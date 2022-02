Relayteam haalt voor het eerst de olympische finale en jaagt concurrentie schrik aan

Yara van Kerkhof lost Suzanne Schulting af tijdens de halve finale en liggen duidelijk voor op de Chinese vrouwen die tweede worden en ook naar de finale gaan. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Had Suzanne Schulting nou ‘yes!’ geroepen of ‘fuck yeah!’ toen ze over de finish gleed? Ze wist het niet meer. Wat ze wel wist was dat ze dolblij was dat ze met haar drie ploeggenoten de finale van de 3.000 meter aflossingswedstrijd heeft bereikt. Nooit eerder haalden de vrouwen de olympische finale.

De manier waarop ze zich voor de strijd om de medailles van aanstaande zondag plaatsten, gaf misschien nog wel de meeste voldoening voor het kwartet Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. Ze kwamen geen moment in gevaar in hun rit tegen Polen, Italië en China.

Dat was ook de bedoeling op de vaak chaotisch ogende discipline, met veel wisselingen van rijders en onverwachte valpartijen. De Nederlandse vrouwen wilden een signaal afgeven. ‘Je wil een beetje de aap op de apenrots spelen en laten zien dat wij als team de beste zijn’, zei Schulting na afloop.

Dat Schulting die eigenschap heeft, dat maakt ze in haar individuele races vaak genoeg duidelijk. Maar in teamverband voelen ook de anderen dat. Poutsma: ‘Als we met zijn vieren het ijs op stappen zijn we met zijn allen één hele grote aap.’

Welgemikte duw

Er is geen onderdeel dat het shorttrack zo goed samenvat als de aflossingswedstrijd, de relay. De vier landenploegen wervelen om elkaar heen op de baan van 111 meter. Steeds rijdt één schaatsers per land in de wedstrijd mee, die elke paar ronden wordt afgelost door een landgenoot. Dat gebeurt met een welgemikte duw. De vrouwen leggen in totaal 27 rondjes af (3.000 meter), de mannen 45 (5.000 meter).

Italië ging in de halve finale al vroeg onderuit. Dat had meer met de ijskwaliteit te maken dan met de hectiek van de race. Even ervoor was de 1.500 meter van de mannen verreden, waar Itzhak de Laat de kwartfinale niet doorkwam, Sjinkie Knegt in de halve finale uitviel met een straf en Sven Roes met de 14de plek de beste Nederlander was. Na hun races was er niet gedweild, terwijl de gehavende ijsvloer dat best had kunnen gebruiken.

Het wegvallen van de Italianen was voor Nederland een opluchting en een waarschuwing ineen. Het was fijn dat de finaleplaats bijna zeker was, want de eerste twee landen zouden doorgaan en Polen kon Nederland en China niet volgen. Maar het was ook spannend omdat Nederland zomaar onderuit zou kunnen gaan op het matige ijs, zoals dat Schulting afgelopen weekend op de gemengde relay ook was overkomen. ‘We namen geen risico’s, maar we wilden wel winnen’, zei Van Kerkhof.

Beheersen tot in de puntjes

De Nederlanders beheersen het teamonderdeel tot in de puntjes. Op thuisbasis Thialf laat bondscoach Jeroen Otter zijn pupillen het bijna dagelijks doen. Veruit de meeste trainingen op het ijs zijn relaysimulaties: twee rondes rijden, ploeggenoot op gang duwen, uitrijden op het middenvak, dan later weer inkomen en de duw ontvangen. En zo gaat het maar door.

De Nederlandse vrouwen werden vorig jaar wereldkampioen relay. De mannen waren het onder Otters leiding drie keer (2014, 2017 en 2021). Maar de olympische finale, dat ligt anders. De mannen waren erbij in Sotsji, maar kwamen na een paar meter al ten val en eindigden uiteindelijk als vierde.

De vrouwen haalden de finale nooit. Hun bronzen medaille van 2018 dankten ze aan twee diskwalificaties in de A-finale. Doordat twee van de vier ploegen uit de uitslag van de finale werden geschrapt, eindigden zijn als besten in de B-finale op de derde plaats.

Dat was een andere tijd, zei Van Kerkhof. ‘Vier jaar geleden dachten wij van Korea een beetje dat ze niet te verslaan waren.’ Het Nederlandse kwartet, toen met Schulting, Van Kerkhof, Jorien ter Mors en Lara van Ruijven, ging twijfelen. Wilden ze risico’s nemen in een bijna kansloze poging om Korea te verslaan of zouden ze op safe spelen voor zilver? ‘Het zou mooi zijn als wij nu andere landen die twijfel kunnen geven.’

Dominantie uitstralen

In die positie is Nederland. Het won drie van de vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen en is regerend wereldkampioen. En die dominantie wilden ze uitstralen. Schulting: ‘Ik vind dat wij het beste relayland zijn en die mentale tik die wil je uitdelen.’

Bij China kwam de tik wel aan, dacht Schulting. In een poging om de Nederlanders te verrassen gingen de Chinese rijdsters op andere momenten wisselen. Niet zoals gebruikelijk is elke anderhalve ronde, maar soms na één al of na twee. ‘Ze waren bang. Ze probeerden van alles om ons van ons stuk te brengen, maar deden dat meer bij zichzelf.’

Na hun halve finale keken de Nederlanders terwijl ze hun schaatsen uittrokken met een schuin oog naar wedstrijd waar Zuid-Korea en Canada zich plaatsten voor de eindstrijd. Dat maakte weinig indruk. ‘Canada leek er vol voor te gaan, maar ze waren anderhalve seconde langzamer dan wij’, analyseerde Van Kerkhof. ‘En Korea was minder goed aan het wisselen.’

Natuurlijk, ze moeten scherp blijven als het straks om het goud gaat, benadrukte Van Kerkhof, de oudste en meest ervaren rijdster van het stel. En niet vallen, zoals op de mixed relay. Maar tegelijkertijd glunderde ze bij het inzicht dat ze niet alleen voor het eerst de olympische finale had gehaald, maar ook de concurrentie schrik had aangejaagd. ‘Als de Koreanen onze rit terug kijken zijn zij banger voor ons dan wij voor hen.’