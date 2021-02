Relletje rond Firouzja enige smet op triomftocht Van Foreest tijdens Tata Steel

Als de organisatoren van Tata Steel Chess hadden gerekend op unanieme internationale waardering, kwamen ze bedrogen uit. Niet het vlekkeloze verloop van een spannend toernooi of het succes van Jorden van Foreest domineerden na afloop in de reacties op de diverse schaakfora, maar een incident rond de 17-jarige Iraniër Alireza Firouzja in de slotronde dat buiten proportie werd opgeblazen.

Toen zondagmiddag duidelijk was dat Van Foreest en Anish Giri in vluggertjes om de toernooiwinst zouden spelen, maakte de organisatie een ernstige fout door haast te maken met de tiebreak. In plaats van even te wachten tot de laatste nog lopende partij was beëindigd, vroeg de arbiter de betrokken spelers Firouzja en de Pool Wojtaszek te verhuizen naar een tafel aan de zijkant van het podium, zodat zij geen last zouden hebben van het onvermijdelijke rumoer van de blitzpartijen.

Het was goed bedoeld, maar het effect was averechts. Gestoord in zijn concentratie maakte Firouzja prompt een zo ernstige fout dat zijn uitstekende winstkansen verkeken waren. Even later berustte hij teleurgesteld in remise. Bij winst zou hij naast Van Foreest en Giri bovenaan zijn geëindigd, maar met een lagere tiebreakscore zou hij zich niet hebben gekwalificeerd voor de beslissingsvluggertjes.

Agressieve fans van Firouzja, die het toernooireglement niet hadden gelezen, dachten dat hun held een kans op de eindzege was ontnomen. Ze gingen zich te buiten aan beledigingen en scheldpartijen die ook na excuses van de organisatoren niet ophielden.

Het was een triest slot van een geslaagd toernooi met een geweldige winnaar. Van Foreest maakte niet alleen indruk in de vier partijen die hij won. Internetcommentator Peter Leko was terecht diep ­onder de indruk van twee creatieve ­pionoffers in een korte, vinnige remise tegen de Pool Duda.

Duda – Van Foreest

Wijk aan Zee 2021

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pf3 Lg7 4. e3 0-0 5. Le2 d6 6. Pc3 e5

Geen diepzinnige voorbereiding, maar improvisatie achter het bord.

7. dxe5 dxe5 8. Pxe5 De7 9. Pf3 Td8 10. Db3 a5 11. 0-0 a4! 2. Pxa4 Pe4 13. Pd4 Pc6 14. Pxc6 bxc6 15. Lf3 Lf5 16. c5

Diagram links

16 ... h5

Een goede kans is 16 ... Tab8, waarna wit alleen met 17. Da3 op de been blijft, Na 17. Dc4 volgt 17 ... Pxf2! 18. Txf2 Ld3 19. Df4 Td4! (20. exd4? De1+ en mat).

17. Db4 De6

Na deze zet kan wit zich goed verdedigen. Veel sterker is 17 ... h4.

18. Ld1! Le5 19. f3 De7 20. De1

Diagram rechts

20 ... Pxc5

Ook de spectaculaire zet 20 ... Pg3 wint niet. Na 21. Tf2 (niet 21. hxg3 Txd1 22. Dxd1 Lxg3 23. Dd4 Td8) 21 ... Dh4 22. f4 Pe4 23. Tf1 houdt wit stand.

21. Pxc5 Dxc5 22. a4 Tab8 23. Df2 Da5 24. Ta3 Dc5 25. Ta1 Da5 26. Ta3 Dc5

Remise.