Iljo Keisse gaf als boodschap mee: ‘Geniet, absorbeer en ontdek.’

En dat doet Evenepoel. De voorsprong van hem en Skujins loopt op. Met 45 seconden voorsprong beginnen ze aan de Murgil-Tontorra, de slotklim van de Baskische klassieker.

2. De solo

‘Ja, sorry hoor mensen, u begrijpt dat wij het hoofd niet koel kunnen houden bij het zien van zo’n jonge kerel.’ – Ruben Van Gucht, Sporza-commentator

Mathieu van der Poel kleurde het voorjaar, Egan Bernal de Tour en nu rijdt Remco Evenepoel aan kop in Clásica San Sebastián. Op 8,6 kilometer van de streep, die is gelegen aan de boulevard, heeft hij Skujins overboord gegooid.

Atleten zijn het, en multitalenten, de vaandeldragers van een nieuwe generatie renners. Voor hetzelfde geld had Evenepoel zich dit weekend met PSV voorbereid op de competitie-ouverture tegen FC Twente, want voetballen kan hij ook. Hij speelde in zijn jeugd voor PSV en Anderlecht. Maar toen zijn voetbalcarrière stagneerde en hij in Brussel op de bank belandde, koos Evenepoel voor de fiets.

Alles zit mee, zaterdag. Kopman ­Julian ­Alaphilippe is vermoeid uit de Tour gekomen en houdt het na 90 kilometer al voor gezien. Zodoende krijgt Evenepoel ruim baan om voor eigen kans te gaan, al ziet het daar 30 kilometer voor het eind nog niet naar uit. Op de Mendizorrotz, de voorlaatste klim, wordt hij gelost en moet hij eerst nog terugkomen bij het peloton. Dat lukt. Daarna is hij niet meer te houden.

3. De laatste kilometers

‘Hij is al bij het strand. We krijgen een Belg als winnaar. Dat wordt de opening van het Journaal straks.’ – Ruben Van Gucht, Sporza-commentator

Al vanaf het moment dat Evenepoel zijn eerste meters als prof maakt, wordt hij op de voet gevolgd door de Belgische pers. Dus als in de week voorafgaand aan San Sebastián zijn relatie met de 19-jarige Oumaïma uitgaat (‘maar we blijven vrienden’), en hij van Schepdaal naar Monaco dreigt te verhuizen, wordt daarmee groot uitgepakt in de kranten.

Natuurlijk, er zijn critici die Evenepoel verwijten dat louter geld hem naar het mini­staatje drijft. ‘Maar zo veel verdien ik nog niet, dat ik daar voordeel aan heb’, countert hij. Het is, benadrukt hij, juist zijn sportieve ambitie die hem drijft: hij hoeft maar de deur uit of hij kan al direct hoogtemeters maken. En dat alles in een heerlijk klimaat, zonder afleiding van randzaken.

Na het door hem gewonnen criterium in Aalst, afgelopen maandag, stelt hij: ‘Als ik ooit wil schitteren in een monument of een grote ronde, dan moeten alle voorwaarden goed zijn.’

Dat ‘ooit’ komt sneller dan hij denkt. In San Sebastián blijft het verschil met het peloton zo’n 30 seconden. Mannen als Alejandro Valverde en Greg van Avermaet bijten zich stuk op de jongeman, die dit jaar ook al de Ronde van België won en nu de laatste zes vlakke kilometers aflegt alsof hij met een tijdrit bezig is.

4. De finish

‘Alsjeblieft. Met de groeten van Remco Evenepoel.’ – José De Cauwer, co-commentator

Hoofdschuddend legt hij de laatste 100 meter af, net als Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. Met zijn vele heuvels en beklimmingen geldt Clásica San Sebastián als een wedstrijd die je als renner nooit per ongeluk kunt winnen; daarvoor is-ie te zwaar. Niet voor niets is de erelijst er eentje vol met oud-wereldkampioenen: Lance Armstrong, Gianni Bugno, Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski en Alejandro Valverde. En nu staat hij, Remco Evenepoel uit Schepdaal, daar ook tussen.

Pas in de laatste kilometers durft hij de sensatie die hij voelt toe te laten. Remco Evenepoel grijpt met zijn handen naar zijn helm, alsof hij het nog niet kan geloven. Al snel wordt hij naar de mixed zone gebracht voor een zogeheten flash-interview. Een onschuldig jongensgezicht kijkt in de camera. ‘I can’t believe it’, zegt hij.

Maar het is toch echt waar: een fenomeen is opgestaan.